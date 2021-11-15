12:21 15.11.2021 (обновлено: 13:54 15.11.2021)
Пасечник назвал невозможными поставки угля Киеву до окончания кровопролития
Пасечник: без прекращения кровопролития никакая торговля Луганска с Киевом невозможна
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
ЛУГАНСК, 15 ноя - РИА Новости. Без прекращения кровопролития в Донбассе коммерческие поставки угля и электроэнергии Киеву с территории самопровозглашенной Луганской народной республики невозможны, заявил РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник.
Ранее в ЛНР заявили, что на заседании экономической подгруппы по Донбассу, состоявшемся на минувшей неделе, представители Киева обратились с просьбой обсудить вопрос коммерческих поставок электроэнергии и угля с неподконтрольной властям Украины части Донбасса. Полпред ЛНР в контактной группе Владислав Дейнего уточнил, что на согласие представителей республик обговорить этот вопрос представители Киева ничего не ответили. Пасечник пояснил РИА Новости, что Киев хотел договориться "по-тихому".
"В любом случае, без прекращения кровопролития никакая торговля невозможна. Их предложений по восстановлению социально-экономических связей мы ждали с весны 2017 года, когда они (власти Украины – ред.) ввели экономическую и логистическую блокаду республик и перекрыли поставки нашего угля и продукции. Но прибежали они, когда доруководились до веерных отключений. И все равно убежали снова. Пусть руководят и дальше", - заявил Пасечник.
Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в конце октября заявил, что Россия с 1 ноября прекращает поставки энергетического угля для украинских ТЭС. При этом он уточнял, что решение не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, используемого для нужд энергетики. Эту информацию РИА Новости подтвердило российское Минэкономразвития, указав, что прекращение поставок энергетического угля Украине связано с растущими потребностями внутри РФ, при этом российские компании в ноябре продолжат поставки других видов угля.
Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, где добывают необходимый Украине антрацит. Предприятия, оставшиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельные газовые угли. В конце января 2017 года группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых были и депутаты Верховной рады Украины, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией региона. Они заявили, что любая торговля с ДНР и ЛНР незаконна, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. В Кремле призывали стороны предпринять все возможные действия для разрешения ситуации с блокадой Донбасса, а также разблокировать гуманитарные поставки.
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