https://ria.ru/20211115/lugansk-1759091272.html

Пасечник назвал невозможными поставки угля Киеву до окончания кровопролития

Пасечник назвал невозможными поставки угля Киеву до окончания кровопролития - РИА Новости, 15.11.2021

Пасечник назвал невозможными поставки угля Киеву до окончания кровопролития

Без прекращения кровопролития в Донбассе коммерческие поставки угля и электроэнергии Киеву с территории самопровозглашенной Луганской народной республики... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T12:21

2021-11-15T12:21

2021-11-15T13:54

в мире

украина

луганская народная республика

леонид пасечник

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 15 ноя - РИА Новости. Без прекращения кровопролития в Донбассе коммерческие поставки угля и электроэнергии Киеву с территории самопровозглашенной Луганской народной республики невозможны, заявил РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник.Ранее в ЛНР заявили, что на заседании экономической подгруппы по Донбассу, состоявшемся на минувшей неделе, представители Киева обратились с просьбой обсудить вопрос коммерческих поставок электроэнергии и угля с неподконтрольной властям Украины части Донбасса. Полпред ЛНР в контактной группе Владислав Дейнего уточнил, что на согласие представителей республик обговорить этот вопрос представители Киева ничего не ответили. Пасечник пояснил РИА Новости, что Киев хотел договориться "по-тихому"."В любом случае, без прекращения кровопролития никакая торговля невозможна. Их предложений по восстановлению социально-экономических связей мы ждали с весны 2017 года, когда они (власти Украины – ред.) ввели экономическую и логистическую блокаду республик и перекрыли поставки нашего угля и продукции. Но прибежали они, когда доруководились до веерных отключений. И все равно убежали снова. Пусть руководят и дальше", - заявил Пасечник.Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в конце октября заявил, что Россия с 1 ноября прекращает поставки энергетического угля для украинских ТЭС. При этом он уточнял, что решение не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, используемого для нужд энергетики. Эту информацию РИА Новости подтвердило российское Минэкономразвития, указав, что прекращение поставок энергетического угля Украине связано с растущими потребностями внутри РФ, при этом российские компании в ноябре продолжат поставки других видов угля.Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, где добывают необходимый Украине антрацит. Предприятия, оставшиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельные газовые угли. В конце января 2017 года группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых были и депутаты Верховной рады Украины, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией региона. Они заявили, что любая торговля с ДНР и ЛНР незаконна, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. В Кремле призывали стороны предпринять все возможные действия для разрешения ситуации с блокадой Донбасса, а также разблокировать гуманитарные поставки.Полный текст интервью читайте на ria.ru >>>

https://ria.ru/20211110/ugol-1758480091.html

https://ria.ru/20211030/ukraina-1756947161.html

украина

луганская народная республика

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в мире, украина, луганская народная республика, леонид пасечник, ситуация в днр и лнр