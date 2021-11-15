https://ria.ru/20211115/lnr-1759043594.html

Глава ЛНР заявил об отсутствии фактов применения Украиной Bayraktar

Глава ЛНР заявил об отсутствии фактов применения Украиной Bayraktar - РИА Новости, 15.11.2021

Глава ЛНР заявил об отсутствии фактов применения Украиной Bayraktar

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, за все время конфликта в Донбассе в небе над республикой не фиксировали... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T03:08

2021-11-15T03:08

2021-11-15T03:14

в мире

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

леонид пасечник

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ЛУГАНСК, 15 ноя - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, за все время конфликта в Донбассе в небе над республикой не фиксировали применение Украиной турецких беспилотников Bayraktar.Генштаб вооруженных сил Украины на прошлой неделе заявил, что военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе. По утверждению штаба, боевая машина уничтожила пушку противника управляемой бомбой. Глава МИД Турции, в свою очередь, отметил, что приобретенное Киевом у Анкары вооружение перестает быть турецким, и призвал Украину перестать употреблять название страны при упоминании беспилотника.Постпред России при ООН Василий Небензя назвал использование Bayraktar в Донбассе очень опасной игрой и выразил мнение, что Киев может не представлять последствий такого шага. Согласно минским соглашениям, в Донбассе запрещено использование беспилотников, исключение составляют БПЛА миссии ОБСЕ.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна закупила у Турции ударные беспилотники для "сдерживания" России и защиты своей территории. Позже пресс-служба офиса украинского президента рассказала, что Минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников рядом с Киевом.

https://ria.ru/20211106/bayraktar-1757850937.html

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, леонид пасечник