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Глава ЛНР заявил об отсутствии фактов применения Украиной Bayraktar
Глава ЛНР заявил об отсутствии фактов применения Украиной Bayraktar - РИА Новости, 15.11.2021
Глава ЛНР заявил об отсутствии фактов применения Украиной Bayraktar
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, за все время конфликта в Донбассе в небе над республикой не фиксировали... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T03:08
2021-11-15T03:14
в мире
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 15 ноя - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, за все время конфликта в Донбассе в небе над республикой не фиксировали применение Украиной турецких беспилотников Bayraktar.Генштаб вооруженных сил Украины на прошлой неделе заявил, что военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе. По утверждению штаба, боевая машина уничтожила пушку противника управляемой бомбой. Глава МИД Турции, в свою очередь, отметил, что приобретенное Киевом у Анкары вооружение перестает быть турецким, и призвал Украину перестать употреблять название страны при упоминании беспилотника.Постпред России при ООН Василий Небензя назвал использование Bayraktar в Донбассе очень опасной игрой и выразил мнение, что Киев может не представлять последствий такого шага. Согласно минским соглашениям, в Донбассе запрещено использование беспилотников, исключение составляют БПЛА миссии ОБСЕ.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна закупила у Турции ударные беспилотники для "сдерживания" России и защиты своей территории. Позже пресс-служба офиса украинского президента рассказала, что Минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников рядом с Киевом.
https://ria.ru/20211106/bayraktar-1757850937.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, леонид пасечник
03:08 15.11.2021 (обновлено: 03:14 15.11.2021)
 
Глава ЛНР заявил об отсутствии фактов применения Украиной Bayraktar

Глава ЛНР Пасечник заявил, что фактов применения ВСУ в небе над республикой Bayraktar нет

© Минобороны УкраиныБеспилотник Bayraktar
Беспилотник Bayraktar
© Минобороны Украины
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ЛУГАНСК, 15 ноя - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, за все время конфликта в Донбассе в небе над республикой не фиксировали применение Украиной турецких беспилотников Bayraktar.
"Соответствующие службы ЛНР никогда не фиксировали в небе над республикой применение Украиной турецких беспилотников Bayraktar. Но были другие украинские БПЛА, которые противник применял для разведки, корректировки и даже для нанесения ударов по жилым кварталам в населенных пунктах рядом с линией соприкосновения. У нас есть мирные граждане, погибшие от налетов украинских беспилотников", - заявил Пасечник РИА Новости.
Генштаб вооруженных сил Украины на прошлой неделе заявил, что военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе. По утверждению штаба, боевая машина уничтожила пушку противника управляемой бомбой. Глава МИД Турции, в свою очередь, отметил, что приобретенное Киевом у Анкары вооружение перестает быть турецким, и призвал Украину перестать употреблять название страны при упоминании беспилотника.
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал использование Bayraktar в Донбассе очень опасной игрой и выразил мнение, что Киев может не представлять последствий такого шага. Согласно минским соглашениям, в Донбассе запрещено использование беспилотников, исключение составляют БПЛА миссии ОБСЕ.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна закупила у Турции ударные беспилотники для "сдерживания" России и защиты своей территории. Позже пресс-служба офиса украинского президента рассказала, что Минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников рядом с Киевом.
Боевой дрон Bayraktar турецкого производства на военном параде в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
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Резников заявил, что применение Bayraktar не нарушает Минские соглашения
 
В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЛеонид Пасечник
 
 
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