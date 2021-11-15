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Многодетная россиянка ослепила иностранцев своей красотой
Многодетную россиянку признали самой красивой в мире - РИА Новости, 15.11.2021
Многодетная россиянка ослепила иностранцев своей красотой
Россиянка Ксения Давыдова победила на международном конкурсе красоты Mrs. Top of the World 2021, став самой красивой замужней женщиной мира. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T06:14
2021-11-15T09:46
в мире
санкт-петербург
латвия
россия
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Россиянка Ксения Давыдова победила на международном конкурсе красоты Mrs. Top of the World 2021, став самой красивой замужней женщиной мира.В конкурсной программе мать троих детей смогла обойти соперниц из Великобритании, Латвии, Кипра, Арубы, ОАЭ, Индии и Армении.Давыдова по образованию специалист по связям с общественностью. Она ведет активную общественную жизнь, в частности организовала благотворительный проект помощи семьям с детьми, которые попали в сложную ситуацию. Кроме того, она выступает амбассадором федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" по благоустройству Петербурга, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".По словам Давыдовой, в конкурсе она участвовала, потому что хотела представлять Россию в благотворительных и экологических проектах международного уровня.Ранее стало известно, что жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая победила в международном театрализованном конкурсе красоты для замужних женщин "Миссис Вселенная — 2020".Ксении Вербицкой 43 года, она мать четверых детей, занимается аргентинским танго и увлекается литературой.
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в мире, санкт-петербург, латвия, россия
06:14 15.11.2021 (обновлено: 09:46 15.11.2021)
 
Многодетную россиянку признали самой красивой в мире

Многодетная мать из Петербурга победила в конкурсе красоты Mrs. Top of the World

© Фото : @davydova_govoritФотография из Instagram-аккаунта Ксении Давыдовой
Фотография из Instagram-аккаунта Ксении Давыдовой - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Фото : @davydova_govorit
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Россиянка Ксения Давыдова победила на международном конкурсе красоты Mrs. Top of the World 2021, став самой красивой замужней женщиной мира.
В конкурсной программе мать троих детей смогла обойти соперниц из Великобритании, Латвии, Кипра, Арубы, ОАЭ, Индии и Армении.
Давыдова по образованию специалист по связям с общественностью. Она ведет активную общественную жизнь, в частности организовала благотворительный проект помощи семьям с детьми, которые попали в сложную ситуацию. Кроме того, она выступает амбассадором федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" по благоустройству Петербурга, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
По словам Давыдовой, в конкурсе она участвовала, потому что хотела представлять Россию в благотворительных и экологических проектах международного уровня.
Ранее стало известно, что жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая победила в международном театрализованном конкурсе красоты для замужних женщин "Миссис Вселенная — 2020".
Ксении Вербицкой 43 года, она мать четверых детей, занимается аргентинским танго и увлекается литературой.
 
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