https://ria.ru/20211115/granitsa-1759099274.html

Пашинян обвинил Азербайджан во вторжении на территорию Армении

Пашинян обвинил Азербайджан во вторжении на территорию Армении - РИА Новости, 15.11.2021

Пашинян обвинил Азербайджан во вторжении на территорию Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о вторжении азербайджанских войск на территорию республики. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T12:46

2021-11-15T12:46

2021-11-15T17:16

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ЕРЕВАН, 15 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о вторжении азербайджанских войск на территорию республики.Накануне армянское Минобороны утверждало, что азербайджанские военные пытались продвинуть свои позиции на границе, но Вооруженные силы Армении пресекли эти попытки."Со вчерашнего дня мы в этом составе в разных форматах провели несколько встреч и обсуждений. Предметом обсуждений стал факт вторжения азербайджанских войск на территорию Армении на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы", — сказал Пашинян на заседании Совета безопасности.По словам премьера, на фоне этих событий он решил отправить в отставку министра обороны Аршака Карапетяна. Новым главой военного ведомства станет вице-премьер Сурен Папикян."Я сегодня утром пригласил господина Карапетяна и поблагодарил за проделанную им работу на посту министра обороны, сказал, что оцениваю его работу, но из-за сложившейся на данный момент обстановки я принял решение, что должна быть смена министра обороны", — рассказал Пашинян.Он добавил, что Совбез заслушает доклад начальника Генштаба Артака Давтяна о сложившейся ситуации и оперативной обстановке в целом."И мы попытаемся принять решение по ряду направлений обеспечения безопасности, территориальной целостности и защиты Армении", — заключил премьер-министр. Отношения между Баку и Ереваном остаются очень напряженными, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Прошлой осенью очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. В Армении этот документ спровоцировал правительственный кризис.В конце июля на границе возобновились перестрелки, сообщалось о погибших и раненых. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня, но позже при посредничестве российских миротворцев договорились о перемирии. Тем не менее обстрелы продолжаются.

https://ria.ru/20211111/azerbaydzhan-1758521706.html

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в мире, армения, азербайджан