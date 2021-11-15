https://ria.ru/20211115/general-1759137976.html

Лишь бы не услышали в Москве: польский генерал собрался идти на Белоруссию и опозорился

Слова польского генерала о "захвате Белоруссии за три дня" сочли позором - РИА Новости, 15.11.2021

Лишь бы не услышали в Москве: польский генерал собрался идти на Белоруссию и опозорился

Читатели польского журнала Do Rzeczy ужаснулись из-за слов бывшего командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака о возможной... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T15:33

2021-11-15T15:33

2021-11-15T17:43

в мире

белоруссия

минск

польша

госдума рф

александр лукашенко

россия

вальдемар скшипчак

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Читатели польского журнала Do Rzeczy ужаснулись из-за слов бывшего командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака о возможной интервенции в Белоруссию."Три дня — и Белоруссия будет нашей", — приводит издание слова военного, произнесенные во время беседы с газетой Super Express о кризисе на границе.Многие пользователи Сети раскритиковали Скшипчака. "За такие провокационные заявления этого человека следует лишить генеральского звания", — отметил один из них."Скшипчак уже в очередной раз высказывается очень необдуманно, его заявления звучат провокационно", — поддержали в комментариях."Надеюсь, такую военную риторику не услышат в Минске и Москве", — добавил читатель."А русские тогда захватят Польшу за один день", — возмутился пользователь."Он так всерьез или Бонда пересмотрел?" — сыронизировали в комментариях."Страшно и глупо", — резюмировал читатель.Польский генерал неоднократно допускал одиозные высказывания, привлекавшие внимание СМИ. Так, в марте он описывал якобы возможный сценарий боевого столкновения в Калининградской области с участием войск НАТО. В Госдуме его слова сочли недружественными и несовременными, а также посоветовали представителям Варшавы отказаться от попыток создать дополнительное напряжение и уйти от проблем внутри страны.Кроме того, Скшипчак предлагал создать Балтийский союз, деятельность которого будет направлена против России.В начале ноября обострилась ситуация на границе между Польшей и Белоруссией. Несколько тысяч беженцев разбили стихийный лагерь и предприняли несколько попыток прорыва через заградительную проволоку. Польские военные применяли слезоточивый газ и задержали большинство из тех, кто перебрался на территорию страны. Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, там все обвинения отвергают. Президент республики Александр Лукашенко отметил, что больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211115/evropa-1759004885.html

https://ria.ru/20210603/oruzhie-1735446062.html

https://ria.ru/20211115/granitsa-1759133300.html

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-15T15:33 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, белоруссия, минск, польша, госдума рф, александр лукашенко, россия, вальдемар скшипчак