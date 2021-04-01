Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210401/soyuz-1603832114.html
Польский генерал предложил создать Балтийский союз против России
Польский генерал предложил создать Балтийский союз против России
Польский генерал Вальдемар Скшипчак предложил создать Балтийский союз, деятельность которого будет направлена против России. Об этом пишет издание Defence 24. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T17:06
2021-04-01T17:16
вальдемар скшипчак
дональд трамп
нато
сергей шойгу
польша
швеция
финляндия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152438/18/1524381807_0:67:3404:1982_1920x0_80_0_0_d04210aa209ba164ccf6eb1e37663185.jpg
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Польский генерал Вальдемар Скшипчак предложил создать Балтийский союз, деятельность которого будет направлена против России. Об этом пишет издание Defence 24.По мнению Скшипчака, НАТО делает недостаточно для защиты стран Балтийского региона от России, а отправка нескольких танковых рот и самолетов "не напугает россиян". По словам генерала, альянс в последние годы переживает кризис из-за антисоюзнической риторики бывшего президента США Дональда Трампа, неоднозначной позиции Германии и Франции в отношении России, а также из-за действий Турции, "ведущей свои войны".Генерал выразил уверенность, что сложившаяся ситуация непосредственно касается и Варшавы, которая могла бы отреагировать на нее созданием Балтийского союза на платформе Североатлантического альянса. Скшипчак полагает, что интеграция оборонительного потенциала Польши, стран Балтии и Скандинавии будет "фактором сдерживания" России."У всех нас в регионе одна цель, и мы не хотим зависеть от милостей слабо подготовленных к какой-либо войне наших соседей с Запада", — пишет военный.Скшипчак убежден, что НАТО сможет обрести перевес над российским Балтийским флотом благодаря сильным флотам Швеции и Финляндии. Он также указал на необходимость господства альянса в воздухе, поскольку авиация будет играть ключевую роль в операциях против сухопутных сил противника.В России неоднократно заявляли об отсутствии агрессивных планов в отношении других стран. При этом Москва в последние годы отмечает растущую военную активность блока НАТО у своих западных рубежей. Ранее в Черном море под руководством Румынии прошли учения Sea Shield 21, в которых приняли участие корабли Болгарии, Греции, Испании, Нидерландов, Польши, Румынии, США и Турции. Варшава также моделировала "нападение" России на страну на крупных учениях "Зима-20". Однако польские силы потерпели разгромное поражение в предполагаемом конфликте. Глава Минобороны Сергей Шойгу отмечал, что действия НАТО зачастую носят "открытый антироссийский характер". Он подчеркнул, что ведомство предпринимает все необходимые меры по нейтрализации угроз, исходящих от альянса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210401/general-1603805587.html
https://ria.ru/20210401/gazoprovod-1603800404.html
польша
швеция
финляндия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152438/18/1524381807_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_efc9c88162ca7e94cafb57b21707f2fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вальдемар скшипчак, дональд трамп, нато, сергей шойгу, польша, швеция, финляндия, сша

Польский генерал предложил создать Балтийский союз против России

17:06 01.04.2021 (обновлено: 17:16 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Степанов / Перейти в фотобанкЭстонские военные во время учений
Эстонские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Сергей Степанов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Польский генерал Вальдемар Скшипчак предложил создать Балтийский союз, деятельность которого будет направлена против России. Об этом пишет издание Defence 24.
По мнению Скшипчака, НАТО делает недостаточно для защиты стран Балтийского региона от России, а отправка нескольких танковых рот и самолетов "не напугает россиян". По словам генерала, альянс в последние годы переживает кризис из-за антисоюзнической риторики бывшего президента США Дональда Трампа, неоднозначной позиции Германии и Франции в отношении России, а также из-за действий Турции, "ведущей свои войны".
"Ситуация очень сложна, ничего подобного в истории НАТО еще не бывало. Если организация не проснется, в ближайшие несколько лет военно-политическая ситуация в Европе может измениться", — считает Скшипчак.
Генерал выразил уверенность, что сложившаяся ситуация непосредственно касается и Варшавы, которая могла бы отреагировать на нее созданием Балтийского союза на платформе Североатлантического альянса. Скшипчак полагает, что интеграция оборонительного потенциала Польши, стран Балтии и Скандинавии будет "фактором сдерживания" России.
"У всех нас в регионе одна цель, и мы не хотим зависеть от милостей слабо подготовленных к какой-либо войне наших соседей с Запада", — пишет военный.
Корабли стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
Вчера, 15:20
Американский генерал предложил "понервировать" Россию в Черном море
Скшипчак убежден, что НАТО сможет обрести перевес над российским Балтийским флотом благодаря сильным флотам Швеции и Финляндии. Он также указал на необходимость господства альянса в воздухе, поскольку авиация будет играть ключевую роль в операциях против сухопутных сил противника.
В России неоднократно заявляли об отсутствии агрессивных планов в отношении других стран. При этом Москва в последние годы отмечает растущую военную активность блока НАТО у своих западных рубежей. Ранее в Черном море под руководством Румынии прошли учения Sea Shield 21, в которых приняли участие корабли Болгарии, Греции, Испании, Нидерландов, Польши, Румынии, США и Турции. Варшава также моделировала "нападение" России на страну на крупных учениях "Зима-20". Однако польские силы потерпели разгромное поражение в предполагаемом конфликте.
Кадры кораблей и самолета в зоне строительства газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
Вчера, 14:58
В районе строительства "Северного потока — 2" заметили военные корабли
Глава Минобороны Сергей Шойгу отмечал, что действия НАТО зачастую носят "открытый антироссийский характер". Он подчеркнул, что ведомство предпринимает все необходимые меры по нейтрализации угроз, исходящих от альянса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Вальдемар СкшипчакДональд ТрампНАТОСергей ШойгуПольшаШвецияФинляндияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44Имам посоветовал Маниже поменять песню для выступления на Евровидении
04:12Британцы оценили десять "перехватов" российских самолетов силами НАТО
04:10Диетолог объяснил, кому легче похудеть
03:18Эксперт рассказал, какие приложения помогут заработать в интернете
03:14Ученый рассказал о перспективах лазерного оружия
03:11Диетолог рассказала о вреде подсчета и дефицита калорий в рационе
03:09НАСА подтвердило запуск следующего российского модуля на МКС в июле
03:08Ритейлеры предупредили о росте цен на ноутбуки
03:04Пострегистрационные исследования "Спутника V" завершатся в июне
02:49Италия нашла картину Пуссена, отобранную нацистами у евреев в 1944 году
02:34На Украине обвинили Россию в "краже" Гоголя
02:16Специалист назвал случаи, когда опасно пользоваться смартфоном
02:08Россиянам рассказали, как хакеры обходят защиту смартфонов
01:54В США приостановили продажу "сатанинских кроссовок"
01:46Давидыч рассказал, как предостерегал блогера Била перед крупным ДТП
01:33СМИ: неизвестный с коктейлем Молотова хотел попасть в резиденцию Макрона
01:16Аналитик посоветовал не менять рубли на доллары
01:11Источник: утвержден окончательный облик нового "стелс"-бомбардировщика
01:07Стало известно, на что указывает головная боль
00:59Украине не нужен "символический" звонок Байдена, заявили в Киеве
Лента новостейМолния