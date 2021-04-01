Польский генерал предложил создать Балтийский союз против России
17:06 01.04.2021 (обновлено: 17:16 01.04.2021)
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Польский генерал Вальдемар Скшипчак предложил создать Балтийский союз, деятельность которого будет направлена против России. Об этом пишет издание Defence 24.
По мнению Скшипчака, НАТО делает недостаточно для защиты стран Балтийского региона от России, а отправка нескольких танковых рот и самолетов "не напугает россиян". По словам генерала, альянс в последние годы переживает кризис из-за антисоюзнической риторики бывшего президента США Дональда Трампа, неоднозначной позиции Германии и Франции в отношении России, а также из-за действий Турции, "ведущей свои войны".
"Ситуация очень сложна, ничего подобного в истории НАТО еще не бывало. Если организация не проснется, в ближайшие несколько лет военно-политическая ситуация в Европе может измениться", — считает Скшипчак.
Генерал выразил уверенность, что сложившаяся ситуация непосредственно касается и Варшавы, которая могла бы отреагировать на нее созданием Балтийского союза на платформе Североатлантического альянса. Скшипчак полагает, что интеграция оборонительного потенциала Польши, стран Балтии и Скандинавии будет "фактором сдерживания" России.
"У всех нас в регионе одна цель, и мы не хотим зависеть от милостей слабо подготовленных к какой-либо войне наших соседей с Запада", — пишет военный.
В России неоднократно заявляли об отсутствии агрессивных планов в отношении других стран. При этом Москва в последние годы отмечает растущую военную активность блока НАТО у своих западных рубежей. Ранее в Черном море под руководством Румынии прошли учения Sea Shield 21, в которых приняли участие корабли Болгарии, Греции, Испании, Нидерландов, Польши, Румынии, США и Турции. Варшава также моделировала "нападение" России на страну на крупных учениях "Зима-20". Однако польские силы потерпели разгромное поражение в предполагаемом конфликте.
Глава Минобороны Сергей Шойгу отмечал, что действия НАТО зачастую носят "открытый антироссийский характер". Он подчеркнул, что ведомство предпринимает все необходимые меры по нейтрализации угроз, исходящих от альянса.
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