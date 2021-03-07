https://ria.ru/20210307/nato-1600240553.html

Польский генерал описал сценарий войны России и НАТО за Калининград

Польский генерал описал сценарий войны России и НАТО за Калининград

Бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак в статье для издания Defence 24 предложил один из вероятных сценариев в случае боевых РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T02:59

2021-03-07T02:59

2021-03-07T02:59

литва

польша

вальдемар скшипчак

россия

восточная европа

балтийское море

прибалтика

нато

калининградская область

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак в статье для издания Defence 24 предложил один из вероятных сценариев в случае боевых действий в Калининградской области с участием войск НАТО.Автор подчеркнул, что этот регион имеет ключевое значение в политической и военной стратегии России. Он называет Калининградскую область "воротами", ведущими в Балтийское море и на Польскую низменность — места, через которые проходит путь в Центральную и Западную Европу.Польский генерал обратил внимание, что в регионе дислоцируются основные силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района (КОР). По его словам, в случае войны они должны будут обеспечить обретение перевеса в Балтийском регионе на море и в воздухе. Однако из-за появления в Прибалтике войск НАТО эти боевые единицы КОР могут использовать с другой целью.Генерал считает неразумной концепцию о необходимости укрепления стран Балтии в случае войны и переброски в их район значительных сил НАТО из-за подавляющего перевеса "противника" по сравнению с небольшими силами Альянса в Восточной Европе.По его мнению, после "захвата Прибалтики" основные действия могут переместиться в южную часть Балтийского моря и в направление польского побережья. Скшипчак также призвал не переоценивать роль Сувалкского коридора на границе Польши и Литвы, который, как отметил генерал, имеет лишь тактическое значение. Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210221/nato-1598512233.html

литва

польша

россия

восточная европа

балтийское море

прибалтика

калининградская область

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2021

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