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Польский генерал описал сценарий войны России и НАТО за Калининград
Польский генерал описал сценарий войны России и НАТО за Калининград
Бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак в статье для издания Defence 24 предложил один из вероятных сценариев в случае боевых РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T02:59
2021-03-07T02:59
литва
польша
вальдемар скшипчак
россия
восточная европа
балтийское море
прибалтика
нато
калининградская область
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак в статье для издания Defence 24 предложил один из вероятных сценариев в случае боевых действий в Калининградской области с участием войск НАТО.Автор подчеркнул, что этот регион имеет ключевое значение в политической и военной стратегии России. Он называет Калининградскую область "воротами", ведущими в Балтийское море и на Польскую низменность — места, через которые проходит путь в Центральную и Западную Европу.Польский генерал обратил внимание, что в регионе дислоцируются основные силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района (КОР). По его словам, в случае войны они должны будут обеспечить обретение перевеса в Балтийском регионе на море и в воздухе. Однако из-за появления в Прибалтике войск НАТО эти боевые единицы КОР могут использовать с другой целью.Генерал считает неразумной концепцию о необходимости укрепления стран Балтии в случае войны и переброски в их район значительных сил НАТО из-за подавляющего перевеса "противника" по сравнению с небольшими силами Альянса в Восточной Европе.По его мнению, после "захвата Прибалтики" основные действия могут переместиться в южную часть Балтийского моря и в направление польского побережья. Скшипчак также призвал не переоценивать роль Сувалкского коридора на границе Польши и Литвы, который, как отметил генерал, имеет лишь тактическое значение. Полный текст статьи читайте на ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20210221/nato-1598512233.html
литва
польша
россия
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балтийское море
прибалтика
калининградская область
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литва, польша, вальдемар скшипчак, россия, восточная европа, балтийское море, прибалтика, нато, калининградская область, в мире

Польский генерал описал сценарий войны России и НАТО за Калининград

02:59 07.03.2021
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские военные готовят танки Абрамс к разгрузке на железнодорожной станции в Литве
Американские военные готовят танки Абрамс к разгрузке на железнодорожной станции в Литве - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак в статье для издания Defence 24 предложил один из вероятных сценариев в случае боевых действий в Калининградской области с участием войск НАТО.
Автор подчеркнул, что этот регион имеет ключевое значение в политической и военной стратегии России. Он называет Калининградскую область "воротами", ведущими в Балтийское море и на Польскую низменность — места, через которые проходит путь в Центральную и Западную Европу.
Польский генерал обратил внимание, что в регионе дислоцируются основные силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района (КОР). По его словам, в случае войны они должны будут обеспечить обретение перевеса в Балтийском регионе на море и в воздухе. Однако из-за появления в Прибалтике войск НАТО эти боевые единицы КОР могут использовать с другой целью.

"Один из возможных вариантов — это блокирование переброски натовских подразделений по суше, морю и воздуху на территорию стран Балтии, а также поддержка российской 6-й армии, которая размещается за их восточной границей", — пишет Скшипчак.

Генерал считает неразумной концепцию о необходимости укрепления стран Балтии в случае войны и переброски в их район значительных сил НАТО из-за подавляющего перевеса "противника" по сравнению с небольшими силами Альянса в Восточной Европе.
"Российской 6-й армии, взаимодействующей с Балтийским флотом, понадобится на захват стран Балтии от двух до четырех суток", — считает он.
По его мнению, после "захвата Прибалтики" основные действия могут переместиться в южную часть Балтийского моря и в направление польского побережья.
Скшипчак также призвал не переоценивать роль Сувалкского коридора на границе Польши и Литвы, который, как отметил генерал, имеет лишь тактическое значение.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>
Военнослужащий мотострелкового полка Таманской дивизии на одном из полигонов Западного военного округа в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
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NI рассказал, как Россия "разорвет НАТО пополам" в случае войны
 
ЛитваПольшаВальдемар СкшипчакРоссияВосточная ЕвропаБалтийское мореПрибалтикаНАТОКалининградская областьВ мире
 
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