https://ria.ru/20211115/dvfu-1759051513.html

Проректор МГТУ им. Баумана Коробец возглавил ДВФУ

Проректор МГТУ им. Баумана Коробец возглавил ДВФУ - РИА Новости, 15.11.2021

Проректор МГТУ им. Баумана Коробец возглавил ДВФУ

Первый проректор - проректор по научной работе и стратегическому развитию Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана Борис... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T08:44

2021-11-15T08:44

2021-11-15T09:36

общество

образование - общество

мгту имени баумана

дальневосточный федеральный университет

борис коробец

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ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя – РИА Новости. Первый проректор - проректор по научной работе и стратегическому развитию Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана Борис Коробец возглавил Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке, сообщает МГТУ.Предыдущий ректор ДВФУ Никита Анисимов летом 2021 года возглавил Высшую школу экономики. Исполняющим обязанности ректора был назначен проректор вуза Алексей Кошель."Первый проректор - проректор по научной работе и стратегическому развитию МГТУ Борис Николаевич Коробец назначен на должность ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ)", - говорится в сообщении.Отмечается, что на новой должности Коробца ждут важные проекты. В рамках программы развития университета определены пять стратегических проектов: "Мировой океан", "Науки о жизни", "Физика и материаловедение", "Центр цифрового развития", "Центр высокотехнологичного инжиниринга". Многие из них имеют точки соприкосновения с программой развития Бауманки."Мы уверены, что Борис Николаевич профессионально и четко справится со всеми поставленными государственными задачами… Уверены, что новое назначение принесет и в вашу жизнь, и в жизнь Бауманского университета интересные совместные проекты", - отмечают в МГТУ.В ДВФУ РИА Новости сообщили, что пока Коробец - и.о. ректора, он возглавит вуз с 16 ноября."Профессорско-преподавательскому составу ДВФУ нового руководителя представили заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко. Борис Коробец поблагодарил вице-премьера и правительство за оказанное доверие и отметил, что академическая среда обладает колоссальной энергией и ответственностью и в тоже время чуткая к новациям", - сообщили в ДВФУ.Коробец - доктор технических наук, доцент, с 2018 года работал первым проректором - проректором по научной работе и стратегическому развитию Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана.

https://ria.ru/20210702/kuzminov-1739678733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, образование - общество, мгту имени баумана, дальневосточный федеральный университет, борис коробец