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Голикова предложила присвоить НМИЦ кардиологии имя Чазова
Голикова предложила присвоить НМИЦ кардиологии имя Чазова - РИА Новости, 15.11.2021
Голикова предложила присвоить НМИЦ кардиологии имя Чазова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила присвоить имя академика Евгения Чазова НМИЦ кардиологии, добавив, что правительство со своей стороны сделает все... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T13:20
2021-11-15T13:20
2021-11-15T13:24
москва
татьяна голикова
здоровье - общество
евгений чазов
умер евгений чазов
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила присвоить имя академика Евгения Чазова НМИЦ кардиологии, добавив, что правительство со своей стороны сделает все возможное, чтобы увековечить его память и в проявлениях другого характера.Академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава РФ Евгений Чазов скончался в возрасте 92 лет. Он будет похоронен в понедельник на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник."Первым, наверное, таким знаковым увековечением памяти Евгения Ивановича должно быть присвоение его любимому кардиологическому центру, его дому его имени. И конечно, мы должны просить... Минздрав России, ну и, конечно, мы со своей стороны, со стороны правительства РФ, сделаем все возможное для того, чтобы увековечить память Евгения Ивановича и в проявлениях другого характера. У нас есть свои предложения", - сказала Голикова на гражданской панихиде.Это предложение вице-премьера РФ поддержал и глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
https://ria.ru/20211112/chazov-1758802655.html
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москва, татьяна голикова, здоровье - общество, евгений чазов, умер евгений чазов
13:20 15.11.2021 (обновлено: 13:24 15.11.2021)
Голикова предложила присвоить НМИЦ кардиологии имя Чазова
Голикова во время прощания с Чазовым предложила присвоить НМИЦ кардиологии его имя