https://ria.ru/20211115/chazov-1759107758.html

Голикова предложила присвоить НМИЦ кардиологии имя Чазова

Голикова предложила присвоить НМИЦ кардиологии имя Чазова - РИА Новости, 15.11.2021

Голикова предложила присвоить НМИЦ кардиологии имя Чазова

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила присвоить имя академика Евгения Чазова НМИЦ кардиологии, добавив, что правительство со своей стороны сделает все... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T13:20

2021-11-15T13:20

2021-11-15T13:24

москва

татьяна голикова

здоровье - общество

евгений чазов

умер евгений чазов

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила присвоить имя академика Евгения Чазова НМИЦ кардиологии, добавив, что правительство со своей стороны сделает все возможное, чтобы увековечить его память и в проявлениях другого характера.Академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава РФ Евгений Чазов скончался в возрасте 92 лет. Он будет похоронен в понедельник на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник."Первым, наверное, таким знаковым увековечением памяти Евгения Ивановича должно быть присвоение его любимому кардиологическому центру, его дому его имени. И конечно, мы должны просить... Минздрав России, ну и, конечно, мы со своей стороны, со стороны правительства РФ, сделаем все возможное для того, чтобы увековечить память Евгения Ивановича и в проявлениях другого характера. У нас есть свои предложения", - сказала Голикова на гражданской панихиде.Это предложение вице-премьера РФ поддержал и глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

https://ria.ru/20211112/chazov-1758802655.html

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москва, татьяна голикова, здоровье - общество, евгений чазов, умер евгений чазов