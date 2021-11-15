https://ria.ru/20211115/chazov-1759093476.html

Мурашко предложил присвоить НМИЦ кардиологии имя академика Чазова

Мурашко предложил присвоить НМИЦ кардиологии имя академика Чазова - РИА Новости, 15.11.2021

Мурашко предложил присвоить НМИЦ кардиологии имя академика Чазова

НМИЦ кардиологии Минздрава РФ должен носить имя академика Евгения Чазова, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T12:29

2021-11-15T12:29

2021-11-15T12:29

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здоровье - общество

михаил мурашко

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. НМИЦ кардиологии Минздрава РФ должен носить имя академика Евгения Чазова, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.Академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава РФ Евгений Чазов скончался в возрасте 92 лет. Он будет похоронен в понедельник на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник."Нам действительно повезло работать, быть знакомыми и реализовывать идеи Евгения Ивановича. Мы все глубоко скорбим. Конечно же, нужно поддержать инициативу Татьяны Алексеевны (Голиковой, вице-премьера РФ - ред.), этот центр давно уже в народе называют "чазовским", конечно же, он должен носить его имя", - сказал министр, выступая на гражданской панихиде.Министр отметил, что Чазов, веря в силу науки и разрабатывая препараты, доказывая свою правоту, пробовал лекарства на себе. "Это смелые шаги, это шаги человека, который уверен в своей правоте", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20211115/chazov-1759067216.html

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общество, москва, российская академия наук, здоровье - общество, михаил мурашко, россия