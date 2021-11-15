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Мурашко предложил присвоить НМИЦ кардиологии имя академика Чазова
Мурашко предложил присвоить НМИЦ кардиологии имя академика Чазова - РИА Новости, 15.11.2021
Мурашко предложил присвоить НМИЦ кардиологии имя академика Чазова
НМИЦ кардиологии Минздрава РФ должен носить имя академика Евгения Чазова, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T12:29
2021-11-15T12:29
общество
москва
российская академия наук
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. НМИЦ кардиологии Минздрава РФ должен носить имя академика Евгения Чазова, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.Академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава РФ Евгений Чазов скончался в возрасте 92 лет. Он будет похоронен в понедельник на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник."Нам действительно повезло работать, быть знакомыми и реализовывать идеи Евгения Ивановича. Мы все глубоко скорбим. Конечно же, нужно поддержать инициативу Татьяны Алексеевны (Голиковой, вице-премьера РФ - ред.), этот центр давно уже в народе называют "чазовским", конечно же, он должен носить его имя", - сказал министр, выступая на гражданской панихиде.Министр отметил, что Чазов, веря в силу науки и разрабатывая препараты, доказывая свою правоту, пробовал лекарства на себе. "Это смелые шаги, это шаги человека, который уверен в своей правоте", - подчеркнул он.
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общество, москва, российская академия наук, здоровье - общество, михаил мурашко, россия
12:29 15.11.2021
 
Мурашко предложил присвоить НМИЦ кардиологии имя академика Чазова

Мурашко: НМИЦ кардиологии Минздрава должен носить имя академика Евгения Чазова

© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Баку
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Баку - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Sputnik / Мурад Оруджев
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. НМИЦ кардиологии Минздрава РФ должен носить имя академика Евгения Чазова, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава РФ Евгений Чазов скончался в возрасте 92 лет. Он будет похоронен в понедельник на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник.
"Нам действительно повезло работать, быть знакомыми и реализовывать идеи Евгения Ивановича. Мы все глубоко скорбим. Конечно же, нужно поддержать инициативу Татьяны Алексеевны (Голиковой, вице-премьера РФ - ред.), этот центр давно уже в народе называют "чазовским", конечно же, он должен носить его имя", - сказал министр, выступая на гражданской панихиде.
Министр отметил, что Чазов, веря в силу науки и разрабатывая препараты, доказывая свою правоту, пробовал лекарства на себе. "Это смелые шаги, это шаги человека, который уверен в своей правоте", - подчеркнул он.
Академик РАН и РАМН Евгений Чазов - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
10:39
Евгения Чазова похоронят на Новодевичьем кладбище
 
ОбществоМоскваРоссийская академия наукЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссия
 
 
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