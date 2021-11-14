https://ria.ru/20211114/defitsit-1758992970.html

Минсельхоз пообещал не допустить дефицита продуктов в России

Минсельхоз пообещал не допустить дефицита продуктов в России - РИА Новости, 14.11.2021

Минсельхоз пообещал не допустить дефицита продуктов в России

Власти России не допустят дефицита продуктов в стране, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T14:29

2021-11-14T14:29

2021-11-14T14:29

экономика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

дмитрий патрушев

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноя - РИА Новости. Власти России не допустят дефицита продуктов в стране, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев."Этого (дефицита продуктов - ред.) мы не допустим", - сказал Патрушев в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".Он отметил, что в мире наблюдается "абсолютно нездоровая" тенденция на глобальных рынках продовольствия. "Мы живем в эпоху кризиса, цены на продукты питания растут с каждым днем, и важно отвязать наши внутренние цены от тех цен, которые присутствуют на мировых рынках", - указал министр."Все-таки на российском рынке цены более стабильны, но, тем не менее, сильно растут цены на овощи и картофель, растут цены на мясную группу. В связи с этим будем увеличивать государственную поддержку этих отраслей, в том числе будем работать с сетями", - сказал Патрушев.

https://ria.ru/20210930/doshirak-1752502206.html

россия

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2021

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экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев, россия