https://ria.ru/20211113/voyna-1758935379.html

"Мы сразу сбежим": британцы высмеяли генерала, испугавшегося "случайной" войны с Россией

Британцы высмеяли генерала, предупредившего о "случайной" войне с Россией - РИА Новости, 13.11.2021

"Мы сразу сбежим": британцы высмеяли генерала, испугавшегося "случайной" войны с Россией

Читатели британской газеты Times раскритиковали заявление генерала Ника Картера о риске войны Запада с Россией из-за "случайности". РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T18:09

2021-11-13T18:09

2021-11-13T19:36

в мире

белоруссия

великобритания

польша

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты Times раскритиковали заявление генерала Ника Картера о риске войны Запада с Россией из-за "случайности".Ранее он заявил, что отношения между Москвой и Западом накалены сильнее, чем в годы холодной войны. По его словам, вооруженный конфликт между сторонами может начаться из-за какой-нибудь "случайности". В качестве примера он привел миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши.Пользователи сайта резко отреагировали на предупреждение генерала и обвинили военное руководство страны в ряде серьезных ошибок, повлиявших на обороноспособность Великобритании."Как именно массовую миграцию (то есть мигрантов, пытающихся пересечь белорусско-польскую границу) можно использовать в качестве оружия?" — спросил NorthernBoy."Это просто смешно! Мы сразу сбежим куда подальше при первом же упоминании о возможном участии в войне против России", — написал Bomber Harris.По его словам, от британской армии остались "один танк, авианосец, который не слишком хорошо работает, и три старых истребителя".Mr Patrick Elliott, в свою очередь, обвинил британское правительство в порче отношений со всеми союзниками, чтобы отвлечь внимание общества от внутренних проблем."К сожалению, в нынешнее тяжелое время во главе нашей страны оказался худший премьер-министр за всю ее историю", — подытожил он."Тем не менее этот прекрасный генерал участвовал в принятии решения о сокращении наших вооруженных сил, в которых сейчас осталась всего пара танков и снабженческий грузовик", — написал GoldenArrow.AGS возмутился из-за отправки британских войск на границу Польши и Белоруссии.BellaCiao обвинил британского премьера Бориса Джонсона в беспомощности, указав на ситуацию с коронавирусом в королевстве."Мысль о том, что именно он отвечает за урегулирование чрезвычайно взрывоопасной ситуации в отношениях с Россией, внушает мне ужас", — прокомментировал читатель.С лета на границах Белоруссии с Польшей и странами Прибалтики увеличился поток беженцев из государств Ближнего Востока и Африки, пытающихся прорваться в Западную Европу. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у приграничных заграждений собрались около двух тысяч человек.Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа. Нелегалы разбили стихийный лагерь. Вильнюс, Рига и Варшава возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".Как указывала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Запад, обвиняя Москву в причастности к миграционному кризису вокруг стран ЕС и Белоруссии, запустил информационную кампанию, чтобы уйти от ответственности.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>

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в мире, белоруссия, великобритания, польша, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии