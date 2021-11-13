https://ria.ru/20211113/voyna-1758935379.html
"Мы сразу сбежим": британцы высмеяли генерала, испугавшегося "случайной" войны с Россией
Британцы высмеяли генерала, предупредившего о "случайной" войне с Россией - РИА Новости, 13.11.2021
"Мы сразу сбежим": британцы высмеяли генерала, испугавшегося "случайной" войны с Россией
Читатели британской газеты Times раскритиковали заявление генерала Ника Картера о риске войны Запада с Россией из-за "случайности". РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T18:09
2021-11-13T18:09
2021-11-13T19:36
в мире
белоруссия
великобритания
польша
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты Times раскритиковали заявление генерала Ника Картера о риске войны Запада с Россией из-за "случайности".Ранее он заявил, что отношения между Москвой и Западом накалены сильнее, чем в годы холодной войны. По его словам, вооруженный конфликт между сторонами может начаться из-за какой-нибудь "случайности". В качестве примера он привел миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши.Пользователи сайта резко отреагировали на предупреждение генерала и обвинили военное руководство страны в ряде серьезных ошибок, повлиявших на обороноспособность Великобритании."Как именно массовую миграцию (то есть мигрантов, пытающихся пересечь белорусско-польскую границу) можно использовать в качестве оружия?" — спросил NorthernBoy."Это просто смешно! Мы сразу сбежим куда подальше при первом же упоминании о возможном участии в войне против России", — написал Bomber Harris.По его словам, от британской армии остались "один танк, авианосец, который не слишком хорошо работает, и три старых истребителя".Mr Patrick Elliott, в свою очередь, обвинил британское правительство в порче отношений со всеми союзниками, чтобы отвлечь внимание общества от внутренних проблем."К сожалению, в нынешнее тяжелое время во главе нашей страны оказался худший премьер-министр за всю ее историю", — подытожил он."Тем не менее этот прекрасный генерал участвовал в принятии решения о сокращении наших вооруженных сил, в которых сейчас осталась всего пара танков и снабженческий грузовик", — написал GoldenArrow.AGS возмутился из-за отправки британских войск на границу Польши и Белоруссии.BellaCiao обвинил британского премьера Бориса Джонсона в беспомощности, указав на ситуацию с коронавирусом в королевстве."Мысль о том, что именно он отвечает за урегулирование чрезвычайно взрывоопасной ситуации в отношениях с Россией, внушает мне ужас", — прокомментировал читатель.С лета на границах Белоруссии с Польшей и странами Прибалтики увеличился поток беженцев из государств Ближнего Востока и Африки, пытающихся прорваться в Западную Европу. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у приграничных заграждений собрались около двух тысяч человек.Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа. Нелегалы разбили стихийный лагерь. Вильнюс, Рига и Варшава возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".Как указывала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Запад, обвиняя Москву в причастности к миграционному кризису вокруг стран ЕС и Белоруссии, запустил информационную кампанию, чтобы уйти от ответственности.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>
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в мире, белоруссия, великобритания, польша, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
18:09 13.11.2021 (обновлено: 19:36 13.11.2021)
Британцы высмеяли генерала, предупредившего о "случайной" войне с Россией
Читатели Times высмеяли генерала Картера, заявившего о риске "случайной" войны с Россией
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости.
Читатели британской газеты Times
раскритиковали заявление генерала Ника Картера о риске войны Запада с Россией из-за "случайности".
Ранее он заявил, что отношения между Москвой и Западом накалены сильнее, чем в годы холодной войны. По его словам, вооруженный конфликт между сторонами может начаться из-за какой-нибудь "случайности". В качестве примера он привел миграционный кризис на границе Белоруссии
и Польши
.
Пользователи сайта резко отреагировали на предупреждение генерала и обвинили военное руководство страны в ряде серьезных ошибок, повлиявших на обороноспособность Великобритании
.
"Как именно массовую миграцию (то есть мигрантов, пытающихся пересечь белорусско-польскую границу) можно использовать в качестве оружия?" — спросил NorthernBoy.
"Это просто смешно! Мы сразу сбежим куда подальше при первом же упоминании о возможном участии в войне против России", — написал Bomber Harris.
По его словам, от британской армии остались "один танк, авианосец, который не слишком хорошо работает, и три старых истребителя".
Mr Patrick Elliott, в свою очередь, обвинил британское правительство в порче отношений со всеми союзниками, чтобы отвлечь внимание общества от внутренних проблем.
"К сожалению, в нынешнее тяжелое время во главе нашей страны оказался худший премьер-министр за всю ее историю", — подытожил он.
"Тем не менее этот прекрасный генерал участвовал в принятии решения о сокращении наших вооруженных сил, в которых сейчас осталась всего пара танков и снабженческий грузовик", — написал GoldenArrow.
AGS возмутился из-за отправки британских войск на границу Польши и Белоруссии.
BellaCiao обвинил британского премьера Бориса Джонсона
в беспомощности, указав на ситуацию с коронавирусом в королевстве.
"Мысль о том, что именно он отвечает за урегулирование чрезвычайно взрывоопасной ситуации в отношениях с Россией
, внушает мне ужас", — прокомментировал читатель.
С лета на границах Белоруссии с Польшей и странами Прибалтики
увеличился поток беженцев из государств Ближнего Востока
и Африки
, пытающихся прорваться в Западную Европу
. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у приграничных заграждений собрались около двух тысяч человек.
Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа. Нелегалы разбили стихийный лагерь. Вильнюс, Рига и Варшава возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Как указывала официальный представитель МИД России Мария Захарова
, Запад, обвиняя Москву в причастности к миграционному кризису вокруг стран ЕС и Белоруссии, запустил информационную кампанию, чтобы уйти от ответственности.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>