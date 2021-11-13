Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211113/voyna-1758935379.html
"Мы сразу сбежим": британцы высмеяли генерала, испугавшегося "случайной" войны с Россией
Британцы высмеяли генерала, предупредившего о "случайной" войне с Россией - РИА Новости, 13.11.2021
"Мы сразу сбежим": британцы высмеяли генерала, испугавшегося "случайной" войны с Россией
Читатели британской газеты Times раскритиковали заявление генерала Ника Картера о риске войны Запада с Россией из-за "случайности". РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T18:09
2021-11-13T19:36
в мире
белоруссия
великобритания
польша
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601534825_0:90:2000:1215_1920x0_80_0_0_ed751eb4ed6451146712becd688ff8bb.jpg
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты Times раскритиковали заявление генерала Ника Картера о риске войны Запада с Россией из-за "случайности".Ранее он заявил, что отношения между Москвой и Западом накалены сильнее, чем в годы холодной войны. По его словам, вооруженный конфликт между сторонами может начаться из-за какой-нибудь "случайности". В качестве примера он привел миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши.Пользователи сайта резко отреагировали на предупреждение генерала и обвинили военное руководство страны в ряде серьезных ошибок, повлиявших на обороноспособность Великобритании."Как именно массовую миграцию (то есть мигрантов, пытающихся пересечь белорусско-польскую границу) можно использовать в качестве оружия?" — спросил NorthernBoy."Это просто смешно! Мы сразу сбежим куда подальше при первом же упоминании о возможном участии в войне против России", — написал Bomber Harris.По его словам, от британской армии остались "один танк, авианосец, который не слишком хорошо работает, и три старых истребителя".Mr Patrick Elliott, в свою очередь, обвинил британское правительство в порче отношений со всеми союзниками, чтобы отвлечь внимание общества от внутренних проблем."К сожалению, в нынешнее тяжелое время во главе нашей страны оказался худший премьер-министр за всю ее историю", — подытожил он."Тем не менее этот прекрасный генерал участвовал в принятии решения о сокращении наших вооруженных сил, в которых сейчас осталась всего пара танков и снабженческий грузовик", — написал GoldenArrow.AGS возмутился из-за отправки британских войск на границу Польши и Белоруссии.BellaCiao обвинил британского премьера Бориса Джонсона в беспомощности, указав на ситуацию с коронавирусом в королевстве."Мысль о том, что именно он отвечает за урегулирование чрезвычайно взрывоопасной ситуации в отношениях с Россией, внушает мне ужас", — прокомментировал читатель.С лета на границах Белоруссии с Польшей и странами Прибалтики увеличился поток беженцев из государств Ближнего Востока и Африки, пытающихся прорваться в Западную Европу. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у приграничных заграждений собрались около двух тысяч человек.Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа. Нелегалы разбили стихийный лагерь. Вильнюс, Рига и Варшава возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".Как указывала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Запад, обвиняя Москву в причастности к миграционному кризису вокруг стран ЕС и Белоруссии, запустил информационную кампанию, чтобы уйти от ответственности.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20211113/voennye-1758916728.html
https://ria.ru/20211112/provokatsii-1758696504.html
https://ria.ru/20211111/udar-1758601687.html
белоруссия
великобритания
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601534825_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_3eaa9717e9424561c80e5ee6e7cab895.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, великобритания, польша, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
18:09 13.11.2021 (обновлено: 19:36 13.11.2021)
 
Британцы высмеяли генерала, предупредившего о "случайной" войне с Россией

Читатели Times высмеяли генерала Картера, заявившего о риске "случайной" войны с Россией

© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)Британские военные
Британские военные - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты Times раскритиковали заявление генерала Ника Картера о риске войны Запада с Россией из-за "случайности".
Ранее он заявил, что отношения между Москвой и Западом накалены сильнее, чем в годы холодной войны. По его словам, вооруженный конфликт между сторонами может начаться из-за какой-нибудь "случайности". В качестве примера он привел миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши.
Пользователи сайта резко отреагировали на предупреждение генерала и обвинили военное руководство страны в ряде серьезных ошибок, повлиявших на обороноспособность Великобритании.
"Как именно массовую миграцию (то есть мигрантов, пытающихся пересечь белорусско-польскую границу) можно использовать в качестве оружия?" — спросил NorthernBoy.
Сотрудники польской полиции и военные у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
Вчера, 15:30
"Какая глупость!" Британцы возмутились отправкой военных на помощь Польше
"Это просто смешно! Мы сразу сбежим куда подальше при первом же упоминании о возможном участии в войне против России", — написал Bomber Harris.
По его словам, от британской армии остались "один танк, авианосец, который не слишком хорошо работает, и три старых истребителя".
Mr Patrick Elliott, в свою очередь, обвинил британское правительство в порче отношений со всеми союзниками, чтобы отвлечь внимание общества от внутренних проблем.
"К сожалению, в нынешнее тяжелое время во главе нашей страны оказался худший премьер-министр за всю ее историю", — подытожил он.
"Тем не менее этот прекрасный генерал участвовал в принятии решения о сокращении наших вооруженных сил, в которых сейчас осталась всего пара танков и снабженческий грузовик", — написал GoldenArrow.
AGS возмутился из-за отправки британских войск на границу Польши и Белоруссии.
BellaCiao обвинил британского премьера Бориса Джонсона в беспомощности, указав на ситуацию с коронавирусом в королевстве.
"Мысль о том, что именно он отвечает за урегулирование чрезвычайно взрывоопасной ситуации в отношениях с Россией, внушает мне ужас", — прокомментировал читатель.
Самолет RC-135W Rivet Joint британских ВВС - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 10:27
"Муха в носу у медведя": британцы возмутились провокациями у берегов Крыма
С лета на границах Белоруссии с Польшей и странами Прибалтики увеличился поток беженцев из государств Ближнего Востока и Африки, пытающихся прорваться в Западную Европу. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у приграничных заграждений собрались около двух тысяч человек.
Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа. Нелегалы разбили стихийный лагерь. Вильнюс, Рига и Варшава возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Как указывала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Запад, обвиняя Москву в причастности к миграционному кризису вокруг стран ЕС и Белоруссии, запустил информационную кампанию, чтобы уйти от ответственности.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>
Лагерь беженцев на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 16:31
Британцы предложили ударить по Белоруссии из-за мигрантов
 
В миреБелоруссияВеликобританияПольшаРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35Врач назвала способствующие развитию сахарного диабета факторы
03:20Гинцбург назвал критический срок ревакцинации "Спутником Лайт"
03:18Названы хитрости мошенников при краже данных из онлайн-банков
03:14Врач рассказала, как избежать сахарного диабета
03:09Россия начала поставки С-400 в Индию
03:02Умер южноафриканский писатель Уилбур Смит
02:57Ученых сбил с толку загадочный объект в небе над несколькими городами
02:41В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Какие документы нужны для получения максимальной пенсии
02:08Названы факторы, отягчающие течение COVID-19
02:01Боррель и главы МИД Польши и Литвы обсудили миграционный кризис
01:47Названы "извечные" ошибки при приготовлении макарон
01:40Личный врач Саакашвили рассказал об ухудшении состояния здоровья политика
01:31МИД Кубы заявил в Twitter, что соцсеть дестабилизирует ситуацию в стране
01:26"Бла-бла-бла": Грета Тунберг прокомментировала итоги саммита в Глазго
01:16Эксперт развеял главный новогодний миф вокруг покупки валюты
01:00Израиль прокомментировал инцидент с арестом в Турции своих граждан
00:57На Украине отключились 90% мощностей государственных ТЭС
00:44Пушков разнес британского генерала за слова о России
00:42NYT: США умолчали об авиаударах в Сирии, унесших жизни мирных жителей
Лента новостейМолния
Врач назвала способствующие развитию сахарного диабета факторыГинцбург назвал критический срок ревакцинации "Спутником Лайт"Названы хитрости мошенников при краже данных из онлайн-банковВрач рассказала, как избежать сахарного диабетаРоссия начала поставки С-400 в ИндиюУмер южноафриканский писатель Уилбур СмитУченых сбил с толку загадочный объект в небе над несколькими городамиВ Москве объявили желтый уровень погодной опасностиКакие документы нужны для получения максимальной пенсииНазваны факторы, отягчающие течение COVID-19Боррель и главы МИД Польши и Литвы обсудили миграционный кризисНазваны "извечные" ошибки при приготовлении макаронЛичный врач Саакашвили рассказал об ухудшении состояния здоровья политикаМИД Кубы заявил в Twitter, что соцсеть дестабилизирует ситуацию в стране"Бла-бла-бла": Грета Тунберг прокомментировала итоги саммита в ГлазгоЭксперт развеял главный новогодний миф вокруг покупки валютыИзраиль прокомментировал инцидент с арестом в Турции своих гражданНа Украине отключились 90% мощностей государственных ТЭСПушков разнес британского генерала за слова о РоссииNYT: США умолчали об авиаударах в Сирии, унесших жизни мирных жителей