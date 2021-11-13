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В Петербурге простились с погибшим при задержании мошенников росгвардейцем

В Петербурге простились с погибшим при задержании мошенников росгвардейцем - РИА Новости, 13.11.2021

В Петербурге простились с погибшим при задержании мошенников росгвардейцем

Прощание с погибшим при задержании преступников подполковником Евгением Захаровым прошло в Петербурге, в церемонии принял участие губернатор Александр Беглов,... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T19:58

2021-11-13T19:58

2021-11-13T20:24

санкт-петербург

ленинградская область

александр беглов

александр дрозденко

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Прощание с погибшим при задержании преступников подполковником Евгением Захаровым прошло в Петербурге, в церемонии принял участие губернатор Александр Беглов, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."Губернатор Александр Беглов принял участие в церемонии прощания со старшим оперуполномоченным СОБР "Гранит" Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Евгением Захаровым, погибшим при исполнении служебного долга", - сказано в сообщении.По словам Беглова, Захаров был настоящим офицером, человеком светлым и честным. "Он обеспечивал безопасность жителей нашего города и до конца выполнил свой долг", - сказал Беглов.Глава города подчеркнул, что власти оказали семье погибшего материальную помощь и содействуют в решении вопроса улучшения жилищных условий.В церемонии прощания приняли участие командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии РФ Павел Дашков, председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и другие.Инцидент произошел 9 ноября на Пулковском шоссе во время проведения полицейской операции по задержанию лиц, причастных к телефонным мошенничествам. При попытке задержания водитель автомобиля "Фиат Дукато" совершил наезд на сотрудника Росгвардии и скрылся. От полученных травм сотрудник скончался на месте. Подозреваемый и его сообщники задержаны.Захаров проходил службу в правоохранительных органах с 2003 года, в СОБР "Гранит" с 2016 года. Является ветераном боевых действий, участвовал в контртеррористической операции. Награжден государственными наградами - медалью Суворова, медалью "За отличие в охране общественного порядка".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, ленинградская область, александр беглов, александр дрозденко, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия