19:58 13.11.2021 (обновлено: 20:24 13.11.2021)
В Петербурге простились с погибшим при задержании мошенников росгвардейцем
В Петербурге простились с погибшим при задержании преступников росгвардейцем Захаровым
© Фото : ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиВ Санкт-Петрбурге состоялись похороны подполковника полиции Евгения Захарова, погибшего при исполнении служебных обязанностей
© Фото : ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Прощание с погибшим при задержании преступников подполковником Евгением Захаровым прошло в Петербурге, в церемонии принял участие губернатор Александр Беглов, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"Губернатор Александр Беглов принял участие в церемонии прощания со старшим оперуполномоченным СОБР "Гранит" Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Евгением Захаровым, погибшим при исполнении служебного долга", - сказано в сообщении.
© Фото : РосгвардияСотрудник Росгвардии, старший оперуполномоченный специального отряда быстрого реагирования "Гранит" подполковник полиции Евгений Захаров
Сотрудник Росгвардии, старший оперуполномоченный специального отряда быстрого реагирования "Гранит" подполковник полиции Евгений Захаров
По словам Беглова, Захаров был настоящим офицером, человеком светлым и честным. "Он обеспечивал безопасность жителей нашего города и до конца выполнил свой долг", - сказал Беглов.
Глава города подчеркнул, что власти оказали семье погибшего материальную помощь и содействуют в решении вопроса улучшения жилищных условий.
В церемонии прощания приняли участие командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии РФ Павел Дашков, председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и другие.
© Фото : ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиВ Санкт-Петрбурге состоялись похороны подполковника полиции Евгения Захарова, погибшего при исполнении служебных обязанностей
© Фото : ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
В Санкт-Петрбурге состоялись похороны подполковника полиции Евгения Захарова, погибшего при исполнении служебных обязанностей
Инцидент произошел 9 ноября на Пулковском шоссе во время проведения полицейской операции по задержанию лиц, причастных к телефонным мошенничествам. При попытке задержания водитель автомобиля "Фиат Дукато" совершил наезд на сотрудника Росгвардии и скрылся. От полученных травм сотрудник скончался на месте. Подозреваемый и его сообщники задержаны.
Захаров проходил службу в правоохранительных органах с 2003 года, в СОБР "Гранит" с 2016 года. Является ветераном боевых действий, участвовал в контртеррористической операции. Награжден государственными наградами - медалью Суворова, медалью "За отличие в охране общественного порядка".
© Фото : ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиВ Санкт-Петрбурге состоялись похороны подполковника полиции Евгения Захарова, погибшего при исполнении служебных обязанностей
© Фото : ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
В Санкт-Петрбурге состоялись похороны подполковника полиции Евгения Захарова, погибшего при исполнении служебных обязанностей