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В Петербурге простились с погибшим при задержании мошенников росгвардейцем
В Петербурге простились с погибшим при задержании мошенников росгвардейцем - РИА Новости, 13.11.2021
В Петербурге простились с погибшим при задержании мошенников росгвардейцем
Прощание с погибшим при задержании преступников подполковником Евгением Захаровым прошло в Петербурге, в церемонии принял участие губернатор Александр Беглов,... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T19:58
2021-11-13T20:24
санкт-петербург
ленинградская область
александр беглов
александр дрозденко
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Прощание с погибшим при задержании преступников подполковником Евгением Захаровым прошло в Петербурге, в церемонии принял участие губернатор Александр Беглов, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."Губернатор Александр Беглов принял участие в церемонии прощания со старшим оперуполномоченным СОБР "Гранит" Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Евгением Захаровым, погибшим при исполнении служебного долга", - сказано в сообщении.По словам Беглова, Захаров был настоящим офицером, человеком светлым и честным. "Он обеспечивал безопасность жителей нашего города и до конца выполнил свой долг", - сказал Беглов.Глава города подчеркнул, что власти оказали семье погибшего материальную помощь и содействуют в решении вопроса улучшения жилищных условий.В церемонии прощания приняли участие командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии РФ Павел Дашков, председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и другие.Инцидент произошел 9 ноября на Пулковском шоссе во время проведения полицейской операции по задержанию лиц, причастных к телефонным мошенничествам. При попытке задержания водитель автомобиля "Фиат Дукато" совершил наезд на сотрудника Росгвардии и скрылся. От полученных травм сотрудник скончался на месте. Подозреваемый и его сообщники задержаны.Захаров проходил службу в правоохранительных органах с 2003 года, в СОБР "Гранит" с 2016 года. Является ветераном боевых действий, участвовал в контртеррористической операции. Награжден государственными наградами - медалью Суворова, медалью "За отличие в охране общественного порядка".
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санкт-петербург, ленинградская область, александр беглов, александр дрозденко, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
19:58 13.11.2021 (обновлено: 20:24 13.11.2021)
 
В Петербурге простились с погибшим при задержании мошенников росгвардейцем

В Петербурге простились с погибшим при задержании преступников росгвардейцем Захаровым

© Фото : ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиВ Санкт-Петрбурге состоялись похороны подполковника полиции Евгения Захарова, погибшего при исполнении служебных обязанностей
В Санкт-Петрбурге состоялись похороны подполковника полиции Евгения Захарова, погибшего при исполнении служебных обязанностей - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© Фото : ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Прощание с погибшим при задержании преступников подполковником Евгением Захаровым прошло в Петербурге, в церемонии принял участие губернатор Александр Беглов, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"Губернатор Александр Беглов принял участие в церемонии прощания со старшим оперуполномоченным СОБР "Гранит" Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Евгением Захаровым, погибшим при исполнении служебного долга", - сказано в сообщении.
© Фото : РосгвардияСотрудник Росгвардии, старший оперуполномоченный специального отряда быстрого реагирования "Гранит" подполковник полиции Евгений Захаров
Сотрудник Росгвардии, старший оперуполномоченный специального отряда быстрого реагирования Гранит подполковник полиции Евгений Захаров - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© Фото : Росгвардия
Сотрудник Росгвардии, старший оперуполномоченный специального отряда быстрого реагирования "Гранит" подполковник полиции Евгений Захаров
По словам Беглова, Захаров был настоящим офицером, человеком светлым и честным. "Он обеспечивал безопасность жителей нашего города и до конца выполнил свой долг", - сказал Беглов.
Глава города подчеркнул, что власти оказали семье погибшего материальную помощь и содействуют в решении вопроса улучшения жилищных условий.
В церемонии прощания приняли участие командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии РФ Павел Дашков, председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и другие.
© Фото : ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиВ Санкт-Петрбурге состоялись похороны подполковника полиции Евгения Захарова, погибшего при исполнении служебных обязанностей
В Санкт-Петрбурге состоялись похороны подполковника полиции Евгения Захарова, погибшего при исполнении служебных обязанностей - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© Фото : ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
В Санкт-Петрбурге состоялись похороны подполковника полиции Евгения Захарова, погибшего при исполнении служебных обязанностей
Инцидент произошел 9 ноября на Пулковском шоссе во время проведения полицейской операции по задержанию лиц, причастных к телефонным мошенничествам. При попытке задержания водитель автомобиля "Фиат Дукато" совершил наезд на сотрудника Росгвардии и скрылся. От полученных травм сотрудник скончался на месте. Подозреваемый и его сообщники задержаны.
Захаров проходил службу в правоохранительных органах с 2003 года, в СОБР "Гранит" с 2016 года. Является ветераном боевых действий, участвовал в контртеррористической операции. Награжден государственными наградами - медалью Суворова, медалью "За отличие в охране общественного порядка".
© Фото : ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиВ Санкт-Петрбурге состоялись похороны подполковника полиции Евгения Захарова, погибшего при исполнении служебных обязанностей
В Санкт-Петрбурге состоялись похороны подполковника полиции Евгения Захарова, погибшего при исполнении служебных обязанностей - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© Фото : ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
В Санкт-Петрбурге состоялись похороны подполковника полиции Евгения Захарова, погибшего при исполнении служебных обязанностей
 
Санкт-ПетербургЛенинградская областьАлександр БегловАлександр ДрозденкоФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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