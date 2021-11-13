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Как определить по храпу, что вам грозит смертельная опасность
Названы восемь признаков смертельно опасного храпа - РИА Новости, 13.11.2021
Как определить по храпу, что вам грозит смертельная опасность
Храп — естественное явление, однако иногда он может сигнализировать о серьезных нарушениях в организме, например об обструктивном апноэ, пишет CNN. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T16:14
2021-11-13T17:36
университет южной калифорнии
здоровье - общество
здоровье
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Храп — естественное явление, однако иногда он может сигнализировать о серьезных нарушениях в организме, например об обструктивном апноэ, пишет CNN.По словам сотрудницы отделения медицины сна Гарвардской медицинской школы Ребекки Роббинс, апноэ отличается задержками дыхания во сне на время от десяти секунд и более."Если у человека громкий, хриплый храп, если он прерывается паузами в дыхании, можно начинать беспокоиться", — заметила специалист.В отличие от центрального апноэ, при котором мозг иногда просто "забывает" отдать телу команду дышать, обструктивное апноэ возникает из-за закупорки дыхательных путей тяжелыми или расслабленными мягкими тканями. По данным Американской академии медицины сна, если обструктивное апноэ не лечить, возрастает риск развития гипертонии, сердечных заболеваний, диабета второго типа или депрессии.Специалист по сну доктор Радж Дасгупта, доцент клинической медицины Медицинской школы Кека в Университете Южной Калифорнии, перечислил восемь главных пунктов, которые помогут отличить обычный безобидный храп от опасного нарушения.1. Звук храпаСам храп — ключевой индикатор. Его звучание при обструктивном апноэ далеко от деликатного."Речь о громком, неприятном храпе, который заглушает разговоры или будет слышен через закрытую дверь. Домочадцы некоторых моих пациентов с обструктивным апноэ сна описывают их храп как звуки "умирающего медведя" или сцены из "Парка юрского периода", — утверждает специалист.2. УсталостьОбструктивное апноэ мешает получить за ночь необходимый отдых, поэтому постоянная усталость и сонливость в течение дня вкупе с другими симптомами — сигналы обратиться к врачу за помощью.3. Беспокойство окружающихКак ни странно, часто именно близкие пациента с апноэ становятся "индикаторами" его проблем со здоровьем, поскольку больные часто просто не замечают, как именно они храпят, пока не начнут задыхаться."То, что вам заметно, что ваш партнер перестает дышать, храпит, кашляет или задыхается, — все это признаки того, что храп может быть ненормальным, и это заслуживает внимания специалиста по сну", — заявила Ребекка Роббинс.4. Склонность к гипертонииОбструктивное апноэ сна может привести к гипертонии. Каждый раз, когда человек перестает дышать на несколько секунд, симпатическая нервная система начинает повышать кровяное давление. Кроме того, организм выделяет гормоны стресса, которые тоже способны влиять на давление. Хотя гипертония сама по себе — не признак нарушения сна, она может быть предупреждающим знаком в сочетании с другими симптомами. Методы лечения обструктивного апноэ, такие как постоянное положительное давление в дыхательных путях, не только помогают при апноэ, но и снижают артериальное давление.5. Индекс массы телаИндекс массы тела высчитывается через соотношение веса в килограммах к квадрату роста. Нормой ИМТ считаются показатели от 18,5 до 24,9, а показатель выше 30 уже говорит об ожирении. Люди с таким индексом часто страдают апноэ, поскольку тяжесть тканей во рту, языке и шее затрудняет дыхание."Снижение веса может быть важной частью рекомендаций врача, который занимается нарушениями сна. Мы иногда шутим, что Шалтай-Болтай был одним из первых случаев обструктивного апноэ, потому что у него был большой живот и, вероятно, лишняя ткань вокруг мягкого неба. Он все время рисковал заснуть и упасть со стены", — утверждает Роббинс.6. ВозрастС возрастом тонус мышц ослабевает, в том числе это касается тканей мягкого неба и шеи. Таким образом, возраст старше 50 лет — еще один потенциальный сигнал о том, что ваш храп может быть обструктивным апноэ. Однако исследователи отмечают, что апноэ во сне у пожилых людей, как правило, бывает легкой или средней степени, а более тяжелые случаи возникают в молодом возрасте по другим причинам.7. Величина окружности шеиБольшая окружность шеи, обусловленная либо избыточным весом, либо генетикой, также является ключевым показателем потенциального обструктивного апноэ во сне."Теперь, если вы не боитесь быть чудаком, можете начинать измерять размер шеи любимого человека по ночам", — заявил Радж Дасгупта. "Эмпирическое правило всегда будет заключаться в том, что окружность шеи больше 43 сантиметров для мужчин и 40,6 сантиметров для женщин, подвергнет вас более высокому риску апноэ во сне".8. ПолМужчины чаще страдают от обструктивного апноэ сна — вероятно, потому, что у них, как правило, бывают более крупные языки и больше жировой ткани в верхней части тела, особенно в области шеи и иногда живота. Однако апноэ встречается и у женщин."Мы определенно наблюдаем более выраженное обструктивное апноэ во сне у женщин после менопаузы", — говорит Дасгупта.Лечить апноэ можно благодаря постоянному положительному давлению в дыхательных путях. Направляя воздух в легкие через маску для носа, специальное устройство помогает поддерживать их проходимость всю ночь. Помимо этого, нивелировать симптомы или даже устранить апноэ способно снижение веса: потеря массы тканей во рту, языке и шее снижает давление на дыхательные пути.Если анатомические проблемы, такие как носовые полипы, увеличенные миндалины или аденоиды или искривленная перегородка, способствуют апноэ, врач может рекомендовать хирургическое вмешательство. Легкие случаи апноэ можно победить за счет позы во сне: нужно лежать на боку, а не на спине, так как это улучшит проходимость дыхательных путей.
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университет южной калифорнии, здоровье - общество, здоровье
16:14 13.11.2021 (обновлено: 17:36 13.11.2021)
 
Названы восемь признаков смертельно опасного храпа

Врачи назвали главные признаки смертельно опасного храпа и рассказали, что с этим делать

© Depositphotos / VitalikRadkoСпящая девушка
Спящая девушка - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© Depositphotos / VitalikRadko
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Храп — естественное явление, однако иногда он может сигнализировать о серьезных нарушениях в организме, например об обструктивном апноэ, пишет CNN.
По словам сотрудницы отделения медицины сна Гарвардской медицинской школы Ребекки Роббинс, апноэ отличается задержками дыхания во сне на время от десяти секунд и более.
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"Если у человека громкий, хриплый храп, если он прерывается паузами в дыхании, можно начинать беспокоиться", — заметила специалист.
В отличие от центрального апноэ, при котором мозг иногда просто "забывает" отдать телу команду дышать, обструктивное апноэ возникает из-за закупорки дыхательных путей тяжелыми или расслабленными мягкими тканями. По данным Американской академии медицины сна, если обструктивное апноэ не лечить, возрастает риск развития гипертонии, сердечных заболеваний, диабета второго типа или депрессии.
Специалист по сну доктор Радж Дасгупта, доцент клинической медицины Медицинской школы Кека в Университете Южной Калифорнии, перечислил восемь главных пунктов, которые помогут отличить обычный безобидный храп от опасного нарушения.

1. Звук храпа

Сам храп — ключевой индикатор. Его звучание при обструктивном апноэ далеко от деликатного.
"Речь о громком, неприятном храпе, который заглушает разговоры или будет слышен через закрытую дверь. Домочадцы некоторых моих пациентов с обструктивным апноэ сна описывают их храп как звуки "умирающего медведя" или сцены из "Парка юрского периода", — утверждает специалист.

2. Усталость

Обструктивное апноэ мешает получить за ночь необходимый отдых, поэтому постоянная усталость и сонливость в течение дня вкупе с другими симптомами — сигналы обратиться к врачу за помощью.
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3. Беспокойство окружающих

Как ни странно, часто именно близкие пациента с апноэ становятся "индикаторами" его проблем со здоровьем, поскольку больные часто просто не замечают, как именно они храпят, пока не начнут задыхаться.
"То, что вам заметно, что ваш партнер перестает дышать, храпит, кашляет или задыхается, — все это признаки того, что храп может быть ненормальным, и это заслуживает внимания специалиста по сну", — заявила Ребекка Роббинс.

4. Склонность к гипертонии

Обструктивное апноэ сна может привести к гипертонии. Каждый раз, когда человек перестает дышать на несколько секунд, симпатическая нервная система начинает повышать кровяное давление. Кроме того, организм выделяет гормоны стресса, которые тоже способны влиять на давление. Хотя гипертония сама по себе — не признак нарушения сна, она может быть предупреждающим знаком в сочетании с другими симптомами. Методы лечения обструктивного апноэ, такие как постоянное положительное давление в дыхательных путях, не только помогают при апноэ, но и снижают артериальное давление.

5. Индекс массы тела

Индекс массы тела высчитывается через соотношение веса в килограммах к квадрату роста. Нормой ИМТ считаются показатели от 18,5 до 24,9, а показатель выше 30 уже говорит об ожирении. Люди с таким индексом часто страдают апноэ, поскольку тяжесть тканей во рту, языке и шее затрудняет дыхание.
"Снижение веса может быть важной частью рекомендаций врача, который занимается нарушениями сна. Мы иногда шутим, что Шалтай-Болтай был одним из первых случаев обструктивного апноэ, потому что у него был большой живот и, вероятно, лишняя ткань вокруг мягкого неба. Он все время рисковал заснуть и упасть со стены", — утверждает Роббинс.
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6. Возраст

С возрастом тонус мышц ослабевает, в том числе это касается тканей мягкого неба и шеи. Таким образом, возраст старше 50 лет — еще один потенциальный сигнал о том, что ваш храп может быть обструктивным апноэ. Однако исследователи отмечают, что апноэ во сне у пожилых людей, как правило, бывает легкой или средней степени, а более тяжелые случаи возникают в молодом возрасте по другим причинам.

7. Величина окружности шеи

Большая окружность шеи, обусловленная либо избыточным весом, либо генетикой, также является ключевым показателем потенциального обструктивного апноэ во сне.
"Теперь, если вы не боитесь быть чудаком, можете начинать измерять размер шеи любимого человека по ночам", — заявил Радж Дасгупта. "Эмпирическое правило всегда будет заключаться в том, что окружность шеи больше 43 сантиметров для мужчин и 40,6 сантиметров для женщин, подвергнет вас более высокому риску апноэ во сне".

8. Пол

Мужчины чаще страдают от обструктивного апноэ сна — вероятно, потому, что у них, как правило, бывают более крупные языки и больше жировой ткани в верхней части тела, особенно в области шеи и иногда живота. Однако апноэ встречается и у женщин.
"Мы определенно наблюдаем более выраженное обструктивное апноэ во сне у женщин после менопаузы", — говорит Дасгупта.
Лечить апноэ можно благодаря постоянному положительному давлению в дыхательных путях. Направляя воздух в легкие через маску для носа, специальное устройство помогает поддерживать их проходимость всю ночь. Помимо этого, нивелировать симптомы или даже устранить апноэ способно снижение веса: потеря массы тканей во рту, языке и шее снижает давление на дыхательные пути.
Если анатомические проблемы, такие как носовые полипы, увеличенные миндалины или аденоиды или искривленная перегородка, способствуют апноэ, врач может рекомендовать хирургическое вмешательство. Легкие случаи апноэ можно победить за счет позы во сне: нужно лежать на боку, а не на спине, так как это улучшит проходимость дыхательных путей.
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