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Карачаево-Черкесская Республика
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В Черкесске открылись пять яслей на 400 мест
В Черкесске открылись пять яслей на 400 мест - РИА Новости, 12.11.2021
В Черкесске открылись пять яслей на 400 мест
В столице КЧР – Черкесске - открылись пять яслей на 400 мест, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T19:12
2021-11-12T19:12
карачаево-черкесская республика
общество
черкесск
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 12 ноя - РИА Новости. В столице КЧР – Черкесске - открылись пять яслей на 400 мест, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.Ясельные корпуса построены на территории пяти детских садов республиканского центра.В рамках нацпроекта "Демография" в Черкесске за три года построены и открыты 8 детских дошкольных учреждений на 620 мест.Всего в КЧР с начала реализации нацпроекта "Демография" 12 детских дошкольных учреждений с ясельными группами на 960 мест.
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общество, черкесск, рашид темрезов
19:12 12.11.2021
 

В Черкесске открылись пять яслей на 400 мест

© Fotolia / olesiabilkeiДетский сад
Детский сад - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Fotolia / olesiabilkei
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ЧЕРКЕССК, 12 ноя - РИА Новости. В столице КЧР – Черкесске - открылись пять яслей на 400 мест, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.
Ясельные корпуса построены на территории пяти детских садов республиканского центра.
"Для малышей от полутора до трех лет созданы все условия для их комфортного пребывания в детском саду. В новых яслях есть оборудованные музыкально-спортивные залы, спальные и игровые комнаты, комфортные площадки для максимального удобного развития ребят", - написал Темрезов.
В рамках нацпроекта "Демография" в Черкесске за три года построены и открыты 8 детских дошкольных учреждений на 620 мест.
"Это позволит нам обеспечить 100-процентную доступность дошкольного образования в республиканской столице для детей в возрасте до 3 лет – до 2024 года решить задачу, поставленную президентом страны и правительством России", - написал глава КЧР.
Всего в КЧР с начала реализации нацпроекта "Демография" 12 детских дошкольных учреждений с ясельными группами на 960 мест.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаОбществоЧеркесскРашид Темрезов
 
 
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