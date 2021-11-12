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В Черкесске открылись пять яслей на 400 мест

В Черкесске открылись пять яслей на 400 мест - РИА Новости, 12.11.2021

В Черкесске открылись пять яслей на 400 мест

В столице КЧР – Черкесске - открылись пять яслей на 400 мест, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T19:12

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карачаево-черкесская республика

общество

черкесск

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 12 ноя - РИА Новости. В столице КЧР – Черкесске - открылись пять яслей на 400 мест, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.Ясельные корпуса построены на территории пяти детских садов республиканского центра.В рамках нацпроекта "Демография" в Черкесске за три года построены и открыты 8 детских дошкольных учреждений на 620 мест.Всего в КЧР с начала реализации нацпроекта "Демография" 12 детских дошкольных учреждений с ясельными группами на 960 мест.

https://ria.ru/20211102/ipoteka-1757325944.html

черкесск

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2021

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общество, черкесск, рашид темрезов