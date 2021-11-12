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Небо над Петербургом осветила яркая вспышка
Небо над Петербургом осветила яркая вспышка - РИА Новости, 12.11.2021
Небо над Петербургом осветила яркая вспышка
Очевидцы из Петербурга, Ленинградской области и Карелии выложили в четверг в соцсети видеоролики, на которых наблюдается яркая вспышка в небе, на одном из видео РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T11:43
2021-11-12T11:43
общество
республика карелия
санкт-петербург
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Очевидцы из Петербурга, Ленинградской области и Карелии выложили в четверг в соцсети видеоролики, на которых наблюдается яркая вспышка в небе, на одном из видео заметны несколько летящих светящихся шаров.Ролики с автомобильных видеорегистраторов, которые зафиксировали яркие вспышки и светящиеся объекты в небе, стали появляться в соцсетях вечером 11 ноября. В частности, несколько видеороликов пользователи выложили в петербургской группе соцсети "ВКонтакте" "ДТП и ЧП". На одной из записей видно, как с неба к земле летит несколько святящихся шаров.В комментариях откликнулись пользователи из Ленинградской области и Карелии, также сообщившие, что видели в своих регионах похожие явления. Один из комментаторов рассказал, что из-за появления светящихся объектов в поселке на несколько секунд погас свет. Некоторые очевидцы предположили, что произошло падение метеоритов. Другие приняли их за шаровые молнии. Многие очевидцы упоминали, что явление сопровождали яркая зеленая вспышка и громкий треск.
республика карелия
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общество, республика карелия, санкт-петербург, ленинградская область
11:43 12.11.2021
 
Небо над Петербургом осветила яркая вспышка

Небо над Петербургом, Ленинградской областью и Карелией осветила яркая вспышка

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на Большеохтинский мост в Санкт-Петербурге
Вид на Большеохтинский мост в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Очевидцы из Петербурга, Ленинградской области и Карелии выложили в четверг в соцсети видеоролики, на которых наблюдается яркая вспышка в небе, на одном из видео заметны несколько летящих светящихся шаров.
Ролики с автомобильных видеорегистраторов, которые зафиксировали яркие вспышки и светящиеся объекты в небе, стали появляться в соцсетях вечером 11 ноября. В частности, несколько видеороликов пользователи выложили в петербургской группе соцсети "ВКонтакте" "ДТП и ЧП". На одной из записей видно, как с неба к земле летит несколько святящихся шаров.
В комментариях откликнулись пользователи из Ленинградской области и Карелии, также сообщившие, что видели в своих регионах похожие явления. Один из комментаторов рассказал, что из-за появления светящихся объектов в поселке на несколько секунд погас свет. Некоторые очевидцы предположили, что произошло падение метеоритов. Другие приняли их за шаровые молнии. Многие очевидцы упоминали, что явление сопровождали яркая зеленая вспышка и громкий треск.
 
ОбществоРеспублика КарелияСанкт-ПетербургЛенинградская область
 
 
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