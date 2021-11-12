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Небо над Петербургом осветила яркая вспышка

Небо над Петербургом осветила яркая вспышка - РИА Новости, 12.11.2021

Небо над Петербургом осветила яркая вспышка

Очевидцы из Петербурга, Ленинградской области и Карелии выложили в четверг в соцсети видеоролики, на которых наблюдается яркая вспышка в небе, на одном из видео РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T11:43

2021-11-12T11:43

2021-11-12T11:43

общество

республика карелия

санкт-петербург

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Очевидцы из Петербурга, Ленинградской области и Карелии выложили в четверг в соцсети видеоролики, на которых наблюдается яркая вспышка в небе, на одном из видео заметны несколько летящих светящихся шаров.Ролики с автомобильных видеорегистраторов, которые зафиксировали яркие вспышки и светящиеся объекты в небе, стали появляться в соцсетях вечером 11 ноября. В частности, несколько видеороликов пользователи выложили в петербургской группе соцсети "ВКонтакте" "ДТП и ЧП". На одной из записей видно, как с неба к земле летит несколько святящихся шаров.В комментариях откликнулись пользователи из Ленинградской области и Карелии, также сообщившие, что видели в своих регионах похожие явления. Один из комментаторов рассказал, что из-за появления светящихся объектов в поселке на несколько секунд погас свет. Некоторые очевидцы предположили, что произошло падение метеоритов. Другие приняли их за шаровые молнии. Многие очевидцы упоминали, что явление сопровождали яркая зеленая вспышка и громкий треск.

республика карелия

санкт-петербург

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, республика карелия, санкт-петербург, ленинградская область