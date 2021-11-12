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В Казани на учениях ОДКБ освободили захваченный "боевиками" поселок
В Казани на учениях ОДКБ освободили захваченный "боевиками" поселок - РИА Новости, 12.11.2021
В Казани на учениях ОДКБ освободили захваченный "боевиками" поселок
Военнослужащие провели миротворческую операцию по освобождению населенного пункта, захваченного условным бандформированием, в рамках основного этапа учений ОДКБ РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T12:16
2021-11-12T12:16
безопасность
армия
казань
республика татарстан (татарстан)
одкб
центральный военный округ
россия
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КАЗАНЬ, 12 ноя – РИА Новости. Военнослужащие провели миротворческую операцию по освобождению населенного пункта, захваченного условным бандформированием, в рамках основного этапа учений ОДКБ "Нерушимое братство-2021" в Казани, сообщает пресс-служба Центрального военного округа."Совместная группировка в кратчайшие сроки провела операцию по освобождению населенного пункта, который был захвачен условным противником. В ходе розыгрыша были отработаны бой в городских условиях, требующий особой тактики и навыков, штурм административных зданий под прикрытием ударных вертолетов Ми-24 и снайперских пар, высадка групп специального назначения из вертолетов Ми-8 на крышу здания администрации способом беспарашютного десантирования… освобождение "заложников", - говорится в сообщении.Во время основного розыгрыша учения были комплексно применены средства радиоэлектронной борьбы для защиты живой силы, прикрытия военной техники от поражения ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника. В состав комплекса входят модуль радиопомех "Поле-21", комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам "Силок-02", выносной пост комплекса технической разведки "Свет-КУ" и ручной комплекс противодействия беспилотникам "Гарпун-3".Кроме того, миротворческие силы осуществили сопровождение колонн с гуманитарным грузом. Инженерные подразделения отработали метод разминирования "Подкова", используя современные средства поиска и обнаружения взрывоопасных предметов индукционными миноискателями ИМПС и искателями неконтактных взрывных устройств "Коршун". Воздушное прикрытие колонны осуществляла пара вертолетов армейской авиации Ми-24.При сопровождении колонны был задействован перспективный бронеавтомобиль "Патруль". "По замыслу практических действий экипаж бронеавтомобиля "Патруль" перевозит личный состав военной полиции, который обеспечивает безопасность колонны машин с медикаментами, водой и продуктами питания", - отметили в ЦВО.Бронемашина "Патруль" выполнена на базе шасси "Камаза". Корпус автомобиля защищает личный состав от поражения стрелковым оружием калибра 5,45 и 7,62, подрыва взрывчатых веществ массой до 2 килограммов в тротиловом эквиваленте. На окнах установлены решетки, предохраняющие стекла от поражения, а встроенные камеры кругового обзора помогают подразделениям охраны контролировать путь следования.Совместные учения с коллективными миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2021" проходят на полигоне Казанского высшего танкового командного училища 8-12 ноября под общим руководством командующего ЦВО Александра Лапина. Для отработки совместных действий прибыли воинские контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, России. Всего в учениях принимают участие около 1,8 тысячи человек, до 300 единиц вооружения.
https://ria.ru/20211014/odkb-1754534538.html
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безопасность, армия, казань, республика татарстан (татарстан), одкб, центральный военный округ, россия
12:16 12.11.2021
 
В Казани на учениях ОДКБ освободили захваченный "боевиками" поселок

В Казани на учениях ОДКБ военнослужащие освободили захваченный условными боевиками поселок

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на миротворческих учениях стран ОДКБ "Нерушимое братство - 2021" на полигоне Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища в Татарстане
Военнослужащие на миротворческих учениях стран ОДКБ Нерушимое братство - 2021 на полигоне Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища в Татарстане - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 12 ноя – РИА Новости. Военнослужащие провели миротворческую операцию по освобождению населенного пункта, захваченного условным бандформированием, в рамках основного этапа учений ОДКБ "Нерушимое братство-2021" в Казани, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
"Совместная группировка в кратчайшие сроки провела операцию по освобождению населенного пункта, который был захвачен условным противником. В ходе розыгрыша были отработаны бой в городских условиях, требующий особой тактики и навыков, штурм административных зданий под прикрытием ударных вертолетов Ми-24 и снайперских пар, высадка групп специального назначения из вертолетов Ми-8 на крышу здания администрации способом беспарашютного десантирования… освобождение "заложников", - говорится в сообщении.
Флаги стран участниц совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 12:37
В ОДКБ назвали основную угрозу для организации
Во время основного розыгрыша учения были комплексно применены средства радиоэлектронной борьбы для защиты живой силы, прикрытия военной техники от поражения ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника. В состав комплекса входят модуль радиопомех "Поле-21", комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам "Силок-02", выносной пост комплекса технической разведки "Свет-КУ" и ручной комплекс противодействия беспилотникам "Гарпун-3".
Кроме того, миротворческие силы осуществили сопровождение колонн с гуманитарным грузом. Инженерные подразделения отработали метод разминирования "Подкова", используя современные средства поиска и обнаружения взрывоопасных предметов индукционными миноискателями ИМПС и искателями неконтактных взрывных устройств "Коршун". Воздушное прикрытие колонны осуществляла пара вертолетов армейской авиации Ми-24.
Боевая машина пехоты БМП-3 с дистанционно-управляемым боевым модулем Эпоха во время основного этапа учений Запад-2021 на полигоне Мулино - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 20:44
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При сопровождении колонны был задействован перспективный бронеавтомобиль "Патруль". "По замыслу практических действий экипаж бронеавтомобиля "Патруль" перевозит личный состав военной полиции, который обеспечивает безопасность колонны машин с медикаментами, водой и продуктами питания", - отметили в ЦВО.
Бронемашина "Патруль" выполнена на базе шасси "Камаза". Корпус автомобиля защищает личный состав от поражения стрелковым оружием калибра 5,45 и 7,62, подрыва взрывчатых веществ массой до 2 килограммов в тротиловом эквиваленте. На окнах установлены решетки, предохраняющие стекла от поражения, а встроенные камеры кругового обзора помогают подразделениям охраны контролировать путь следования.
Совместные учения с коллективными миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2021" проходят на полигоне Казанского высшего танкового командного училища 8-12 ноября под общим руководством командующего ЦВО Александра Лапина. Для отработки совместных действий прибыли воинские контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, России. Всего в учениях принимают участие около 1,8 тысячи человек, до 300 единиц вооружения.
Ловец дронов и техника из компьютерных игр: учения "Нерушимое братство"
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Для отработки совместных действий в Татарстан прибыли воинские контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, России.

Военнослужащий на миротворческих учениях стран ОДКБ Нерушимое братство - 2021 на полигоне Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища в Татарстане
1 из 12

Для отработки совместных действий в Татарстан прибыли воинские контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, России.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В маневрах принимают около 1800 человек, представляющих страны-участницы ОДКБ, и до 300 единиц вооружения.

Военнослужащие на церемонии открытия миротворческих учений стран Организации Договора о коллективной безопасности Нерушимое братство - 2021 на полигоне Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища в Татарстане
2 из 12

В маневрах принимают около 1800 человек, представляющих страны-участницы ОДКБ, и до 300 единиц вооружения.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Основу российского контингента составляют военнослужащие отдельного миротворческого соединения ЦВО из Самарской области.

Военнослужащие на церемонии открытия миротворческих учений стран ОДКБ Нерушимое братство - 2021 на полигоне Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища в Татарстане.
3 из 12

Основу российского контингента составляют военнослужащие отдельного миротворческого соединения ЦВО из Самарской области.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Впервые на учениях применили комплекс противодействия беспилотникам "Гарпун-3". Маневренные группы отработали задачи по блокированию каналов управления дронами и посадке аппаратов на безопасном от важных объектов расстоянии.

Демонстрация работы комплекса Гарпун-3, предназначенного для противодействия беспилотным летательным аппаратам в воздушном пространстве, в рамках миротворческих учений стран ОДКБ Нерушимое братство - 2021
4 из 12

Впервые на учениях применили комплекс противодействия беспилотникам "Гарпун-3". Маневренные группы отработали задачи по блокированию каналов управления дронами и посадке аппаратов на безопасном от важных объектов расстоянии.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Российские миротворцы показали коллегам из стран ОЮКБ, как организовать работу блокпоста при помощи нового комплекса средств охраны "Стрелец СВ", предполагающего круглосуточный контроль.

Военнослужащие в быстроразвертываемом (мобильном) комплекте для охраны командных пунктов Стрелец Центр СВ на миротворческих учениях стран ОДКБ Нерушимое братство - 2021 в Татарстане
5 из 12

Российские миротворцы показали коллегам из стран ОЮКБ, как организовать работу блокпоста при помощи нового комплекса средств охраны "Стрелец СВ", предполагающего круглосуточный контроль.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Новейшая техника, представленная на учениях "Нерушимое братство-2021", получила самые высокие оценки.

Военнослужащий на броне бронетранспортера во время отработки сопровождения гуманитарной помощи в рамках миротворческих учений стран ОДКБ Нерушимое братство - 2021 на полигоне Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища в Татарстане
6 из 12

Новейшая техника, представленная на учениях "Нерушимое братство-2021", получила самые высокие оценки.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Медицинский бронеавтомобиль "Линза", впервые задействованный на учениях ОДКБ в практическом задании по эвакуации раненого, военные даже сравнили с техникой из компьютерных игр.

Транспортировка раненого в медицинский бронеавтомобиль Линза во время миротворческих учений стран ОДКБ Нерушимое братство - 2021 на полигоне Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища в Татарстане
7 из 12

Медицинский бронеавтомобиль "Линза", впервые задействованный на учениях ОДКБ в практическом задании по эвакуации раненого, военные даже сравнили с техникой из компьютерных игр.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Учения на полигоне Казанского высшего танкового командного училища проходят с восьмого по 12 ноября.

Военнослужащие армии Таджикистана во время отработки сопровождения гуманитарной помощи в рамках миротворческих учений стран ОДКБ Нерушимое братство - 2021 на полигоне Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища в Татарстане
8 из 12

Учения на полигоне Казанского высшего танкового командного училища проходят с восьмого по 12 ноября.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Военнослужащие поэтапно отрабатывают планирование и проведение миротворческой операции с учетом опыта, приобретенного в Сирии и Нагорном Карабахе.

Вертолет Ми-8АМТШ на миротворческих учениях стран ОДКБ Нерушимое братство - 2021 на полигоне Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища в Татарстане
9 из 12

Военнослужащие поэтапно отрабатывают планирование и проведение миротворческой операции с учетом опыта, приобретенного в Сирии и Нагорном Карабахе.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Оказание помощи раненому во время учений "Нерушимое братство-2021".

Оказание помощи раненому во время миротворческих учений стран ОДКБ Нерушимое братство - 2021 на полигоне Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища в Татарстане
10 из 12

Оказание помощи раненому во время учений "Нерушимое братство-2021".

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Завершатся маневры тактическим эпизодом блокирования населенного пункта, захваченного незаконными вооруженными формированиями.

Отработка сопровождения гуманитарной помощи в рамках миротворческих учений стран ОДКБ Нерушимое братство - 2021 на полигоне Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища в Татарстане
11 из 12

Завершатся маневры тактическим эпизодом блокирования населенного пункта, захваченного незаконными вооруженными формированиями.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Военнослужащие на миротворческих учениях "Нерушимое братство".

Военнослужащие на миротворческих учениях стран ОДКБ Нерушимое братство - 2021 на полигоне Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища в Татарстане
12 из 12

Военнослужащие на миротворческих учениях "Нерушимое братство".

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
1 из 12

Для отработки совместных действий в Татарстан прибыли воинские контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, России.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
2 из 12

В маневрах принимают около 1800 человек, представляющих страны-участницы ОДКБ, и до 300 единиц вооружения.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
3 из 12

Основу российского контингента составляют военнослужащие отдельного миротворческого соединения ЦВО из Самарской области.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
4 из 12

Впервые на учениях применили комплекс противодействия беспилотникам "Гарпун-3". Маневренные группы отработали задачи по блокированию каналов управления дронами и посадке аппаратов на безопасном от важных объектов расстоянии.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
5 из 12

Российские миротворцы показали коллегам из стран ОЮКБ, как организовать работу блокпоста при помощи нового комплекса средств охраны "Стрелец СВ", предполагающего круглосуточный контроль.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
6 из 12

Новейшая техника, представленная на учениях "Нерушимое братство-2021", получила самые высокие оценки.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
7 из 12

Медицинский бронеавтомобиль "Линза", впервые задействованный на учениях ОДКБ в практическом задании по эвакуации раненого, военные даже сравнили с техникой из компьютерных игр.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
8 из 12

Учения на полигоне Казанского высшего танкового командного училища проходят с восьмого по 12 ноября.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
9 из 12

Военнослужащие поэтапно отрабатывают планирование и проведение миротворческой операции с учетом опыта, приобретенного в Сирии и Нагорном Карабахе.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
10 из 12

Оказание помощи раненому во время учений "Нерушимое братство-2021".

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
11 из 12

Завершатся маневры тактическим эпизодом блокирования населенного пункта, захваченного незаконными вооруженными формированиями.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
12 из 12

Военнослужащие на миротворческих учениях "Нерушимое братство".

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
 
БезопасностьАрмияКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)ОДКБЦентральный военный округРоссия
 
 
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