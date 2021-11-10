Ловец дронов и техника из компьютерных игр: учения "Нерушимое братство"
Для отработки совместных действий в Татарстан прибыли воинские контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, России.
Для отработки совместных действий в Татарстан прибыли воинские контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, России.
В маневрах принимают около 1800 человек, представляющих страны-участницы ОДКБ, и до 300 единиц вооружения.
В маневрах принимают около 1800 человек, представляющих страны-участницы ОДКБ, и до 300 единиц вооружения.
Основу российского контингента составляют военнослужащие отдельного миротворческого соединения ЦВО из Самарской области.
Основу российского контингента составляют военнослужащие отдельного миротворческого соединения ЦВО из Самарской области.
Впервые на учениях применили комплекс противодействия беспилотникам "Гарпун-3". Маневренные группы отработали задачи по блокированию каналов управления дронами и посадке аппаратов на безопасном от важных объектов расстоянии.
Впервые на учениях применили комплекс противодействия беспилотникам "Гарпун-3". Маневренные группы отработали задачи по блокированию каналов управления дронами и посадке аппаратов на безопасном от важных объектов расстоянии.
Российские миротворцы показали коллегам из стран ОЮКБ, как организовать работу блокпоста при помощи нового комплекса средств охраны "Стрелец СВ", предполагающего круглосуточный контроль.
Российские миротворцы показали коллегам из стран ОЮКБ, как организовать работу блокпоста при помощи нового комплекса средств охраны "Стрелец СВ", предполагающего круглосуточный контроль.
Новейшая техника, представленная на учениях "Нерушимое братство-2021", получила самые высокие оценки.
Новейшая техника, представленная на учениях "Нерушимое братство-2021", получила самые высокие оценки.
Медицинский бронеавтомобиль "Линза", впервые задействованный на учениях ОДКБ в практическом задании по эвакуации раненого, военные даже сравнили с техникой из компьютерных игр.
Медицинский бронеавтомобиль "Линза", впервые задействованный на учениях ОДКБ в практическом задании по эвакуации раненого, военные даже сравнили с техникой из компьютерных игр.
Учения на полигоне Казанского высшего танкового командного училища проходят с восьмого по 12 ноября.
Учения на полигоне Казанского высшего танкового командного училища проходят с восьмого по 12 ноября.
Военнослужащие поэтапно отрабатывают планирование и проведение миротворческой операции с учетом опыта, приобретенного в Сирии и Нагорном Карабахе.
Военнослужащие поэтапно отрабатывают планирование и проведение миротворческой операции с учетом опыта, приобретенного в Сирии и Нагорном Карабахе.
Оказание помощи раненому во время учений "Нерушимое братство-2021".
Оказание помощи раненому во время учений "Нерушимое братство-2021".
Завершатся маневры тактическим эпизодом блокирования населенного пункта, захваченного незаконными вооруженными формированиями.
Завершатся маневры тактическим эпизодом блокирования населенного пункта, захваченного незаконными вооруженными формированиями.
Военнослужащие на миротворческих учениях "Нерушимое братство".
Военнослужащие на миротворческих учениях "Нерушимое братство".