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Ловец дронов и техника из компьютерных игр: учения "Нерушимое братство"
Ловец дронов и техника из компьютерных игр: учения "Нерушимое братство" - РИА Новости, 10.11.2021
Ловец дронов и техника из компьютерных игр: учения "Нерушимое братство"
В Татарстане стартовали совместные с коллективными миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности учения "Нерушимое братство-2021"... РИА Новости, 10.11.2021
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фото
армия
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В Татарстане стартовали совместные с коллективными миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности учения "Нерушимое братство-2021". Кадры маневров — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, армия, одкб, казанское высшее командное училище
14:27 10.11.2021
 

Ловец дронов и техника из компьютерных игр: учения "Нерушимое братство"

Читать ria.ru в
В Татарстане стартовали совместные с коллективными миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности учения "Нерушимое братство-2021". Кадры маневров — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Для отработки совместных действий в Татарстан прибыли воинские контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, России.

Военнослужащий на миротворческих учениях стран ОДКБ Нерушимое братство - 2021 на полигоне Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища в Татарстане
1 из 12

Для отработки совместных действий в Татарстан прибыли воинские контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, России.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В маневрах принимают около 1800 человек, представляющих страны-участницы ОДКБ, и до 300 единиц вооружения.

Военнослужащие на церемонии открытия миротворческих учений стран Организации Договора о коллективной безопасности Нерушимое братство - 2021 на полигоне Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища в Татарстане
2 из 12

В маневрах принимают около 1800 человек, представляющих страны-участницы ОДКБ, и до 300 единиц вооружения.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Основу российского контингента составляют военнослужащие отдельного миротворческого соединения ЦВО из Самарской области.

Военнослужащие на церемонии открытия миротворческих учений стран ОДКБ Нерушимое братство - 2021 на полигоне Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища в Татарстане.
3 из 12

Основу российского контингента составляют военнослужащие отдельного миротворческого соединения ЦВО из Самарской области.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Впервые на учениях применили комплекс противодействия беспилотникам "Гарпун-3". Маневренные группы отработали задачи по блокированию каналов управления дронами и посадке аппаратов на безопасном от важных объектов расстоянии.

Демонстрация работы комплекса Гарпун-3, предназначенного для противодействия беспилотным летательным аппаратам в воздушном пространстве, в рамках миротворческих учений стран ОДКБ Нерушимое братство - 2021
4 из 12

Впервые на учениях применили комплекс противодействия беспилотникам "Гарпун-3". Маневренные группы отработали задачи по блокированию каналов управления дронами и посадке аппаратов на безопасном от важных объектов расстоянии.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Российские миротворцы показали коллегам из стран ОЮКБ, как организовать работу блокпоста при помощи нового комплекса средств охраны "Стрелец СВ", предполагающего круглосуточный контроль.

Военнослужащие в быстроразвертываемом (мобильном) комплекте для охраны командных пунктов Стрелец Центр СВ на миротворческих учениях стран ОДКБ Нерушимое братство - 2021 в Татарстане
5 из 12

Российские миротворцы показали коллегам из стран ОЮКБ, как организовать работу блокпоста при помощи нового комплекса средств охраны "Стрелец СВ", предполагающего круглосуточный контроль.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Новейшая техника, представленная на учениях "Нерушимое братство-2021", получила самые высокие оценки.

Военнослужащий на броне бронетранспортера во время отработки сопровождения гуманитарной помощи в рамках миротворческих учений стран ОДКБ Нерушимое братство - 2021 на полигоне Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища в Татарстане
6 из 12

Новейшая техника, представленная на учениях "Нерушимое братство-2021", получила самые высокие оценки.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Медицинский бронеавтомобиль "Линза", впервые задействованный на учениях ОДКБ в практическом задании по эвакуации раненого, военные даже сравнили с техникой из компьютерных игр.

Транспортировка раненого в медицинский бронеавтомобиль Линза во время миротворческих учений стран ОДКБ Нерушимое братство - 2021 на полигоне Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища в Татарстане
7 из 12

Медицинский бронеавтомобиль "Линза", впервые задействованный на учениях ОДКБ в практическом задании по эвакуации раненого, военные даже сравнили с техникой из компьютерных игр.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Учения на полигоне Казанского высшего танкового командного училища проходят с восьмого по 12 ноября.

Военнослужащие армии Таджикистана во время отработки сопровождения гуманитарной помощи в рамках миротворческих учений стран ОДКБ Нерушимое братство - 2021 на полигоне Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища в Татарстане
8 из 12

Учения на полигоне Казанского высшего танкового командного училища проходят с восьмого по 12 ноября.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Военнослужащие поэтапно отрабатывают планирование и проведение миротворческой операции с учетом опыта, приобретенного в Сирии и Нагорном Карабахе.

Вертолет Ми-8АМТШ на миротворческих учениях стран ОДКБ Нерушимое братство - 2021 на полигоне Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища в Татарстане
9 из 12

Военнослужащие поэтапно отрабатывают планирование и проведение миротворческой операции с учетом опыта, приобретенного в Сирии и Нагорном Карабахе.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Оказание помощи раненому во время учений "Нерушимое братство-2021".

Оказание помощи раненому во время миротворческих учений стран ОДКБ Нерушимое братство - 2021 на полигоне Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища в Татарстане
10 из 12

Оказание помощи раненому во время учений "Нерушимое братство-2021".

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Завершатся маневры тактическим эпизодом блокирования населенного пункта, захваченного незаконными вооруженными формированиями.

Отработка сопровождения гуманитарной помощи в рамках миротворческих учений стран ОДКБ Нерушимое братство - 2021 на полигоне Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища в Татарстане
11 из 12

Завершатся маневры тактическим эпизодом блокирования населенного пункта, захваченного незаконными вооруженными формированиями.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Военнослужащие на миротворческих учениях "Нерушимое братство".

Военнослужащие на миротворческих учениях стран ОДКБ Нерушимое братство - 2021 на полигоне Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища в Татарстане
12 из 12

Военнослужащие на миротворческих учениях "Нерушимое братство".

© РИА Новости / Максим Богодвид
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ФотоАрмияОДКБКазанское высшее командное училище
 
 
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