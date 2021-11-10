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Ловец дронов и техника из компьютерных игр: учения "Нерушимое братство"

Ловец дронов и техника из компьютерных игр: учения "Нерушимое братство" - РИА Новости, 10.11.2021

Ловец дронов и техника из компьютерных игр: учения "Нерушимое братство"

В Татарстане стартовали совместные с коллективными миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности учения "Нерушимое братство-2021"... РИА Новости, 10.11.2021

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фото

армия

одкб

казанское высшее командное училище

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В Татарстане стартовали совместные с коллективными миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности учения "Нерушимое братство-2021". Кадры маневров — в фотоленте Ria.ru.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фото, фото, армия, одкб, казанское высшее командное училище