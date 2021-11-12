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Туроператор "Музенидис Трэвел"
Туроператор "Музенидис Трэвел" - РИА Новости, 12.11.2021
Туроператор "Музенидис Трэвел"
"Музенидис Трэвел" (Mouzenidis Travel) являлся крупнейшим российским туроператором на греческом направлении. "Музенидис Трэвел" был основан в 1995 году... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T16:53
2021-11-12T16:53
справки
туризм
россия
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"Музенидис Трэвел" (Mouzenidis Travel) являлся крупнейшим российским туроператором на греческом направлении. "Музенидис Трэвел" был основан в 1995 году. Головной офис компании был расположен в городе Салоники в Греции.Туроператор специализировался на выездном и въездном видах туризма, предлагая туры на курорты Европы: Греция, Кипр, Италия, Испания, в страны Закавказья: Азербайджан, Армения, Грузия, экзотические острова: Маврикий, Мальдивы, туры в Катар, ОАЭ, туры по России и на болгарский курорт Банско.Согласно официальному сайту, "Музенидис Трэвел" имел 100 офисов, его представительства находились 17 странах. Операторы "Музенидис Трэвел" принимали клиентов в России, Украине, Белоруссии, Молдавии, Казахстане, Румынии, Сербии, Латвии, Эстонии, Болгарии, Грузии, Польше, Венгрии, Армении, Германии, Италии, на Кипре. В 2016-2020 годах были открыты новые направления выездного туризма: Кипр, горнолыжные курорты Болгарии, Италия, Испания, Грузия, Армения, Азербайджан, Турция, Мальдивы, Маврикий, ОАЭ, Катар, Оман."Музенидис Трэвел" входил в греческий холдинг Mouzenidis Group, который в 2013 году, запустил собственную авиакомпанию Ellinair. Также Mouzenidis Group управлял сетью отелей, расположенных в Греции и Армении. В ведении "Музенидис Трэвел" был собственный автопарк для трансфера.По данным Ассоциации туроператоров, доля Греции составляла около 85-90% в продажах "Музенидис Трэвел". В год туроператор отправлял на отдых порядка 500 тысяч туристов. Компания "Музенидис Трэвел" реализовывала в России продукт греческого холдинга Mouzenidis Group. Все расчеты российского туроператора шли через греческую "материнскую" компанию. 27 марта 2021 года из-за проблемы с сердцем после коронавируса скончался основатель и президент группы туристических компаний Mouzenidis Борис Музенидис.После смерти основателя и владельца холдинга наследники не смогли быстро вернуть работу компании в обычное русло. Ситуация осложнилась пандемией коронавируса и, как следствие, закрытием границ. С момента начала трудностей у "Музенидис Трэвел" российская компания пыталась найти инвестора. Туроператор обращался в российские и зарубежные банки за кредитованием. Однако за период до окончания действия фингарантии в условиях сложной экономической ситуации на туристическом рынке во время пандемии инвесторов найти не удалось.В июне 2021 года "Музенидис Трэвел" сообщил, что приостанавливает обслуживание клиентов до конца июля из-за финансовых проблем.12 ноября 2021 году стало известно, что Ростуризм исключил из единого реестра туроператоров компанию "Музенидис Трэвел".По данным "Вестника АТОР", все пять юридических лиц российского "Музенидис Трэвел" застрахованы в страховой компании "ТИТ". Компании "Музенидис Трэвел Екатеринбург", "Музенидис Трэвел-СПб" и "МУЗЕНИДИС ТРЭВЕЛ - Ростов-на-Дону" застрахованы на 10 миллионов рублей каждая, у компании "Музенидис Трэвел" страховка на 50 миллионов рублей. Компания "Музенидис Интур", которая занималась внутренним туризмом, застрахована на 500 тысяч рублей.По предварительным данным Ассоциации туроператоров, "Музенидис Трэвел" не выполнил обязательства перед 25 тысячами человек. Это туристы, купившие как полные турпакеты, так и отдельно услуги по размещению или авиаперевозке. Задолженность головной греческой компании Mouzenidis Travel перед российскими туристами составляет порядка 23 миллионов евро.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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4.7
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справки, туризм, россия
16:53 12.11.2021
 

Туроператор "Музенидис Трэвел"

© Depositphotos / Pachuli82Адрес сайта компании "Музенидис Трэвел" на фюзеляже самолета
Адрес сайта компании Музенидис Трэвел на фюзеляже самолета - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Depositphotos / Pachuli82
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"Музенидис Трэвел" (Mouzenidis Travel) являлся крупнейшим российским туроператором на греческом направлении. "Музенидис Трэвел" был основан в 1995 году. Головной офис компании был расположен в городе Салоники в Греции.
Туроператор специализировался на выездном и въездном видах туризма, предлагая туры на курорты Европы: Греция, Кипр, Италия, Испания, в страны Закавказья: Азербайджан, Армения, Грузия, экзотические острова: Маврикий, Мальдивы, туры в Катар, ОАЭ, туры по России и на болгарский курорт Банско.
Согласно официальному сайту, "Музенидис Трэвел" имел 100 офисов, его представительства находились 17 странах. Операторы "Музенидис Трэвел" принимали клиентов в России, Украине, Белоруссии, Молдавии, Казахстане, Румынии, Сербии, Латвии, Эстонии, Болгарии, Грузии, Польше, Венгрии, Армении, Германии, Италии, на Кипре.
В 2016-2020 годах были открыты новые направления выездного туризма: Кипр, горнолыжные курорты Болгарии, Италия, Испания, Грузия, Армения, Азербайджан, Турция, Мальдивы, Маврикий, ОАЭ, Катар, Оман.
"Музенидис Трэвел" входил в греческий холдинг Mouzenidis Group, который в 2013 году, запустил собственную авиакомпанию Ellinair. Также Mouzenidis Group управлял сетью отелей, расположенных в Греции и Армении. В ведении "Музенидис Трэвел" был собственный автопарк для трансфера.
По данным Ассоциации туроператоров, доля Греции составляла около 85-90% в продажах "Музенидис Трэвел". В год туроператор отправлял на отдых порядка 500 тысяч туристов. Компания "Музенидис Трэвел" реализовывала в России продукт греческого холдинга Mouzenidis Group. Все расчеты российского туроператора шли через греческую "материнскую" компанию.
27 марта 2021 года из-за проблемы с сердцем после коронавируса скончался основатель и президент группы туристических компаний Mouzenidis Борис Музенидис.
После смерти основателя и владельца холдинга наследники не смогли быстро вернуть работу компании в обычное русло. Ситуация осложнилась пандемией коронавируса и, как следствие, закрытием границ. С момента начала трудностей у "Музенидис Трэвел" российская компания пыталась найти инвестора. Туроператор обращался в российские и зарубежные банки за кредитованием. Однако за период до окончания действия фингарантии в условиях сложной экономической ситуации на туристическом рынке во время пандемии инвесторов найти не удалось.
В июне 2021 года "Музенидис Трэвел" сообщил, что приостанавливает обслуживание клиентов до конца июля из-за финансовых проблем.
12 ноября 2021 году стало известно, что Ростуризм исключил из единого реестра туроператоров компанию "Музенидис Трэвел".
По данным "Вестника АТОР", все пять юридических лиц российского "Музенидис Трэвел" застрахованы в страховой компании "ТИТ". Компании "Музенидис Трэвел Екатеринбург", "Музенидис Трэвел-СПб" и "МУЗЕНИДИС ТРЭВЕЛ - Ростов-на-Дону" застрахованы на 10 миллионов рублей каждая, у компании "Музенидис Трэвел" страховка на 50 миллионов рублей. Компания "Музенидис Интур", которая занималась внутренним туризмом, застрахована на 500 тысяч рублей.
По предварительным данным Ассоциации туроператоров, "Музенидис Трэвел" не выполнил обязательства перед 25 тысячами человек. Это туристы, купившие как полные турпакеты, так и отдельно услуги по размещению или авиаперевозке. Задолженность головной греческой компании Mouzenidis Travel перед российскими туристами составляет порядка 23 миллионов евро.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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