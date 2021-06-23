https://ria.ru/20210623/turoperator-1738307682.html

Туроператор Mouzenidis Travel приостановил работу с клиентами

Туроператор Mouzenidis Travel приостановил работу с клиентами - РИА Новости, 23.06.2021

Туроператор Mouzenidis Travel приостановил работу с клиентами

Один из крупнейших туроператоров на греческом рынке компания Mouzenidis Travel сообщила, что приостанавливает обслуживание клиентов до конца июля из-за... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T18:50

2021-06-23T18:50

2021-06-23T18:50

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АФИНЫ, 23 июн - РИА Новости. Один из крупнейших туроператоров на греческом рынке компания Mouzenidis Travel сообщила, что приостанавливает обслуживание клиентов до конца июля из-за финансовых проблем, компания подала в суд иск с просьбой защитить от кредиторов, чтобы начать процедуру оздоровления, сообщает издание "Деньги и туризм".Издание публикует письмо руководства Mouzenidis Travel "к сотрудникам, партнерам и клиентам", в котором оно объясняет происходящее и подчеркивает, что первоочередной задачей является оплата долгов и восстановление бренда "Музенидис".Несколько дней назад компания сообщила украинским клиентам, что приостанавливает обслуживание. Как сообщает издание, решается вопрос о возвращении нескольких сотен украинских туристов на родину после окончания отпуска 26 июня.Помимо этого, Mouzenidis Travel в письме 17 июня проинформировала отели и агентства в России о том, что временно приостанавливает обслуживание туристов в Греции с 18 июня до 26 июня "из-за продолжительных ограничительных действий на восточноевропейском рынке" и предложил перенос путевок на указанные даты на период с 1 сентября 2021 года или на летний период 2022 года в соответствии с теми же ценами.Туристов из России компания пока не начала принимать из-за отсутствия достаточного количества авиарейсов."С момента распространения пандемии COVID-19 с марта 2020 года до начала летнего сезона и до сегодняшнего дня наша компания пытается вернуться к нормальной работе, поскольку у нее было падение оборота на 95%. Mouzenidis Travel - единственный туроператор в Греции, который занимается исключительно въездным туризмом в Грецию, а это означает, что пандемия затронула всю нашу деятельность, в результате чего не было постоянного притока средств в течение более года", - говорится в письме.Руководство заявляет, что компания получила некоторую финансовую поддержку, но средств недостаточно, чтобы покрыть даже основные операционные потребности бизнеса."Следует отметить, что 90% рынков, на которых мы работаем, оставались закрытыми в течение всего летнего сезона 2020 года. Чтобы обеспечить нормальную работу нашего бизнеса, в течение года мы находимся в постоянном обсуждении с правительством и соответствующими министерствами решения с основной целью заплатить нашим клиентам и поставщикам, поскольку аналогичные меры были приняты в других государствах-членах в соответствии с действующим законодательством ЕС. Однако до сегодняшнего дня, хотя часто казалось, что мы близки к решению проблемы, не удалось выполнить определенный план", - говорится в письме.Руководство компании заявляет, что для того, чтобы иметь возможность продолжать борьбу и сосредоточиться на главном - на возобновлении бесперебойной работы - она должна немедленно прекратить обслуживание клиентов, скорректировать методы работы и начать процесс оздоровления бизнеса."На принятие решений еще больше повлиял и тот факт, в летний период 2021 года на рынках, на которых мы работаем на 90% и, в основном, на российском рынке, продолжают применяться ограничительные меры, не разрешены все коммерческие рейсы из и в Россию", - говорится в письме."Стремясь к выплате и урегулированию всех наших долгов и будучи в одиночестве в этой борьбе, у нас, к сожалению, нет другого выбора, кроме вышеуказанного", - пишет руководство."Мы сдержим обещание, данное покойному президенту (Борису Музенидису, умершему в марте этого года), и приложим все усилия для погашения долгов, а вскоре наше предприятия обратится ко всем кредиторам с программой погашения", - говорится в письме.Руководство отмечает, что другие компании группы Mouzenidis и сеть за рубежом работают нормально.Комментарий компании РИА Новости пока не получило.

https://ria.ru/20210622/turtsiya-1738045121.html

https://realty.ria.ru/20210527/turoperatory-1734393452.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210611/egipet-1736638750.html

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