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Президент туркомпании Mouzenidis умер от последствий коронавируса
Президент туркомпании Mouzenidis умер от последствий коронавируса
Скончался основатель и президент группы туристических компаний Mouzenidis Борис Музенидис, сообщил РИА Новости гендиректор компании Mouzenidis Travel Greece... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T15:00
2021-03-27T15:00
2021-03-27T15:01
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АФИНЫ, 27 мар – РИА Новости. Скончался основатель и президент группы туристических компаний Mouzenidis Борис Музенидис, сообщил РИА Новости гендиректор компании Mouzenidis Travel Greece Георгий Масманидис.Mouzenidis является крупнейшим российским туроператором по Греции. Издание Money&tourism, сообщившее о кончине Музенидиса в субботу "утром в московской больнице от сердечного приступа из-за осложнений, связанных с коронавирусом", назвало событие "черным днем для греческого туризма".По его словам, компания, ее руководство, сотрудники – "в глубочайшем шоке находятся и пытаются переосмыслить эту мысль". "Сейчас мы занимаемся вопросом перевозки тела из Москвы в Грецию. Скорее всего, это будет сделано в среду. Потом мы объявим дату панихиды и похорон", - рассказал собеседник агентства.
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, греция, в мире
АФИНЫ, 27 мар – РИА Новости. Скончался основатель и президент группы туристических компаний Mouzenidis Борис Музенидис, сообщил РИА Новости гендиректор компании Mouzenidis Travel Greece Георгий Масманидис.
Mouzenidis является крупнейшим российским туроператором по Греции
. Издание Money&tourism
, сообщившее о кончине Музенидиса в субботу "утром в московской больнице от сердечного приступа из-за осложнений, связанных с коронавирусом
", назвало событие "черным днем для греческого туризма".
"Да, это действительно так. Причиной стали проблемы с сердцем после коронавируса", - сказал Масманидис.
По его словам, компания, ее руководство, сотрудники – "в глубочайшем шоке находятся и пытаются переосмыслить эту мысль". "Сейчас мы занимаемся вопросом перевозки тела из Москвы в Грецию. Скорее всего, это будет сделано в среду. Потом мы объявим дату панихиды и похорон", - рассказал собеседник агентства.