https://ria.ru/20210327/muzenidis-1603114526.html

Президент туркомпании Mouzenidis умер от последствий коронавируса

Президент туркомпании Mouzenidis умер от последствий коронавируса

Скончался основатель и президент группы туристических компаний Mouzenidis Борис Музенидис, сообщил РИА Новости гендиректор компании Mouzenidis Travel Greece... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T15:00

2021-03-27T15:00

2021-03-27T15:01

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АФИНЫ, 27 мар – РИА Новости. Скончался основатель и президент группы туристических компаний Mouzenidis Борис Музенидис, сообщил РИА Новости гендиректор компании Mouzenidis Travel Greece Георгий Масманидис.Mouzenidis является крупнейшим российским туроператором по Греции. Издание Money&tourism, сообщившее о кончине Музенидиса в субботу "утром в московской больнице от сердечного приступа из-за осложнений, связанных с коронавирусом", назвало событие "черным днем для греческого туризма".По его словам, компания, ее руководство, сотрудники – "в глубочайшем шоке находятся и пытаются переосмыслить эту мысль". "Сейчас мы занимаемся вопросом перевозки тела из Москвы в Грецию. Скорее всего, это будет сделано в среду. Потом мы объявим дату панихиды и похорон", - рассказал собеседник агентства.

греция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, греция, в мире