https://ria.ru/20211112/soboleznovaniya-1758789802.html
Сенатор Круглый выразил соболезнования в связи со смертью академика Чазова
Сенатор Круглый выразил соболезнования в связи со смертью академика Чазова - РИА Новости, 12.11.2021
Сенатор Круглый выразил соболезнования в связи со смертью академика Чазова
Академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава РФ Евгений Чазов был одним из выдающихся врачей мира, он относится к числу столпов медицины, заявил... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T16:46
2021-11-12T16:46
2021-11-12T18:33
общество
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совет федерации рф
российская академия наук
россия
владимир круглый
евгений чазов
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава РФ Евгений Чазов был одним из выдающихся врачей мира, он относится к числу столпов медицины, заявил РИА Новости в пятницу сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.Евгений Чазов скончался в возрасте 92 лет."Чазов относится к числу столпов медицины, он был одним из выдающихся врачей мира", - сказал Круглый, отметив, что академик создал целое направление в кардиологии, институт и передавал свой опыт."При нем направление лечения сердечно-сосудистой системы очень быстро развивалось", - добавил законодатель, уточнив, что Чазов активно задействовал и мировые практики.Чазов – советский и российский кардиолог, лечащий врач нескольких руководителей СССР, министр здравоохранения СССР в 1987-1990 годах. Инициатор создания и сопредседатель международного движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", которому в 1985 году была присуждена Нобелевская премия мира.
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), совет федерации рф, российская академия наук, россия, владимир круглый, евгений чазов
16:46 12.11.2021 (обновлено: 18:33 12.11.2021)
Сенатор Круглый выразил соболезнования в связи со смертью академика Чазова
Сенатор Круглый: академик РАН Чазов был одним из выдающихся врачей мира