https://ria.ru/20211112/soboleznovaniya-1758789802.html

Сенатор Круглый выразил соболезнования в связи со смертью академика Чазова

Сенатор Круглый выразил соболезнования в связи со смертью академика Чазова - РИА Новости, 12.11.2021

Сенатор Круглый выразил соболезнования в связи со смертью академика Чазова

Академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава РФ Евгений Чазов был одним из выдающихся врачей мира, он относится к числу столпов медицины, заявил... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T16:46

2021-11-12T16:46

2021-11-12T18:33

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

совет федерации рф

российская академия наук

россия

владимир круглый

евгений чазов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741226963_0:180:2970:1851_1920x0_80_0_0_11a6dc6f792cd3296ad0d96ef7bb7685.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава РФ Евгений Чазов был одним из выдающихся врачей мира, он относится к числу столпов медицины, заявил РИА Новости в пятницу сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.Евгений Чазов скончался в возрасте 92 лет."Чазов относится к числу столпов медицины, он был одним из выдающихся врачей мира", - сказал Круглый, отметив, что академик создал целое направление в кардиологии, институт и передавал свой опыт."При нем направление лечения сердечно-сосудистой системы очень быстро развивалось", - добавил законодатель, уточнив, что Чазов активно задействовал и мировые практики.Чазов – советский и российский кардиолог, лечащий врач нескольких руководителей СССР, министр здравоохранения СССР в 1987-1990 годах. Инициатор создания и сопредседатель международного движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", которому в 1985 году была присуждена Нобелевская премия мира.

https://ria.ru/20211112/soboleznovaniya-1758775967.html

https://ria.ru/20190607/1555382354.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), совет федерации рф, российская академия наук, россия, владимир круглый, евгений чазов