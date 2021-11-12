https://ria.ru/20211112/safety-1758717703.html

Режиссер "Игры в кальмара" сравнил безопасность на съемках в США и в Корее

Режиссер "Игры в кальмара" сравнил безопасность на съемках в США и в Корее - РИА Новости, 12.11.2021

Режиссер "Игры в кальмара" сравнил безопасность на съемках в США и в Корее

Режиссер "Игры в кальмара" Хван Дон Хек в беседе с Variety рассказал о мерах безопасности, принятых на съемочной площадке его сериала. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T13:33

2021-11-12T13:33

2021-11-12T13:33

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Режиссер "Игры в кальмара" Хван Дон Хек в беседе с Variety рассказал о мерах безопасности, принятых на съемочной площадке его сериала. Кинематографист поднял эту тему после трагедии, произошедшей в прошлом месяце в США, во время работы над фильмом "Ржавчина" с Алеком Болдуином. Тогда актер выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами, и смертельно ранил оператора Галину Хатчинс.Хотя в южнокорейском сериале "Игра в кальмара" тоже использовали оружие, Хван Дон Хек уверяет, что риски не съемках были минимальны. Режиссер добавил, что в своей жизни он и сам "никогда не видел настоящей пули" — только в кино. Сериал "Игра в кальмара" вышел на Netflix 17 сентября. В нем рассказывают, как 456 человек, погрязших в долгах, соглашаются принять участие в жестоких детских играх, чтобы побороться за крупный денежный приз.Шоу стало хитом на стриминговом сервисе. Ранее сообщалось, что его посмотрели 142 миллиона семей. Netflix сериал принес 896 миллионов долларов при бюджете примерно в 21,3 миллиона долларов за девять эпизодов.

https://ria.ru/20211109/serial-1758296369.html

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новости культуры, кино и сериалы, сша, южная корея, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), netflix