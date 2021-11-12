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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211112/safety-1758717703.html
Режиссер "Игры в кальмара" сравнил безопасность на съемках в США и в Корее
Режиссер "Игры в кальмара" сравнил безопасность на съемках в США и в Корее - РИА Новости, 12.11.2021
Режиссер "Игры в кальмара" сравнил безопасность на съемках в США и в Корее
Режиссер "Игры в кальмара" Хван Дон Хек в беседе с Variety рассказал о мерах безопасности, принятых на съемочной площадке его сериала. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T13:33
2021-11-12T13:33
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Режиссер "Игры в кальмара" Хван Дон Хек в беседе с Variety рассказал о мерах безопасности, принятых на съемочной площадке его сериала. Кинематографист поднял эту тему после трагедии, произошедшей в прошлом месяце в США, во время работы над фильмом "Ржавчина" с Алеком Болдуином. Тогда актер выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами, и смертельно ранил оператора Галину Хатчинс.Хотя в южнокорейском сериале "Игра в кальмара" тоже использовали оружие, Хван Дон Хек уверяет, что риски не съемках были минимальны. Режиссер добавил, что в своей жизни он и сам "никогда не видел настоящей пули" — только в кино. Сериал "Игра в кальмара" вышел на Netflix 17 сентября. В нем рассказывают, как 456 человек, погрязших в долгах, соглашаются принять участие в жестоких детских играх, чтобы побороться за крупный денежный приз.Шоу стало хитом на стриминговом сервисе. Ранее сообщалось, что его посмотрели 142 миллиона семей. Netflix сериал принес 896 миллионов долларов при бюджете примерно в 21,3 миллиона долларов за девять эпизодов.
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новости культуры, кино и сериалы, сша, южная корея, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), netflix
13:33 12.11.2021
 
Режиссер "Игры в кальмара" сравнил безопасность на съемках в США и в Корее

Режиссер "Игры в кальмара" сравнил безопасность на съемочных площадках в США и Корее

© AP Photo / Invision/Jordan StraussРежиссер Хван Дон Хек
Режиссер Хван Дон Хек - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Режиссер "Игры в кальмара" Хван Дон Хек в беседе с Variety рассказал о мерах безопасности, принятых на съемочной площадке его сериала.
Кинематографист поднял эту тему после трагедии, произошедшей в прошлом месяце в США, во время работы над фильмом "Ржавчина" с Алеком Болдуином. Тогда актер выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами, и смертельно ранил оператора Галину Хатчинс.
Хотя в южнокорейском сериале "Игра в кальмара" тоже использовали оружие, Хван Дон Хек уверяет, что риски не съемках были минимальны.

"У нас есть реквизитор, — сказал кинематографист. — Плюс сама Корея — страна, где нельзя владеть оружием. Его имеет только полиция. Из-за этого пули не так легко достать, как здесь (имея в виду США). Поэтому вероятность возникновения каких-либо проблем, связанных с безопасностью на съемочной площадке, очень мала".

Режиссер добавил, что в своей жизни он и сам "никогда не видел настоящей пули" — только в кино.
Сериал "Игра в кальмара" вышел на Netflix 17 сентября. В нем рассказывают, как 456 человек, погрязших в долгах, соглашаются принять участие в жестоких детских играх, чтобы побороться за крупный денежный приз.
Шоу стало хитом на стриминговом сервисе. Ранее сообщалось, что его посмотрели 142 миллиона семей. Netflix сериал принес 896 миллионов долларов при бюджете примерно в 21,3 миллиона долларов за девять эпизодов.
Кадр из сериала Игра в кальмара
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