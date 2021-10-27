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Режиссер "Игры в кальмара" признался, что потерял шесть зубов на съемках
Режиссер "Игры в кальмара" признался, что потерял шесть зубов на съемках - РИА Новости, 27.10.2021
Режиссер "Игры в кальмара" признался, что потерял шесть зубов на съемках
Южнокорейский режиссер Хван Дон Хек, создавший "Игру в кальмара", в интервью The Guardian рассказал, что во время работы у него ухудшилось здоровье из-за... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T00:25
2021-10-27T00:25
2021-10-27T00:25
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Южнокорейский режиссер Хван Дон Хек, создавший "Игру в кальмара", в интервью The Guardian рассказал, что во время работы у него ухудшилось здоровье из-за постоянного напряжения. Кинематографист признался, что написание сценария и сама постановка сериала вызвали у него такой стресс, что он лишился шести зубов. Режиссер также рассказал и о своих заработках. Оказалось, что Хван Дон Хек далеко не так богат, как участник, выигравший главный приз в сериале. В The Guardian отмечают, что кому-то это может показаться несправедливым. Ведь сериал "Игра в кальмара" принес стриминговому сервису сотни миллионов долларов. По информации издания, девять серий стоили Netflix 21,3 миллиона долларов или 2,4 миллиона за эпизод. При этом прибыль оказалась колоссальной. Сообщается, что "Игру в кальмара" посмотрели 142 миллиона семей, а на платформу подписалось 4,4 миллиона. Предполагается, что шоу принесло Netflix 896 миллионов долларов. Сериал "Игра в кальмара" вышел 17 сентября. В нем рассказывают, как 456 человек, погрязших в долгах, соглашаются принять участие в кровожадных детских играх, чтобы побороться за крупный денежный приз.
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netflix, новости культуры, кино и сериалы
Режиссер "Игры в кальмара" признался, что потерял шесть зубов на съемках
Режиссер "Игры в кальмара" рассказал, что потерял шесть зубов на съемках сериала
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.
Южнокорейский режиссер Хван Дон Хек, создавший "Игру в кальмара", в интервью The Guardian рассказал
, что во время работы у него ухудшилось здоровье из-за постоянного напряжения.
Кинематографист признался, что написание сценария и сама постановка сериала вызвали у него такой стресс, что он лишился шести зубов.
"Физически, морально и эмоционально я был истощен. У меня постоянно появлялись новые идеи, и я переписывал сценарий на ходу. Поэтому объем работы увеличился", — вспоминал он.
Режиссер также рассказал и о своих заработках. Оказалось, что Хван Дон Хек далеко не так богат, как участник, выигравший главный приз в сериале.
"Мне достаточно. Дома у меня есть что поставить на стол. Но это не значит, что Netflix выплатил мне премию. Мне заплатили столько, сколько изначально было прописано в контракте", — пояснил Дон Хек.
В The Guardian отмечают, что кому-то это может показаться несправедливым. Ведь сериал "Игра в кальмара" принес стриминговому сервису сотни миллионов долларов.
По информации издания, девять серий стоили Netflix 21,3 миллиона долларов или 2,4 миллиона за эпизод. При этом прибыль оказалась колоссальной.
Сообщается, что "Игру в кальмара" посмотрели 142 миллиона семей, а на платформу подписалось 4,4 миллиона. Предполагается, что шоу принесло Netflix 896 миллионов долларов.
Сериал "Игра в кальмара" вышел 17 сентября. В нем рассказывают, как 456 человек, погрязших в долгах, соглашаются принять участие в кровожадных детских играх, чтобы побороться за крупный денежный приз.