https://ria.ru/20211027/serial-1756367781.html

Режиссер "Игры в кальмара" признался, что потерял шесть зубов на съемках

Режиссер "Игры в кальмара" признался, что потерял шесть зубов на съемках - РИА Новости, 27.10.2021

Режиссер "Игры в кальмара" признался, что потерял шесть зубов на съемках

Южнокорейский режиссер Хван Дон Хек, создавший "Игру в кальмара", в интервью The Guardian рассказал, что во время работы у него ухудшилось здоровье из-за... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T00:25

2021-10-27T00:25

2021-10-27T00:25

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Южнокорейский режиссер Хван Дон Хек, создавший "Игру в кальмара", в интервью The Guardian рассказал, что во время работы у него ухудшилось здоровье из-за постоянного напряжения. Кинематографист признался, что написание сценария и сама постановка сериала вызвали у него такой стресс, что он лишился шести зубов. Режиссер также рассказал и о своих заработках. Оказалось, что Хван Дон Хек далеко не так богат, как участник, выигравший главный приз в сериале. В The Guardian отмечают, что кому-то это может показаться несправедливым. Ведь сериал "Игра в кальмара" принес стриминговому сервису сотни миллионов долларов. По информации издания, девять серий стоили Netflix 21,3 миллиона долларов или 2,4 миллиона за эпизод. При этом прибыль оказалась колоссальной. Сообщается, что "Игру в кальмара" посмотрели 142 миллиона семей, а на платформу подписалось 4,4 миллиона. Предполагается, что шоу принесло Netflix 896 миллионов долларов. Сериал "Игра в кальмара" вышел 17 сентября. В нем рассказывают, как 456 человек, погрязших в долгах, соглашаются принять участие в кровожадных детских играх, чтобы побороться за крупный денежный приз.

https://ria.ru/20211015/kino-1754680817.html

https://ria.ru/20211006/serial-1753226567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

netflix, новости культуры, кино и сериалы