https://ria.ru/20211022/patron-1755870817.html

В бутафорском пистолете Болдуина нашли боевой патрон. Жуткие детали трагедии

В оружии, из которого Болдуин смертельно ранил оператора, был боевой патрон - РИА Новости, 22.10.2021

В бутафорском пистолете Болдуина нашли боевой патрон. Жуткие детали трагедии

Пистолет, из которого на съемочной площадке застрелили кинооператора Галину Хатчинс и ранили режиссера Джоэла Соузу, был заряжен одним боевым патроном. Об этом... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T19:38

2021-10-22T19:38

2021-10-22T20:38

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санта-фе (сша)

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убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Пистолет, из которого на съемочной площадке застрелили кинооператора Галину Хатчинс и ранили режиссера Джоэла Соузу, был заряжен одним боевым патроном. Об этом написало издание Indiewire."Одиночный боевой патрон был случайно выпущен на площадке ведущим актером, задев оператора, члена профсоюза (Международной гильдии кинематографистов) Local 600 Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соузу", — приводит портал выдержку из письма, предназначенного членам профсоюзной организации IATSE Local44.Кроме того, там указывается, что реквизитом, декорациями, спецэффектами и строительными работами на съемках фильма "Раст" занимались члены съемочной группы из Нью-Мексико, не состоящие в профсоюзе.По сюжету фильма Харланд Раст, которого играет Болдуин, — преступник, за его голову назначена награда. Когда его тринадцатилетнего внука Лукаса осуждают за случайное убийство и приговаривают к повешению, Раст отправляется в Канзас, чтобы вызволить его из тюрьмы.ЧП с Болдуином случилось на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико, когда он выстрелил из пистолета, который, как предполагалось, был заряжен холостыми патронами. Оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение, ее по воздуху доставили в больницу города Альбукерке, но врачи не смогли спасти пациентку. Режиссеру фильма Джоэлу Соузе пуля попала в ключицу.Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе сообщил, что выстрел произвел Алек Болдуин, в отношении актера пока не выдвинуто обвинений. Съемки картины приостановлены.Галине Хатчинс было 42 года. Как сообщается на ее личном сайте, она — уроженка Украины, выросла в Советском Союзе. Закончила отделение международной журналистики Киевского университета, после чего сотрудничала с британскими кинодокументалистами в качестве журналиста-расследователя. В последние годы проживала в Лос-Анджелесе. Как оператор работала над фильмами "Дорогуша" (2019), "Заклятый враг" (2020) и Blindfire (2020).

https://ria.ru/20211022/bolduin-1755730107.html

https://ria.ru/20211022/bolduin-1755746754.html

санта-фе (сша)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, санта-фе (сша), сша, альбукерке, убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма