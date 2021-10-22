Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211022/patron-1755870817.html
В бутафорском пистолете Болдуина нашли боевой патрон. Жуткие детали трагедии
В оружии, из которого Болдуин смертельно ранил оператора, был боевой патрон - РИА Новости, 22.10.2021
В бутафорском пистолете Болдуина нашли боевой патрон. Жуткие детали трагедии
Пистолет, из которого на съемочной площадке застрелили кинооператора Галину Хатчинс и ранили режиссера Джоэла Соузу, был заряжен одним боевым патроном. Об этом... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T19:38
2021-10-22T20:38
шоубиз
в мире
санта-фе (сша)
сша
альбукерке
убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755730431_0:143:3134:1906_1920x0_80_0_0_52b0ddb9b3f49f6f67853f59bb8a91ba.jpg
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Пистолет, из которого на съемочной площадке застрелили кинооператора Галину Хатчинс и ранили режиссера Джоэла Соузу, был заряжен одним боевым патроном. Об этом написало издание Indiewire."Одиночный боевой патрон был случайно выпущен на площадке ведущим актером, задев оператора, члена профсоюза (Международной гильдии кинематографистов) Local 600 Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соузу", — приводит портал выдержку из письма, предназначенного членам профсоюзной организации IATSE Local44.Кроме того, там указывается, что реквизитом, декорациями, спецэффектами и строительными работами на съемках фильма "Раст" занимались члены съемочной группы из Нью-Мексико, не состоящие в профсоюзе.По сюжету фильма Харланд Раст, которого играет Болдуин, — преступник, за его голову назначена награда. Когда его тринадцатилетнего внука Лукаса осуждают за случайное убийство и приговаривают к повешению, Раст отправляется в Канзас, чтобы вызволить его из тюрьмы.ЧП с Болдуином случилось на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико, когда он выстрелил из пистолета, который, как предполагалось, был заряжен холостыми патронами. Оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение, ее по воздуху доставили в больницу города Альбукерке, но врачи не смогли спасти пациентку. Режиссеру фильма Джоэлу Соузе пуля попала в ключицу.Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе сообщил, что выстрел произвел Алек Болдуин, в отношении актера пока не выдвинуто обвинений. Съемки картины приостановлены.Галине Хатчинс было 42 года. Как сообщается на ее личном сайте, она — уроженка Украины, выросла в Советском Союзе. Закончила отделение международной журналистики Киевского университета, после чего сотрудничала с британскими кинодокументалистами в качестве журналиста-расследователя. В последние годы проживала в Лос-Анджелесе. Как оператор работала над фильмами "Дорогуша" (2019), "Заклятый враг" (2020) и Blindfire (2020).
https://ria.ru/20211022/bolduin-1755730107.html
https://ria.ru/20211022/bolduin-1755746754.html
санта-фе (сша)
сша
альбукерке
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755730431_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_1278baafcdb663531615d9025038108d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, санта-фе (сша), сша, альбукерке, убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
19:38 22.10.2021 (обновлено: 20:38 22.10.2021)
 
В оружии, из которого Болдуин смертельно ранил оператора, был боевой патрон

Indiewire: Болдуин смертельно ранил оператора на съемках из оружия с боевым патроном

© REUTERS / Mike BlakeГолливудский актер Алек Болдуин
Голливудский актер Алек Болдуин - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© REUTERS / Mike Blake
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Пистолет, из которого на съемочной площадке застрелили кинооператора Галину Хатчинс и ранили режиссера Джоэла Соузу, был заряжен одним боевым патроном. Об этом написало издание Indiewire.
"Одиночный боевой патрон был случайно выпущен на площадке ведущим актером, задев оператора, члена профсоюза (Международной гильдии кинематографистов) Local 600 Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соузу", — приводит портал выдержку из письма, предназначенного членам профсоюзной организации IATSE Local44.
Кадры со съемочной площадки в Нью-Мексико, где застрелили оператора - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
Вчера, 09:02Шоубиз
Появилось видео с места трагедии на съемках фильма с участием Болдуина
Кроме того, там указывается, что реквизитом, декорациями, спецэффектами и строительными работами на съемках фильма "Раст" занимались члены съемочной группы из Нью-Мексико, не состоящие в профсоюзе.
По сюжету фильма Харланд Раст, которого играет Болдуин, — преступник, за его голову назначена награда. Когда его тринадцатилетнего внука Лукаса осуждают за случайное убийство и приговаривают к повешению, Раст отправляется в Канзас, чтобы вызволить его из тюрьмы.
ЧП с Болдуином случилось на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико, когда он выстрелил из пистолета, который, как предполагалось, был заряжен холостыми патронами. Оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение, ее по воздуху доставили в больницу города Альбукерке, но врачи не смогли спасти пациентку. Режиссеру фильма Джоэлу Соузе пуля попала в ключицу.
Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе сообщил, что выстрел произвел Алек Болдуин, в отношении актера пока не выдвинуто обвинений. Съемки картины приостановлены.
Галине Хатчинс было 42 года. Как сообщается на ее личном сайте, она — уроженка Украины, выросла в Советском Союзе. Закончила отделение международной журналистики Киевского университета, после чего сотрудничала с британскими кинодокументалистами в качестве журналиста-расследователя. В последние годы проживала в Лос-Анджелесе. Как оператор работала над фильмами "Дорогуша" (2019), "Заклятый враг" (2020) и Blindfire (2020).
Актер Алек Болдуин во время съемок фильма Ржавчина - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
Вчера, 10:47Культура
Журналисты застали Болдуина плачущим после трагедии на съемках фильма
 
ШоубизВ миреСанта-Фе (США)СШААльбукеркеУбийство Алеком Болдуином оператора на съемках фильма
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:55В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дни
03:46В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6
03:44"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика
03:35NYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолете
03:30В состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологи
03:16Кинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленке
03:15Перечислены самые вредные для здоровья продукты
03:10Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи
03:00Юристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маски
02:54Опубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy
02:49"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубов
02:46Власти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с Болдуином
02:42Во всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"
02:37Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"
02:24ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в Сирии
02:15Автолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабря
02:15Врач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременно
02:10Названа ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"
01:49На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на Украине
01:26Помощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале
Лента новостейМолния
В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дниВ Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчикаNYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолетеВ состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологиКинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленкеПеречислены самые вредные для здоровья продуктыКосмонавты на МКС примут участие во всероссийской переписиЮристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маскиОпубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубовВласти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с БолдуиномВо всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в СирииАвтолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабряВрач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременноНазвана ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на УкраинеПомощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале