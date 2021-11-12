https://ria.ru/20211112/roskosmos-1758724637.html

Внештатный пульмонолог Минздрава поблагодарил "Роскосмос" за кислород

Внештатный пульмонолог Минздрава поблагодарил "Роскосмос" за кислород - РИА Новости, 12.11.2021

Внештатный пульмонолог Минздрава поблагодарил "Роскосмос" за кислород

Мощности "Роскосмоса" по производству жидкого кислорода позволяют врачам обеспечить кислородом пациентов с COVID-19, без этой помощи "было бы совсем плохо",... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T12:34

2021-11-12T12:34

2021-11-12T12:34

распространение коронавируса

амурская область

дмитрий рогозин

сергей авдеев

первый мгму имени сеченова

роскосмос

российская академия наук

россия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Мощности "Роскосмоса" по производству жидкого кислорода позволяют врачам обеспечить кислородом пациентов с COVID-19, без этой помощи "было бы совсем плохо", заявил РИА Новости член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой пульмонологии лечебного факультета "Первый МГМУ им. И.М. еченова", главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев."Если бы не они, было бы совсем плохо. Потому что "космос" - это огромные производственные мощности жидкого кислорода. Благодаря этому мы сейчас и живем", - сказал Авдеев.Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил в своем Telegram-канале, что госкорпорация ежедневно передает медицинским учреждениям страны в среднем 93 тонны медицинского кислорода. А в пятницу по просьбе руководства Амурской области из хранилища топливной системы космодрома Восточный отгружено 32 тонны чистого кислорода.

https://ria.ru/20211110/koronavirus-1758420505.html

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амурская область, дмитрий рогозин, сергей авдеев, первый мгму имени сеченова, роскосмос, российская академия наук, россия, коронавирус в россии