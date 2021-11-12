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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211112/roskosmos-1758724637.html
Внештатный пульмонолог Минздрава поблагодарил "Роскосмос" за кислород
Внештатный пульмонолог Минздрава поблагодарил "Роскосмос" за кислород - РИА Новости, 12.11.2021
Внештатный пульмонолог Минздрава поблагодарил "Роскосмос" за кислород
Мощности "Роскосмоса" по производству жидкого кислорода позволяют врачам обеспечить кислородом пациентов с COVID-19, без этой помощи "было бы совсем плохо",... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T12:34
2021-11-12T12:34
распространение коронавируса
амурская область
дмитрий рогозин
сергей авдеев
первый мгму имени сеченова
роскосмос
российская академия наук
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Мощности "Роскосмоса" по производству жидкого кислорода позволяют врачам обеспечить кислородом пациентов с COVID-19, без этой помощи "было бы совсем плохо", заявил РИА Новости член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой пульмонологии лечебного факультета "Первый МГМУ им. И.М. еченова", главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев."Если бы не они, было бы совсем плохо. Потому что "космос" - это огромные производственные мощности жидкого кислорода. Благодаря этому мы сейчас и живем", - сказал Авдеев.Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил в своем Telegram-канале, что госкорпорация ежедневно передает медицинским учреждениям страны в среднем 93 тонны медицинского кислорода. А в пятницу по просьбе руководства Амурской области из хранилища топливной системы космодрома Восточный отгружено 32 тонны чистого кислорода.
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амурская область, дмитрий рогозин, сергей авдеев, первый мгму имени сеченова, роскосмос, российская академия наук, россия, коронавирус в россии
12:34 12.11.2021
 
Внештатный пульмонолог Минздрава поблагодарил "Роскосмос" за кислород

Внештатный пульмонолог Минздрава поблагодарил "Роскосмос" за кислород для больниц

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкКислородный баллон в блоке реанимации и интенсивной терапии в COVID-госпитале
Кислородный баллон в блоке реанимации и интенсивной терапии в COVID-госпитале - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Мощности "Роскосмоса" по производству жидкого кислорода позволяют врачам обеспечить кислородом пациентов с COVID-19, без этой помощи "было бы совсем плохо", заявил РИА Новости член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой пульмонологии лечебного факультета "Первый МГМУ им. И.М. еченова", главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.
"Если бы не они, было бы совсем плохо. Потому что "космос" - это огромные производственные мощности жидкого кислорода. Благодаря этому мы сейчас и живем", - сказал Авдеев.
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил в своем Telegram-канале, что госкорпорация ежедневно передает медицинским учреждениям страны в среднем 93 тонны медицинского кислорода. А в пятницу по просьбе руководства Амурской области из хранилища топливной системы космодрома Восточный отгружено 32 тонны чистого кислорода.
Медицинский сотрудник на территории кислородной станции в Ставропольской краевой специализированной клинической инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 15:50Распространение коронавируса
Ситуация с кислородом находится на постоянном контроле, заявила Голикова
 
Распространение коронавирусаАмурская областьДмитрий РогозинСергей АвдеевПервый МГМУ имени СеченоваРоскосмосРоссийская академия наукРоссияКоронавирус в России
 
 
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