Райан Рейнольдс раскрыл секрет счастливого брака
Райан Рейнольдс рассказал, в чем секрет его счастливого брака с Блейк Лайвли
© AP Photo / Invision/Charles SykesБлейк Лайвли и Райан Рейнольдс на выставке "Charles James: Beyond Fashion" в Институте костюма при Метрополитен-музее в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Invision/Charles Sykes
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Райан Рейнольдс раскрыл, в чем секрет его счастливого брака с Блейк Лайвли. Об этом он рассказал корреспонденту Entertaiment Tonight.
"Мы не относимся друг к другу слишком серьезно, а еще мы друзья. Влюбиться — это классно, но нравитесь ли вы друг другу? Понимаете, этот вопрос надо задать себе еще в самом начале отношений", — заявил актер.
Лайвли и Рейнольдс поженились в 2012 году и воспитывают троих дочерей. Их пара считается одной из самых ярких и крепких в Голливуде. Пресса с удовольствием следит за социальными сетями супругов, ведь там они часто подшучивают друг над другом и оставляют забавные комментарии.
Недавно Рейнольдс заявил, что собирается сделать перерыв в карьере. "Я хочу провести это время с детьми, ведь скоро они станут подростками и возненавидят меня", — смеется артист.
Сейчас Райан занимается продвижением фильма "Красное уведомление", в котором исполнил одну из главных ролей. Он сыграл "второго самого разыскиваемого похитителя произведений искусства в мире", который вынужден объединиться с агентом ФБР (Дуэйн Джонсон) против воровки картин номер один (Галь Гадот). Комедийный боевик вышел в ограниченный прокат в США 5 ноября. 12 ноября лента появится на Netflix.
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