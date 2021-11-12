https://ria.ru/20211112/reynolds-1758207807.html

Райан Рейнольдс раскрыл секрет счастливого брака

Райан Рейнольдс раскрыл секрет счастливого брака - РИА Новости, 12.11.2021

Райан Рейнольдс раскрыл секрет счастливого брака

Райан Рейнольдс раскрыл, в чем секрет его счастливого брака с Блейк Лайвли. Об этом он рассказал корреспонденту Entertaiment Tonight. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T02:17

2021-11-12T02:17

2021-11-12T02:17

культура

райан рейнольдс (актер)

звезды

знаменитости

новости культуры

блейк лайвли

голливуд

netflix

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150084/42/1500844241_0:0:2562:1441_1920x0_80_0_0_84ea86cf3c62de9b0d4800b5a34ac3ec.jpg

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Райан Рейнольдс раскрыл, в чем секрет его счастливого брака с Блейк Лайвли. Об этом он рассказал корреспонденту Entertaiment Tonight. Лайвли и Рейнольдс поженились в 2012 году и воспитывают троих дочерей. Их пара считается одной из самых ярких и крепких в Голливуде. Пресса с удовольствием следит за социальными сетями супругов, ведь там они часто подшучивают друг над другом и оставляют забавные комментарии. Недавно Рейнольдс заявил, что собирается сделать перерыв в карьере. "Я хочу провести это время с детьми, ведь скоро они станут подростками и возненавидят меня", — смеется артист. Сейчас Райан занимается продвижением фильма "Красное уведомление", в котором исполнил одну из главных ролей. Он сыграл "второго самого разыскиваемого похитителя произведений искусства в мире", который вынужден объединиться с агентом ФБР (Дуэйн Джонсон) против воровки картин номер один (Галь Гадот). Комедийный боевик вышел в ограниченный прокат в США 5 ноября. 12 ноября лента появится на Netflix.

https://ria.ru/20210817/ryanreynolds-1745893079.html

голливуд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

райан рейнольдс (актер), звезды, знаменитости, новости культуры, блейк лайвли, голливуд, netflix, галь гадот, стиль жизни, дуэйн джонсон, шоу-бизнес