https://ria.ru/20211023/treyler-1755754599.html

Джонсон и Рейнольдс охотятся на Гадот в комедийном боевике об искусстве

Джонсон и Рейнольдс охотятся на Гадот в комедийном боевике об искусстве - РИА Новости, 23.10.2021

Джонсон и Рейнольдс охотятся на Гадот в комедийном боевике об искусстве

Вышел трейлер комедийного боевика "Красное уведомление". Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Netflix Russia. Локализованный ролик опубликован на... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T03:25

2021-10-23T03:25

2021-10-23T03:25

культура

райан рейнольдс (актер)

галь гадот

новости культуры

кино и сериалы

дуэйн джонсон

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Вышел трейлер комедийного боевика "Красное уведомление". Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Netflix Russia. Локализованный ролик опубликован на Youtube-канале стриминга в России.Главные роли исполнили Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот. Режиссер и сценарист проекта — Роусон Маршалл. Он уже работал со "Скалой" на съемках фильмов "Полтора шпиона" и "Небоскреб". В ленте рассказывается об агенте ФБР Джоне Хартли (Джонсон), которому пришлось объединиться с Ноланом Бутом (Рейнольдс), "вторым самым разыскиваемым похитителем произведений искусства в мире". Вместе они должны найти воровку арт-объектов номер один — Сару Блэк (Гадот). В трейлере объясняется, почему для Хартли это дело оказывается особенно важным. Блэк подставила его, и теперь он хочет найти ее, чтобы "очистить" свое имя. Бут тоже заинтересован в поимке коллеги по воровскому цеху. Когда ее арестуют, самым известным похитителем произведений искусства станет именно он. В ролике много экшен-сцен и комедийных моментов. Например, в нем показано, как герои Рейнольдса и Джонсона сбегают из тюрьмы. Судя по надписям на кириллице и нашивке "ОМОН" на куртке одного из охранников, побег они устроили из "мест не столь отдаленных" на территории России. Есть в видео и фрагмент масштабной погони: машины мчатся на высокой скорости, а персонажи выясняют отношения и отстреливаются от противников. Премьера фильма состоится 12 ноября на платформе Netflix.

https://ria.ru/20211018/reynolds-1755001358.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

райан рейнольдс (актер), галь гадот, новости культуры, кино и сериалы, дуэйн джонсон