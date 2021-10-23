https://ria.ru/20211023/treyler-1755754599.html
Джонсон и Рейнольдс охотятся на Гадот в комедийном боевике об искусстве
Джонсон и Рейнольдс охотятся на Гадот в комедийном боевике об искусстве - РИА Новости, 23.10.2021
Джонсон и Рейнольдс охотятся на Гадот в комедийном боевике об искусстве
Вышел трейлер комедийного боевика "Красное уведомление". Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Netflix Russia. Локализованный ролик опубликован на... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T03:25
2021-10-23T03:25
2021-10-23T03:25
культура
райан рейнольдс (актер)
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новости культуры
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Вышел трейлер комедийного боевика "Красное уведомление". Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Netflix Russia. Локализованный ролик опубликован на Youtube-канале стриминга в России.Главные роли исполнили Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот. Режиссер и сценарист проекта — Роусон Маршалл. Он уже работал со "Скалой" на съемках фильмов "Полтора шпиона" и "Небоскреб". В ленте рассказывается об агенте ФБР Джоне Хартли (Джонсон), которому пришлось объединиться с Ноланом Бутом (Рейнольдс), "вторым самым разыскиваемым похитителем произведений искусства в мире". Вместе они должны найти воровку арт-объектов номер один — Сару Блэк (Гадот). В трейлере объясняется, почему для Хартли это дело оказывается особенно важным. Блэк подставила его, и теперь он хочет найти ее, чтобы "очистить" свое имя. Бут тоже заинтересован в поимке коллеги по воровскому цеху. Когда ее арестуют, самым известным похитителем произведений искусства станет именно он. В ролике много экшен-сцен и комедийных моментов. Например, в нем показано, как герои Рейнольдса и Джонсона сбегают из тюрьмы. Судя по надписям на кириллице и нашивке "ОМОН" на куртке одного из охранников, побег они устроили из "мест не столь отдаленных" на территории России. Есть в видео и фрагмент масштабной погони: машины мчатся на высокой скорости, а персонажи выясняют отношения и отстреливаются от противников. Премьера фильма состоится 12 ноября на платформе Netflix.
https://ria.ru/20211018/reynolds-1755001358.html
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райан рейнольдс (актер), галь гадот, новости культуры, кино и сериалы, дуэйн джонсон
Джонсон и Рейнольдс охотятся на Гадот в комедийном боевике об искусстве
Вышел трейлер комедийного боевика "Красное уведомление" с Гадот, Джонсоном и Рейнольдсом
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.
Вышел трейлер комедийного боевика "Красное уведомление". Об этом сообщается
в Instagram-аккаунте Netflix Russia. Локализованный ролик опубликован на Youtube-канале стриминга в России.
Главные роли исполнили Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот. Режиссер и сценарист проекта — Роусон Маршалл. Он уже работал со "Скалой" на съемках фильмов "Полтора шпиона" и "Небоскреб".
В ленте рассказывается об агенте ФБР Джоне Хартли (Джонсон), которому пришлось объединиться с Ноланом Бутом (Рейнольдс), "вторым самым разыскиваемым похитителем произведений искусства в мире". Вместе они должны найти воровку арт-объектов номер один — Сару Блэк (Гадот).
В трейлере объясняется, почему для Хартли это дело оказывается особенно важным. Блэк подставила его, и теперь он хочет найти ее, чтобы "очистить" свое имя. Бут тоже заинтересован в поимке коллеги по воровскому цеху. Когда ее арестуют, самым известным похитителем произведений искусства станет именно он.
В ролике много экшен-сцен и комедийных моментов. Например, в нем показано, как герои Рейнольдса и Джонсона сбегают из тюрьмы. Судя по надписям на кириллице и нашивке "ОМОН" на куртке одного из охранников, побег они устроили из "мест не столь отдаленных" на территории России. Есть в видео и фрагмент масштабной погони: машины мчатся на высокой скорости, а персонажи выясняют отношения и отстреливаются от противников.
Премьера фильма состоится 12 ноября на платформе Netflix.