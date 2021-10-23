Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211023/treyler-1755754599.html
Джонсон и Рейнольдс охотятся на Гадот в комедийном боевике об искусстве
Джонсон и Рейнольдс охотятся на Гадот в комедийном боевике об искусстве - РИА Новости, 23.10.2021
Джонсон и Рейнольдс охотятся на Гадот в комедийном боевике об искусстве
Вышел трейлер комедийного боевика "Красное уведомление". Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Netflix Russia. Локализованный ролик опубликован на... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T03:25
2021-10-23T03:25
культура
райан рейнольдс (актер)
галь гадот
новости культуры
кино и сериалы
дуэйн джонсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755749051_91:0:2722:1480_1920x0_80_0_0_2a6d10ed515ecdd4c4a48182b9763a22.jpg
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Вышел трейлер комедийного боевика "Красное уведомление". Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Netflix Russia. Локализованный ролик опубликован на Youtube-канале стриминга в России.Главные роли исполнили Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот. Режиссер и сценарист проекта — Роусон Маршалл. Он уже работал со "Скалой" на съемках фильмов "Полтора шпиона" и "Небоскреб". В ленте рассказывается об агенте ФБР Джоне Хартли (Джонсон), которому пришлось объединиться с Ноланом Бутом (Рейнольдс), "вторым самым разыскиваемым похитителем произведений искусства в мире". Вместе они должны найти воровку арт-объектов номер один — Сару Блэк (Гадот). В трейлере объясняется, почему для Хартли это дело оказывается особенно важным. Блэк подставила его, и теперь он хочет найти ее, чтобы "очистить" свое имя. Бут тоже заинтересован в поимке коллеги по воровскому цеху. Когда ее арестуют, самым известным похитителем произведений искусства станет именно он. В ролике много экшен-сцен и комедийных моментов. Например, в нем показано, как герои Рейнольдса и Джонсона сбегают из тюрьмы. Судя по надписям на кириллице и нашивке "ОМОН" на куртке одного из охранников, побег они устроили из "мест не столь отдаленных" на территории России. Есть в видео и фрагмент масштабной погони: машины мчатся на высокой скорости, а персонажи выясняют отношения и отстреливаются от противников. Премьера фильма состоится 12 ноября на платформе Netflix.
https://ria.ru/20211018/reynolds-1755001358.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755749051_363:0:2336:1480_1920x0_80_0_0_78d1bdcd28031338f930b5487e0406f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
райан рейнольдс (актер), галь гадот, новости культуры, кино и сериалы, дуэйн джонсон
03:25 23.10.2021
 
Джонсон и Рейнольдс охотятся на Гадот в комедийном боевике об искусстве

Вышел трейлер комедийного боевика "Красное уведомление" с Гадот, Джонсоном и Рейнольдсом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Вышел трейлер комедийного боевика "Красное уведомление". Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Netflix Russia. Локализованный ролик опубликован на Youtube-канале стриминга в России.
Главные роли исполнили Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот. Режиссер и сценарист проекта — Роусон Маршалл. Он уже работал со "Скалой" на съемках фильмов "Полтора шпиона" и "Небоскреб".
В ленте рассказывается об агенте ФБР Джоне Хартли (Джонсон), которому пришлось объединиться с Ноланом Бутом (Рейнольдс), "вторым самым разыскиваемым похитителем произведений искусства в мире". Вместе они должны найти воровку арт-объектов номер один — Сару Блэк (Гадот).
В трейлере объясняется, почему для Хартли это дело оказывается особенно важным. Блэк подставила его, и теперь он хочет найти ее, чтобы "очистить" свое имя. Бут тоже заинтересован в поимке коллеги по воровскому цеху. Когда ее арестуют, самым известным похитителем произведений искусства станет именно он.
В ролике много экшен-сцен и комедийных моментов. Например, в нем показано, как герои Рейнольдса и Джонсона сбегают из тюрьмы. Судя по надписям на кириллице и нашивке "ОМОН" на куртке одного из охранников, побег они устроили из "мест не столь отдаленных" на территории России. Есть в видео и фрагмент масштабной погони: машины мчатся на высокой скорости, а персонажи выясняют отношения и отстреливаются от противников.
Премьера фильма состоится 12 ноября на платформе Netflix.
Актер Райан Рейнольдс - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 15:39Культура
Райан Рейнольдс решил взять перерыв в работе
 
КультураРайан Рейнольдс (актер)Галь ГадотНовости культурыКино и сериалыДуэйн Джонсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:39В Крыму назвали открытие на границе украинских центров связи бессмысленным
12:38Съезд Союза театральных деятелей России открылся в Москве
12:20Американцы нашли "зверя" среди российских ВКС
12:18Президент Киргизии исключил вероятность размещения авиабазы США в стране
12:15В Северной Осетии введут систему QR-кодов
11:59В Карелии оценили вероятность введения локдауна
11:52Камера сняла, как произошел взрыв на рязанском заводе 0:23
11:46Число погибших при ДТП в Приамурье увеличилось до двух
11:42В Москве за сутки госпитализировали 1721 человека с COVID-19
11:33В Пермском крае двое детей погибли при пожаре в частном доме
11:25Эксперт предрек новую волну гонений на УПЦ из-за визита Варфоломея в США
11:25Пушков посоветовал членам НАТО опасаться вступления в альянс Украины
11:22Крым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом
11:13Жителя Ростова-на-Дону заподозрили в убийстве шестилетнего внука
11:08В России за сутки 26 077 человек выздоровели от COVID-19
11:05Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу
11:04В Москве за сутки выявили 7803 случая COVID-19
11:03В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 и смертей
11:02В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
10:58Турция начала процедуру закупки истребителей F-16 у США
Лента новостейМолния
В Крыму назвали открытие на границе украинских центров связи бессмысленным Съезд Союза театральных деятелей России открылся в МосквеАмериканцы нашли "зверя" среди российских ВКСПрезидент Киргизии исключил вероятность размещения авиабазы США в странеВ Северной Осетии введут систему QR-кодовВ Карелии оценили вероятность введения локдаунаКамера сняла, как произошел взрыв на рязанском заводеЧисло погибших при ДТП в Приамурье увеличилось до двухВ Москве за сутки госпитализировали 1721 человека с COVID-19В Пермском крае двое детей погибли при пожаре в частном домеЭксперт предрек новую волну гонений на УПЦ из-за визита Варфоломея в СШАПушков посоветовал членам НАТО опасаться вступления в альянс УкраиныКрым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусомЖителя Ростова-на-Дону заподозрили в убийстве шестилетнего внукаВ России за сутки 26 077 человек выздоровели от COVID-19Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусуВ Москве за сутки выявили 7803 случая COVID-19В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 и смертейВ России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19Турция начала процедуру закупки истребителей F-16 у США