https://ria.ru/20211018/reynolds-1755001358.html
Райан Рейнольдс решил взять перерыв в работе
Райан Рейнольдс решил взять перерыв в работе - РИА Новости, 18.10.2021
Райан Рейнольдс решил взять перерыв в работе
Райан Рейнольдс решил взять перерыв в работе. Об этом он сообщил в личном микроблоге. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T15:39
2021-10-18T15:39
2021-10-18T15:39
культура
райан рейнольдс (актер)
звезды
знаменитости
новости культуры
кино и сериалы
блейк лайвли
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149269/95/1492699574_0:175:3020:1874_1920x0_80_0_0_3f629223f4fd6bf6e87cbad48947e61d.jpg
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Райан Рейнольдс решил взять перерыв в работе. Об этом он сообщил в личном микроблоге. Актер рассказал, что закончил сниматься в музыкальном фильме "Рождественские истории" и поделился с подписчиками планами на ближайшее будущее. Рейнольдс известен широкой аудитории по франшизе "Дэдпул". Он сыграл Уэйда Уилсона, который в результате чудовищного эксперимента получил суперспособности и оказался обезображен. Первый фильм из серии вышел в российский прокат 10 февраля 2016 года. Лента была тепло принята критиками и зрителями.
https://ria.ru/20210903/film-1748421117.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149269/95/1492699574_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_8860f416547bf402fd7dd805a1976b75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
райан рейнольдс (актер), звезды, знаменитости, новости культуры, кино и сериалы, блейк лайвли
Райан Рейнольдс решил взять перерыв в работе
Райан Рейнольдс сообщил в личном микроблоге, что решил взять перерыв в работе.