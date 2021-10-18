https://ria.ru/20211018/reynolds-1755001358.html

Райан Рейнольдс решил взять перерыв в работе

Райан Рейнольдс решил взять перерыв в работе - РИА Новости, 18.10.2021

Райан Рейнольдс решил взять перерыв в работе

Райан Рейнольдс решил взять перерыв в работе. Об этом он сообщил в личном микроблоге. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T15:39

2021-10-18T15:39

2021-10-18T15:39

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Райан Рейнольдс решил взять перерыв в работе. Об этом он сообщил в личном микроблоге. Актер рассказал, что закончил сниматься в музыкальном фильме "Рождественские истории" и поделился с подписчиками планами на ближайшее будущее. Рейнольдс известен широкой аудитории по франшизе "Дэдпул". Он сыграл Уэйда Уилсона, который в результате чудовищного эксперимента получил суперспособности и оказался обезображен. Первый фильм из серии вышел в российский прокат 10 февраля 2016 года. Лента была тепло принята критиками и зрителями.

https://ria.ru/20210903/film-1748421117.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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