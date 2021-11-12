Власти Петербурга пообещали "не отлавливать" пенсионеров для вакцинации
Глава комздрава Петербурга Лисовец: пенсионеров не будут "отлавливать" для вакцинации
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник готовит шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Медики будут убеждать жителей Петербурга пройти обязательную вакцинацию от коронавируса, а не принуждать их сделать прививку, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
Девятого ноября вышло постановление главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой, которое расширяет перечень категорий граждан, для которых вакцинация от коронавируса является обязательной. В обновленный перечень вошли, в частности, жители старше 60 лет, а также граждане с хроническими заболеваниями. Им необходимо сделать прививку первым компонентом вакцины до 15 декабря, вторым компонентом – до 15 января 2022 года. Как информировало городское управление Роспотребнадзора, неработающим жителям Петербурга старше 60 лет, не прошедшим вакцинацию от коронавируса и не получившим QR-код, ограничат доступ к заведениям общепита и ряду бытовых услуг.
"Не будет никто отлавливать (жителей старше 60 лет для обязательной вакцинации – ред.)… С ними попытаются созвониться либо участковые врачи, либо медицинские сестры и пригласить на вакцинацию. Если человек будет готов прийти, ему будет предложена сразу возможность вакцинации. Если человек готов вакцинироваться, то по прошествии того времени, которое необходимо для формирования иммунитета, ему будут доступны все привычные активности", - рассказал Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
В настоящее время обязательная вакцинация от COVID-19 для граждан в возрасте 60 лет и старше введена уже в 14 регионах России. Так, обязательную вакцинацию от коронавируса для этой группы граждан еще в октябре ввели на Ставрополье, в Пермском крае, Башкирии, Татарстане, Иркутской, Белгородской, Калужской и Амурской областях, Югре и НАО. В начале этой недели соответствующие постановления подписали главные санитарные врачи Санкт-Петербурга и Краснодарского края. В пятницу обязательную вакцинацию для лиц 60+ ввели в Кемеровской области и Адыгее.