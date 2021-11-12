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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211112/pensionery-1758855642.html
Власти Петербурга пообещали "не отлавливать" пенсионеров для вакцинации
Власти Петербурга пообещали "не отлавливать" пенсионеров для вакцинации - РИА Новости, 12.11.2021
Власти Петербурга пообещали "не отлавливать" пенсионеров для вакцинации
Медики будут убеждать жителей Петербурга пройти обязательную вакцинацию от коронавируса, а не принуждать их сделать прививку, сообщил председатель городского... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T22:18
2021-11-12T22:18
распространение коронавируса
общество
вакцинация
санкт-петербург
пермский край
краснодарский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Медики будут убеждать жителей Петербурга пройти обязательную вакцинацию от коронавируса, а не принуждать их сделать прививку, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.Девятого ноября вышло постановление главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой, которое расширяет перечень категорий граждан, для которых вакцинация от коронавируса является обязательной. В обновленный перечень вошли, в частности, жители старше 60 лет, а также граждане с хроническими заболеваниями. Им необходимо сделать прививку первым компонентом вакцины до 15 декабря, вторым компонентом – до 15 января 2022 года. Как информировало городское управление Роспотребнадзора, неработающим жителям Петербурга старше 60 лет, не прошедшим вакцинацию от коронавируса и не получившим QR-код, ограничат доступ к заведениям общепита и ряду бытовых услуг."Не будет никто отлавливать (жителей старше 60 лет для обязательной вакцинации – ред.)… С ними попытаются созвониться либо участковые врачи, либо медицинские сестры и пригласить на вакцинацию. Если человек будет готов прийти, ему будет предложена сразу возможность вакцинации. Если человек готов вакцинироваться, то по прошествии того времени, которое необходимо для формирования иммунитета, ему будут доступны все привычные активности", - рассказал Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург".В настоящее время обязательная вакцинация от COVID-19 для граждан в возрасте 60 лет и старше введена уже в 14 регионах России. Так, обязательную вакцинацию от коронавируса для этой группы граждан еще в октябре ввели на Ставрополье, в Пермском крае, Башкирии, Татарстане, Иркутской, Белгородской, Калужской и Амурской областях, Югре и НАО. В начале этой недели соответствующие постановления подписали главные санитарные врачи Санкт-Петербурга и Краснодарского края. В пятницу обязательную вакцинацию для лиц 60+ ввели в Кемеровской области и Адыгее.
https://ria.ru/20211112/vaktsinatsiya-1758784555.html
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общество, вакцинация, санкт-петербург, пермский край, краснодарский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, вакцинация россиян от covid-19
22:18 12.11.2021
 
Власти Петербурга пообещали "не отлавливать" пенсионеров для вакцинации

Глава комздрава Петербурга Лисовец: пенсионеров не будут "отлавливать" для вакцинации

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник готовит шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник готовит шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Медики будут убеждать жителей Петербурга пройти обязательную вакцинацию от коронавируса, а не принуждать их сделать прививку, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
Девятого ноября вышло постановление главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой, которое расширяет перечень категорий граждан, для которых вакцинация от коронавируса является обязательной. В обновленный перечень вошли, в частности, жители старше 60 лет, а также граждане с хроническими заболеваниями. Им необходимо сделать прививку первым компонентом вакцины до 15 декабря, вторым компонентом – до 15 января 2022 года. Как информировало городское управление Роспотребнадзора, неработающим жителям Петербурга старше 60 лет, не прошедшим вакцинацию от коронавируса и не получившим QR-код, ограничат доступ к заведениям общепита и ряду бытовых услуг.
Медицинский работник набирает вакцину Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от Covid-19 в шприц в пункте вакцинации у торгово-развлекательного центра МЕГА в Казани - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
Вчера, 16:29Распространение коронавируса
Обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых ввели в 14 регионах
"Не будет никто отлавливать (жителей старше 60 лет для обязательной вакцинации – ред.)… С ними попытаются созвониться либо участковые врачи, либо медицинские сестры и пригласить на вакцинацию. Если человек будет готов прийти, ему будет предложена сразу возможность вакцинации. Если человек готов вакцинироваться, то по прошествии того времени, которое необходимо для формирования иммунитета, ему будут доступны все привычные активности", - рассказал Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
В настоящее время обязательная вакцинация от COVID-19 для граждан в возрасте 60 лет и старше введена уже в 14 регионах России. Так, обязательную вакцинацию от коронавируса для этой группы граждан еще в октябре ввели на Ставрополье, в Пермском крае, Башкирии, Татарстане, Иркутской, Белгородской, Калужской и Амурской областях, Югре и НАО. В начале этой недели соответствующие постановления подписали главные санитарные врачи Санкт-Петербурга и Краснодарского края. В пятницу обязательную вакцинацию для лиц 60+ ввели в Кемеровской области и Адыгее.
Девушка с подарочным набором С заботой о здоровье - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 09:09Распространение коронавируса
В Москве 300 тысяч пенсионеров получили подарочные наборы после вакцинации
 
Распространение коронавирусаОбществоВакцинацияСанкт-ПетербургПермский крайКраснодарский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоРоссияВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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