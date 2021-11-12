Астрономы объяснили яркую вспышку в небе над Петербургом
Астрономы: яркий болид, который не стал метеоритом, наблюдали над Петербургом и Карелией
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии вечером в четверг могли наблюдать в небе сгорание крупного метеора – болида, который вряд ли достиг земной поверхности и поэтому не стал метеоритом, считают опрошенные РИА Новости астрономы.
Очевидцы из Петербурга, Ленинградской области и Карелии выложили в четверг в соцсети видеоролики, на которых наблюдается яркая вспышка в небе, на одном из видео заметны несколько летящих светящихся шаров. Ролики с автомобильных видеорегистраторов, которые зафиксировали яркие вспышки и светящиеся объекты в небе, стали появляться в соцсетях вечером 11 ноября.
"Конечно, без внимательного изучения видеозаписей выводы лишь предположительные. Но вспышки в ночном небе означали, что тело сгорело в плотных слоях атмосферы. Однако такого рода болиды могут разрушаться и частично, остатки могут достигать Земли. Это зависит от многих факторов – скорости, размера тела, его плотности и угла входа в атмосферу", - сказал РИА Новости доктор физико-математических наук, руководитель лаборатории малых планет Солнечной системы Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) Николай Киселев.
По мнению крымского астронома Александра Якушечкина, ориентировочно яркость вспышки сравнима с яркостью полной Луны (звездная величина - минус 12). При такой яркости размер тела при входе в атмосферу может быть в пределах от полуметра до метра в диаметре, однако многое зависит от плотности вещества, сгоревшего в атмосфере Земли.
"Судя по тому, что продолжительность полета болида была очень малой (2-4 секунды), и, как видно на видео из Петербурга, его траектория была направлена почти вертикально, небесное тело вошло в атмосферу земли под очень большим углом. Оно вряд ли достигло поверхности, полностью сгорев в атмосфере, опять же – по предварительным данным", - сказал Якушечкин.
Астрономы отметили, что яркие болиды – не такое редкое явление, как метеорит (достигшее поверхности Земли тело), учитывая тот факт, что в дневное время суток их не видно из-за засветки неба. Участившееся появление сообщений о ярких метеорах и болидах связано прежде всего с распространением видеонаблюдения, считает Якушечкин. Астрономы не исключили, что осветивший ночное небо объект мог быть и частью космического аппарата, но для точной оценки этого предположения необходимо изучать траекторию его полета и другие данные.
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