https://ria.ru/20211112/meteorit-1758737487.html

Астрономы объяснили яркую вспышку в небе над Петербургом

Астрономы объяснили яркую вспышку в небе над Петербургом - РИА Новости, 12.11.2021

Астрономы объяснили яркую вспышку в небе над Петербургом

Жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии вечером в четверг могли наблюдать в небе сгорание крупного метеора – болида, который вряд ли достиг... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T13:22

2021-11-12T13:22

2021-11-12T13:22

республика карелия

санкт-петербург

ленинградская область

николай киселев

космос - риа наука

метеориты

александр якушечкин

земля

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии вечером в четверг могли наблюдать в небе сгорание крупного метеора – болида, который вряд ли достиг земной поверхности и поэтому не стал метеоритом, считают опрошенные РИА Новости астрономы.Очевидцы из Петербурга, Ленинградской области и Карелии выложили в четверг в соцсети видеоролики, на которых наблюдается яркая вспышка в небе, на одном из видео заметны несколько летящих светящихся шаров. Ролики с автомобильных видеорегистраторов, которые зафиксировали яркие вспышки и светящиеся объекты в небе, стали появляться в соцсетях вечером 11 ноября."Конечно, без внимательного изучения видеозаписей выводы лишь предположительные. Но вспышки в ночном небе означали, что тело сгорело в плотных слоях атмосферы. Однако такого рода болиды могут разрушаться и частично, остатки могут достигать Земли. Это зависит от многих факторов – скорости, размера тела, его плотности и угла входа в атмосферу", - сказал РИА Новости доктор физико-математических наук, руководитель лаборатории малых планет Солнечной системы Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) Николай Киселев.По мнению крымского астронома Александра Якушечкина, ориентировочно яркость вспышки сравнима с яркостью полной Луны (звездная величина - минус 12). При такой яркости размер тела при входе в атмосферу может быть в пределах от полуметра до метра в диаметре, однако многое зависит от плотности вещества, сгоревшего в атмосфере Земли."Судя по тому, что продолжительность полета болида была очень малой (2-4 секунды), и, как видно на видео из Петербурга, его траектория была направлена почти вертикально, небесное тело вошло в атмосферу земли под очень большим углом. Оно вряд ли достигло поверхности, полностью сгорев в атмосфере, опять же – по предварительным данным", - сказал Якушечкин.Астрономы отметили, что яркие болиды – не такое редкое явление, как метеорит (достигшее поверхности Земли тело), учитывая тот факт, что в дневное время суток их не видно из-за засветки неба. Участившееся появление сообщений о ярких метеорах и болидах связано прежде всего с распространением видеонаблюдения, считает Якушечкин. Астрономы не исключили, что осветивший ночное небо объект мог быть и частью космического аппарата, но для точной оценки этого предположения необходимо изучать траекторию его полета и другие данные.

https://ria.ru/20210817/asteroid-1746017770.html

республика карелия

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республика карелия, санкт-петербург, ленинградская область, николай киселев, космос - риа наука, метеориты, александр якушечкин, земля, крымская астрофизическая обсерватория, россия