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https://ria.ru/20211112/koronavirus-1758703301.html
Group-IB предупредила о росте нелегальной торговли QR-кодами
Group-IB предупредила о росте нелегальной торговли QR-кодами - РИА Новости, 12.11.2021
Group-IB предупредила о росте нелегальной торговли QR-кодами
Использование QR-кодов в общественных местах, при поездках на поездах и перелетах на самолетах может вызвать рост нелегальной торговли ими в сети, экспертами... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T11:07
2021-11-12T11:08
распространение коронавируса
общество
технологии
group-ib
telegram (приложение)
россия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Использование QR-кодов в общественных местах, при поездках на поездах и перелетах на самолетах может вызвать рост нелегальной торговли ими в сети, экспертами уже обнаружено свыше 3 тысяч предложений, сообщает компания в сфере кибербезопасности Group-IB.В четверг оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в России разрабатываются законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах."Введение QR-кодов при посещении общественных мест – ресторанов, кафе, ТЦ, а также при поездках на поездах и перелетах на самолетах, может вызвать рост нелегальной торговли QR-кодами в Telegram-каналах и на теневых форумах", - говорится в сообщении.Компания отмечает, что такая ситуация наблюдалась с всплеском предложений о продаже поддельных сертификатов о вакцинации, осенью 2021 года их количество в 20 раз превысило летние показатели.Эксперты указывают, в отличие от периода в июне-июле, когда мошенники предлагали купить отдельно QR-код, сертификат о вакцинации или результат ПЦР-теста, сейчас сертификат о вакцинации предлагают вместе с внесением информации на госпортал – это подразумевает генерацию QR-кода. На теневых форумах, в Telegram-каналах в соцсетях специалисты компании обнаружили более 3 тысяч подобных предложений."Сейчас QR-коды предлагают уже с проведением через государственные сервисы (информация о вакцинации якобы будет отображаться на официальном сайте) - стоимость такой услуги в среднем составляет 4 тысячи рублей", - приводятся в сообщении слова ведущего аналитика Департамента Digital Risk Protection Group-IB Евгения Егорова.
https://ria.ru/20211112/qr-kod-1758697433.html
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общество, технологии, group-ib, telegram (приложение), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:07 12.11.2021 (обновлено: 11:08 12.11.2021)
 
Group-IB предупредила о росте нелегальной торговли QR-кодами

Group-IB предупредила о росте торговли QR-кодами в случае их широкого использования

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Посетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Использование QR-кодов в общественных местах, при поездках на поездах и перелетах на самолетах может вызвать рост нелегальной торговли ими в сети, экспертами уже обнаружено свыше 3 тысяч предложений, сообщает компания в сфере кибербезопасности Group-IB.
В четверг оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в России разрабатываются законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах.
Проверка QR-кодов вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
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"Введение QR-кодов при посещении общественных мест – ресторанов, кафе, ТЦ, а также при поездках на поездах и перелетах на самолетах, может вызвать рост нелегальной торговли QR-кодами в Telegram-каналах и на теневых форумах", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что такая ситуация наблюдалась с всплеском предложений о продаже поддельных сертификатов о вакцинации, осенью 2021 года их количество в 20 раз превысило летние показатели.
Эксперты указывают, в отличие от периода в июне-июле, когда мошенники предлагали купить отдельно QR-код, сертификат о вакцинации или результат ПЦР-теста, сейчас сертификат о вакцинации предлагают вместе с внесением информации на госпортал – это подразумевает генерацию QR-кода. На теневых форумах, в Telegram-каналах в соцсетях специалисты компании обнаружили более 3 тысяч подобных предложений.
"Сейчас QR-коды предлагают уже с проведением через государственные сервисы (информация о вакцинации якобы будет отображаться на официальном сайте) - стоимость такой услуги в среднем составляет 4 тысячи рублей", - приводятся в сообщении слова ведущего аналитика Департамента Digital Risk Protection Group-IB Евгения Егорова.
Посетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 15:44В России
В оперштабе подтвердили проработку законопроектов о QR-кодах на транспорте
 
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