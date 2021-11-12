https://ria.ru/20211112/koronavirus-1758703301.html

Group-IB предупредила о росте нелегальной торговли QR-кодами

Group-IB предупредила о росте нелегальной торговли QR-кодами - РИА Новости, 12.11.2021

Group-IB предупредила о росте нелегальной торговли QR-кодами

Использование QR-кодов в общественных местах, при поездках на поездах и перелетах на самолетах может вызвать рост нелегальной торговли ими в сети, экспертами... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T11:07

2021-11-12T11:07

2021-11-12T11:08

распространение коронавируса

общество

технологии

group-ib

telegram (приложение)

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758557922_0:144:3072:1872_1920x0_80_0_0_fd8c676083dc0ef3b9e7d0eefbfcfa2a.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Использование QR-кодов в общественных местах, при поездках на поездах и перелетах на самолетах может вызвать рост нелегальной торговли ими в сети, экспертами уже обнаружено свыше 3 тысяч предложений, сообщает компания в сфере кибербезопасности Group-IB.В четверг оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в России разрабатываются законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах."Введение QR-кодов при посещении общественных мест – ресторанов, кафе, ТЦ, а также при поездках на поездах и перелетах на самолетах, может вызвать рост нелегальной торговли QR-кодами в Telegram-каналах и на теневых форумах", - говорится в сообщении.Компания отмечает, что такая ситуация наблюдалась с всплеском предложений о продаже поддельных сертификатов о вакцинации, осенью 2021 года их количество в 20 раз превысило летние показатели.Эксперты указывают, в отличие от периода в июне-июле, когда мошенники предлагали купить отдельно QR-код, сертификат о вакцинации или результат ПЦР-теста, сейчас сертификат о вакцинации предлагают вместе с внесением информации на госпортал – это подразумевает генерацию QR-кода. На теневых форумах, в Telegram-каналах в соцсетях специалисты компании обнаружили более 3 тысяч подобных предложений."Сейчас QR-коды предлагают уже с проведением через государственные сервисы (информация о вакцинации якобы будет отображаться на официальном сайте) - стоимость такой услуги в среднем составляет 4 тысячи рублей", - приводятся в сообщении слова ведущего аналитика Департамента Digital Risk Protection Group-IB Евгения Егорова.

https://ria.ru/20211112/qr-kod-1758697433.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211111/kod-1758592241.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, group-ib, telegram (приложение), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии