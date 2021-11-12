11:07 12.11.2021 (обновлено: 11:08 12.11.2021)
Group-IB предупредила о росте нелегальной торговли QR-кодами
Group-IB предупредила о росте торговли QR-кодами в случае их широкого использования
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Использование QR-кодов в общественных местах, при поездках на поездах и перелетах на самолетах может вызвать рост нелегальной торговли ими в сети, экспертами уже обнаружено свыше 3 тысяч предложений, сообщает компания в сфере кибербезопасности Group-IB.
В четверг оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в России разрабатываются законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах.
"Введение QR-кодов при посещении общественных мест – ресторанов, кафе, ТЦ, а также при поездках на поездах и перелетах на самолетах, может вызвать рост нелегальной торговли QR-кодами в Telegram-каналах и на теневых форумах", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что такая ситуация наблюдалась с всплеском предложений о продаже поддельных сертификатов о вакцинации, осенью 2021 года их количество в 20 раз превысило летние показатели.
Эксперты указывают, в отличие от периода в июне-июле, когда мошенники предлагали купить отдельно QR-код, сертификат о вакцинации или результат ПЦР-теста, сейчас сертификат о вакцинации предлагают вместе с внесением информации на госпортал – это подразумевает генерацию QR-кода. На теневых форумах, в Telegram-каналах в соцсетях специалисты компании обнаружили более 3 тысяч подобных предложений.
"Сейчас QR-коды предлагают уже с проведением через государственные сервисы (информация о вакцинации якобы будет отображаться на официальном сайте) - стоимость такой услуги в среднем составляет 4 тысячи рублей", - приводятся в сообщении слова ведущего аналитика Департамента Digital Risk Protection Group-IB Евгения Егорова.