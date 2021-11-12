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Биография Виктора Коклюшкина

Биография Виктора Коклюшкина - РИА Новости, 12.11.2021

Биография Виктора Коклюшкина

Писатель-сатирик, драматург эстрады Виктор Михайлович Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T15:07

2021-11-12T15:07

2021-11-12T15:09

справки

москва

виктор коклюшкин

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Писатель-сатирик, драматург эстрады Виктор Михайлович Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве.Окончил издательско-полиграфический техникум, - Высшие театральные курсы ГИТИСа. Коклюшкин сменил много профессий: был разнорабочим, корректором, комендантом в военкомате, редактором.Литературную деятельность начал в 1969 году, публиковал юмористические рассказы в "Клубе 12 стульев" в "Литературной газете" и во многих газетах и журналах.В 1972 году Коклюшкин дебютировал на сцене как юморист вместе с другими авторами клуба "Двенадцать стульев". В 1983 году он впервые появился на телеэкране в передаче "Вокруг смеха".На эстраде произведения Виктора Коклюшкина начали исполнять с 1972 года. Его миниатюры "Была весна" и "По диким степям" озвучил на сцене конферансье Москонцерта Евгений Кравипский.С 1980 года Виктор Коклюшкин стал писать специально для эстрады. Его монологи исполняли Клара Новикова, Владимир Винокур, Валентина Коркина и Виктор Остроухов, Елена Степаненко и др. Известность пришла к сатирику после исполнения Ефимом Шифриным монолога "Алло, Люся!", который стал одним из самых популярных выступлений эстрадного артиста.Коклюшкин был автором знаменитых юмористических монологов "Мы с Петькой", "Одноклассники", "Конкурс красоты", и многих других.Виктор Коклюшкин долгое время был соавтором Евгения Петросяна. Юмористы вместе выступали на сцене, в том числе в популярном шоу "Кривое зеркало". Коклюшки часто выступал как автор-исполнитель, сотрудничал с телепрограммами: "Аншлаг", "Двенадцать разгневанных мужчин", "Юмориста вызывали?", "Смехопанорама" и др.Коклюшкин написал ряд пьес и программ. Среди них - "Эх, Андрюша" (1986), "Три вопроса" (1987), "Круглая луна" (1989), "Фотография на память" (1991).Виктор Коклюшкин опубликовал более 10 книг, рассказов, повестей, романов.Произведения Коклюшкина были переведены и изданы в Венгрии, Чехии, Германии.Сатирик также был сценаристом мультсериала "Великолепный Гоша" (1981-1985), мультфильмов "Фокусник" (1986) и "Портрет" (1987), документального фильма "Евгений Петросян. Дураки мы все..." (1991).Коклюшкин был лауреатом Всесоюзного конкурса по разговорным жанрам (1985, 1989), литературной премии журнала "Юность" (1987), премии "Литературной газеты" "Золотой теленок" (1999).12 ноября 2021 года Виктор Коклюшкин скончался на 76-м году жизни.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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