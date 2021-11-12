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Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин - РИА Новости, 12.11.2021
Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин скончался на 76-м году жизни, сообщили в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T13:33
2021-11-12T13:33
2021-11-12T15:19
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин скончался на 76-м году жизни, сообщили в эфире телеканала "Россия 24"."Умер известный писатель-сатирик и драматург Виктор Коклюшкин. Его монологи читали лучшие юмористы страны: Владимир Винокур, Евгений Петросян, Клара Новикова и Ефим Шифрин. Незабываемо они звучали в авторском исполнении. Виктор Михайлович автор более 10 книг, рассказов, повестей, романов. Сообщается, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Виктору Коклюшкину было 75 лет", - сказала телеведущая.
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россия, новости культуры, виктор коклюшкин
13:33 12.11.2021 (обновлено: 15:19 12.11.2021)
Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин умер от сердечной недостаточности на 76-м году жизни