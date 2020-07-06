https://ria.ru/20200706/1573957455.html
Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление жены
Юморист Евгений Петросян подал в суд на писателя-сатирика Виктора Коклюшкина. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:43
2020-07-06T16:09
культура
татьяна брухунова
шоу-бизнес
сергей жорин
евгений петросян
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https://cdn23.img.ria.ru/images/155806/50/1558065041_0:42:3068:1768_1400x0_80_0_0_c171232f26d98dda5dccbba3b2ce2083.jpg
https://ria.ru/20200625/1573453480.html
Илья Jlord
Совсем старик поплыл..
57
Sergey Petroff
Неблагодарный!(
25
30
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155806/50/1558065041_0:42:3068:1768_1400x0_80_0_0_c171232f26d98dda5dccbba3b2ce2083.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна брухунова, шоу-бизнес, сергей жорин, евгений петросян