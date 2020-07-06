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https://ria.ru/20200706/1573957455.html
Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление жены
Юморист Евгений Петросян подал в суд на писателя-сатирика Виктора Коклюшкина. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:09
культура
татьяна брухунова
шоу-бизнес
сергей жорин
евгений петросян
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155806/50/1558065041_0:42:3068:1768_1400x0_80_0_0_c171232f26d98dda5dccbba3b2ce2083.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
татьяна брухунова, шоу-бизнес, сергей жорин, евгений петросян

Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление жены

14:43 06.07.2020 (обновлено: 16:09 06.07.2020)
29699
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПисатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян
Писатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Юморист Евгений Петросян подал в суд на писателя-сатирика Виктора Коклюшкина.
Как сообщил журналу "Стархит" адвокат Петросяна Сергей Жорин, юморист возмутился из-за слов Коклюшкина о своей жене Татьяне Брухуновой. В одном из интервью тот заявил, что Брухунова — "не тот человек, который должен быть рядом" с Петросяном.

"Мы приняли решение не оставлять этот момент безнаказанным и защитить Татьяну. Указанные фразы однозначно являются оскорблениями, так как они направлены на унижение ее чести и достоинства", — пояснил Жорин.

Если суд встанет на сторону Петросяна, сатирик вынужден будет заплатить штраф.
Виктор Коклюшкин долгое время был соавтором Петросяна. Юмористы вместе выступали на сцене, в том числе в популярном шоу "Кривое зеркало".
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61518716259
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КультураТатьяна БрухуноваШоу-бизнесСергей ЖоринЕвгений Петросян
Популярные комментарии
Совсем старик поплыл..
6 июля, 15:11
Илья Jlord
5150100
Неблагодарный!(
6 июля, 15:21
SPSergey Petroff
1742002
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