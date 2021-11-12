https://ria.ru/20211112/iskopaemye-1758841672.html

Глава МИД Мали попросил Россию помочь в разработке полезных ископаемых

Глава МИД Мали попросил Россию помочь в разработке полезных ископаемых - РИА Новости, 12.11.2021

Глава МИД Мали попросил Россию помочь в разработке полезных ископаемых

Мали рассчитывает на помощь Москвы в разведке и разработке полезных ископаемых, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД страны Абдулай Диоп. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T20:16

2021-11-12T20:16

2021-11-12T20:16

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ископаемые

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Мали рассчитывает на помощь Москвы в разведке и разработке полезных ископаемых, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД страны Абдулай Диоп.По словам Диопа, Мали является третьим по величине производителем золота в Африке после ЮАР и Ганы."В более общем плане в горнодобывающем секторе, как мы знаем, Мали обладает значительным потенциалом с точки зрения нефтяных ресурсов, которые еще не разрабатываются, а Россия сегодня является ведущим производителем на мировом уровне. Мы надеемся, что Россия, благодаря своему опыту, экспертным знаниям и технологиям также может помочь в разведке полезных ископаемых", - заявил министр.Он отметил, что в Мали помимо нефти есть много других полезных ископаемых."Мы можем работать вместе для разработки этих ресурсов, а не только для экспорта полезных ископаемых за границу", - подчеркнул Диоп.

мали

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2021

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