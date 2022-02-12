НДПИ: порядок расчета, за какие полезные ископаемые не платят налог
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Налог на добычу полезных ископаемых - одна из важнейших доходных статей государственной казны. В отличие от транспортного или земельного налогов, являющихся региональными, отчисления с разработки месторождений идут в федеральный бюджет. О ставке НДПИ в 2022 году и правилах расчета — в материале РИА Новости.
Налог на добычу полезных ископаемых
В России недра являются государственной собственностью, работать с которой можно при наличии лицензии.
НДПИ, он же налог на добычу полезных ископаемых, — прямой федеральный налог. Его обязаны уплачивать российские и иностранные компании-недропользователи. Таким налогом облагаются предприятия, занимающиеся горной добычей, разработкой карьеров, освоением шельфа на территории страны и за ее пределами, когда речь идет о территориях, находящихся под юрисдикцией России (при аренде земли за границей).
Чтобы заниматься освоением недр, компании необходимо:
- —получить специальное разрешение (лицензию);
- —в течение 30 дней после регистрации встать на учет как налогоплательщик с указанием места освоения недр. В случаях, когда участок расположен за пределами РФ, организацию регистрируют в соответствии с фактическим местоположением.
Объект налогообложения
Отправной точкой при расчете налога является понятие "добытое полезное ископаемое". Налоговый кодекс определяет его как "продукцию горнодобывающей промышленности и разработки карьеров", которая содержится в "фактически добытом или извлеченном из недр минеральном сырье". Сырьем может быть жидкость, твердая порода или смесь.
Кроме того, Налоговый кодекс относит к добытым ископаемым "продукцию, полученную при разработке месторождения в ходе переработки минерального сырья с применением технологий, соответствующих лицензии на пользование недрами и добычу ресурсов".
Разница между первым и вторым понятиями заключается в следующем: сырье, залегающее в недрах, и сырье, полученное в процессе добычи, может отличаться по объему, что играет важную роль при расчете налога.
"Важное требование ко всем добытым ископаемым — соответствие стандартам качества: международному, национальному, региональному или стандарту организации в зависимости от условий добычи", — отметила эксперт, бухгалтер Алена Краснова.
Ископаемые, облагаемые налогом
Не все виды полезных ископаемых (ПИ) при добыче облагаются налогом. Согласно законодательству, платить необходимо за добытые в России или в подчиненных ей территориях:
- —горючие сланцы и уголь (коксующийся, бурый, газовый и пр.);
- —торф;
- —углеводородное сырье: газ, нефть, метан;
- —руды редких, черных, цветных металлов, комбинированные руды;
- —природные алмазы, драгоценные камни, золото и пр.
Ископаемые, не облагаемые налогом
За песчаные карьерные разработки или воду из пробуренной скважины платить не придется. К объектам, не подлежащим налогообложению, закон относит:
- —подземные воды и полезные ископаемые, являющиеся общераспространенными, предназначенными для личного пользования и не числящимися на государственном балансе полезных ресурсов;
- —полезные ископаемые, добытые в ходе ремонта, реконструкции или создании геологических объектов разного назначения: санитарно-оздоровительного, культурного, научного и пр.;
- —геологические, минералогические и палеонтологические материалы;
- —метан угольных пластов;
- —дренажные подземные воды, не состоящие на госбалансе, полученные при разработках месторождений или при строительстве и использовании подземных сооружений;
- —полезные ископаемые, полученные при производственных потерях при условии, что добыча таких ПИ не облагалась налогом в установленном порядке.
Как считается НДПИ
При расчете налога на добычу полезных ископаемых важно учитывать, о каком типе расходов идет речь — прямых или косвенных:
- —прямые-это материальные, на заработную плату и страховые взносы, амортизацию основных средств.
Полный перечень трат налогоплательщик составляет самостоятельно, чтобы при отчетности распределить расходы между тем, что уже добыто, и тем, что осталось в незавершенном производстве (на момент окончания налогового периода);
- —косвенные включают в себя материальные затраты, не вошедшие в список прямых расходов, а также затраты на освоение ПИ, "замораживание" и "размораживание" технологических процессов и мощностей и др.
Косвенные расходы входят в расчетную стоимость ПИ, которая, в свою очередь, определяется по следующей схеме: общая сумма расходов минус затраты на добычу конкретного ископаемого в общем объеме полученных ресурсов.
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Формулы
При налоговых вычислениях учитывают: стоимость добытого полезного ископаемого, стоимость единицы такого ископаемого и выручку от реализации.
Для расчетов применяются следующие формулы:
- —стоимость добытого ПИ = количество добытого ПИ * стоимость единицы полученного ПИ;
- —стоимость единицы ПИ определяется как отношение выручки от реализации ПИ к количеству реализованного объема ископаемых.
- —выручка = цена без учета акциза и НДС – расходы налогоплательщика на доставку ПИ.
Стоит отметить, что на стоимость добытых ископаемых влияют три фактора:
- 1Цены на реализацию ПИ;
- 2Цены на реализацию без учета бюджетных субсидий на возмещение разницы между расчетной стоимостью и оптовой ценой.
- 3Расчетная стоимость ПИ. Применяется, когда в отчетном периоде осуществлялась добыча, но не реализация.
Коэффициенты для расчета
При расчете НДПИ используют специальные дефляторы — коэффициенты, устанавливаемые на календарный год с учетом изменений в потребительской цене на товары, услуги, работы в ушедшем году.
Например, в первом квартале 2022 года Минэкономразвития установило следующие коэффициенты к ставке налога при добыче угля:
- —бурый — 1,278;
- —антрацит — 1,508;
- —уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, — 1,380.
Нефтяная качалка в Татарстане
Сумма налога
Для каждого вида полезных ископаемых сумма налога определяется по итогам работы в налоговом периоде (один месяц) в соответствии с п.1 ст. 343 НК РФ как соотношение налоговой базы и действующей ставки.
Ставки НДПИ
Налоговое законодательство устанавливает два типа ставок: процентные и рублевые.
У каждой есть свои особенности:
- —процентные, или адвалорные ставки.
Их используют, когда за налоговую базу берут стоимость добытого ископаемого;
- —рублевые (за тонну), или специфические, ставки.
Применяют, когда налоговая база определяется количеством добытого ресурса.
Льготы
Законодательство не предусматривает льгот на добычу природных ресурсов. Однако к фактической льготе можно отнести нулевую ставку НДПИ (п.1 ст.342 НК РФ), относящуюся к:
- —попутному газу;
- —минеральным водам, применяемым в лечебных целях;
- —использованию подземных вод для полива сельскохозяйственных культур;
- —разработке списанных ПИ и/или тех, что считаются некондицией;
- —нормативным отходам переработки и горнодобычи и пр.
"Кроме того, в некоторых субъектах РФ разрешено использовать пониженные коэффициенты, которые можно приравнять к льготам. К примеру, при добыче обезвоженной, обессоленной и стабилизированной нефти на территории Ханты-Мансийского автономного округа налогоплательщик при соблюдении необходимых требований вправе воспользоваться налоговым вычетом, размер которого составляет 2 917 млн руб (п.2.ст.343 НК РФ)", — отметила бухгалтер Алена Краснова.
Когда платить НДПИ
С того момента, как предприниматель начал добычу ресурсов, возникает необходимость налогового учета. Декларация формируется ежемесячно и подается не позднее последнего числа последующего месяца.
Платить налоги необходимо по месту нахождения разработок или месту нахождения юрлица, если речь идет о работах за пределами РФ.
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкШагающий экскаватор-драглайн во время добычи угля
Шагающий экскаватор-драглайн во время добычи угля
Сроки для платежей и отчетов
Предельные даты:
- —для отчетности – последний день месяца;
- —для уплаты – до 25 числа.
Почему важен НДПИ
Налог с добычи полезных ископаемых составляет значительную часть бюджетных поступлений:
"В первую очередь, это касается нефтегазовой отрасли, где внушительные объемы добычи и, соответственно, большие объемы налоговых отчислений. К примеру, стандартный налог на прибыль до налогообложения может составлять 20%. Для нефтяников эта цифра выше. В зависимости от оборотов доля НДПИ может превышать 100% от чистой прибыли. В такой ситуации особенно важны коэффициенты, используемые при расчетах, поскольку даже небольшое изменение показателей в сторону увеличения может серьезно сказаться на работе представителей добывающей отрасли", — уточнила эксперт Алена Краснова.
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НДПИ в налоговом законодательстве
При расчете НДПИ нужно отталкиваться от налоговой базы, которой может выступать:
- —количество добытых полезных ископаемых.
Применяется, когда речь идет об угле, нефти, природном газе, газовом конденсате (исключение — новые шельфовые месторождения) и многокомпонентных комплексных рудах, добытых в Красноярском крае;
- —стоимость добытых ресурсов берут в расчет, когда разрабатывают другие типы ПИ, а также нефть, природный газ и газовый конденсат с морских территорий новых месторождений углеводородного сырья.
На какой из вариантов ориентироваться — определяет сам налогоплательщик.
"Когда речь идет о НДПИ, то предполагается ведение отдельного расчета по каждому из вида ресурсов. Налоговой базой при этом чаще всего выступает стоимость добычи полезного ископаемого с учетом действующих процентных ставок НДПИ", — резюмировала эксперт.
Особенности налогообложения
Добыча каждого вида полезных ископаемых сопряжена с определенными особенностями налогообложения.
Нефтяная качалка в Татарстане
Нефти
Налогообложению подлежит нефть, очищенная от солей, воды и стабилизированная (не закипает при нормальном давлении и температуре). При расчетах используется специфическая ставка: количество рублей за тонну.
Формула:
НДПИ на 1 тонну = ценовой коэффициент (Кц) * стандартная ставка НДПИ — коэффициент особенности добычи (Дм), где:
- —Кц — показатель, который ежемесячно рассчитывается налоговой службой на основании курса доллара и стоимости барреля нефти марки Urals.
- —Стандартная ставка, действующая с 2017 года, составляет 919 рублей за тонну добытой нефти.
- —Дм — многокомпонентный коэффициент, выводимый на основании: величины запасов ПИ и степени их выработанности, степени сложности добычи, региона добычи и свойств нефти и пр.
Природного газа и газового конденсата
При расчетах налога на добычу угля и газового конденсата применяют формулу:
НДПИ = налоговая ставка* Еут*Кс, где:
- —налоговая ставка — твердый показатель.
Когда речь идет о конденсате, ставку умножают также на корректирующий коэффициент (Ккм). При добыче природного газа произведение ставки Еути Кс суммируют показателем Тг, отражающим расходы на транспортировку.
- —Еут— базовое значение за единицу топлива;
- —Кс отражает сложность разработки и добычи природного газа или конденсата из залежей сырья.
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Угля
При добыче угля, как и нефти, применяют специфическую налоговую ставку, начисляемую в рублях за тонну в зависимости от вида ископаемого: коксующийся, бурый и т.д.).
На размер ставки могут влиять:
- —коэффициенты-дефляторы, устанавливаемые на каждый вид угля ежеквартально;
- —применяемые ранее дефляторы.
Драгоценных металлов
Добыча драгоценных металлов регламентируется двумя документами: федеральным законом "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" и постановлением Правительства "Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности", в которых указаны правила учета и хранения конкретного вида ископаемых, подготовка отчетности.
Оценку драгоценных металлов производят на основании цен реализации (без учета НДС) на химически чистый металл за вычетом затрат на очистку от примесей и доставку до потребителя.
За налоговую базу берут стоимость добытого драгметалла, которую рассчитывают путем умножения стоимости единицы полученного ПИ на объем добычи.
Что будет с НДПИ
В январе 2019 года в отношении НДПИ начал действовать "налоговый маневр" — нововведение, согласно которому экспортная пошлина на нефть и нефтепродукты должна снижаться, дойдя с 30% до нуля в 2024 году. При этом предусмотрено равномерное увеличение налоговой ставки на нефтедобычу и получение газового конденсата.
"Налоговый маневр в какой-то степени уравнял нагрузку между экспортной выручкой и потреблением внутри страны, ликвидировав преимущества для последней. Это должно означать, во-первых, дополнительные финансовые поступления, во-вторых, снижение зависимости федерального бюджета от скачков цен на нефть", — уточнила эксперт.
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