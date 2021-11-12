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Случаи убийств исламских религиозных деятелей в России в 2011-2021 годах
Случаи убийств исламских религиозных деятелей в России в 2011-2021 годах - РИА Новости, 12.11.2021
Случаи убийств исламских религиозных деятелей в России в 2011-2021 годах
12 ноября 2021 года в дагестанском селе Аметеркмахи был убит имам мечети. По информации пресс-службы СК РФ, между 62-летним жителем и имамом мечети произошел... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T19:29
2021-11-12T19:32
происшествия
справки
исламский культурный центр
следственный комитет россии (ск рф)
убийство имама сельской мечети в дагестане
убийство имама в дагестане
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12 ноября 2021 года в дагестанском селе Аметеркмахи был убит имам мечети. По информации пресс-службы СК РФ, между 62-летним жителем и имамом мечети произошел конфликт из-за давнего земельного спора. Прибыв к дому матери потерпевшего, мужчина открыл огонь, в результате чего имам был убит, еще два человека ранены. Раненый сын погибшего имама оказал сопротивление и смертельно ранил стрелявшего ножом. Брат и сын имама мечети с различными огнестрельными ранениями были доставлены в больницу. 31 декабря 2018 года в Назрани (Ингушетия) неизвестные расстреляли автомобиль ингушского религиозного деятеля Ибрагима Белхароева, правнука шейха Батал-Хаджи Белхороева. Ибрагим Белхароев погиб, а его водитель получил ранения. 6 января 2018 года в Хасавюртовском районе Дагестана был застрелен имам сельской мечети. Имам был убит около своего дома. Инцидент произошел в селении Муцалаул. 26 сентября 2016 года на Ставрополье был убит заместитель имама поселка Кара-Тюбе Нефтекумского района Равиль Кайбалиев. Он был расстрелян неизвестными на трассе Прасковея – Ачикулак. 1 декабря 2015 года в Хасавюрте неизвестными был убит имам одной из мечетей Сулейман Сулейманов (Кокрекский). Имам был в автомобиле, когда по нему открыли огонь из проезжавшей рядом машины. От ранений пострадавший скончался в больнице. 9 сентября 2015 года в Дагестане неизвестными был убит имам мечети села Куруш Мухаммад-хаджи Хидиров. Он был застрелен по пути в мечеть.В ночь на 17 августа 2014 года имам владикавказской мечети Расул Гамзатов был убит у подъезда своего дома. По данным следствия, неизвестный произвел в него не менее семи выстрелов из огнестрельного оружия. Гамзатов от многочисленных ранений скончался на месте происшествия.В ночь на 11 апреля 2014 года в селе Нечаевка Кизилюртовского района Дагестана двое неизвестных в масках проникли в дом преподавателя медресе и имама мечети Магомеда Закарьяева и застрелили его из пистолета. 3 августа 2013 года вечером в Махачкале (Дагестан) неизвестные обстреляли машину, в которую садился имам Ильяс Ильясов. От полученных ран он скончался на месте. Его водитель был доставлен в больницу. Представитель СК сообщал, что в адрес Ильясова поступали угрозы в связи с его религиозной деятельностью.26 декабря 2012 года около селения Чми на окраине Владикавказа был расстрелян заместитель муфтия Северной Осетии Ибрагим Дударов, когда он возвращался домой. В него было произведено пять выстрелов.11 ноября 2012 года в селе Хаджалмахи Левашинского района Дагестана неизвестные обстреляли местного жителя Гаджи Алиева, который являлся имамом местной мечети, мужчина погиб. В пресс-службе МВД Дагестана отметили, что мужчина был убит во дворе собственного дома.11 октября 2012 года в станице Троицкая Сунженского района Ингушетии был убит мусульманский религиозный деятель Юнус Ахильгов. 28 августа 2012 года в селении Чиркей Буйнакского района Дагестана в результате взрыва террористки-смертницы в доме шейха Саида Афанди погибли семь человек, в том числе сама смертница и шейх.19 июля 2012 года в Казани был убит один из руководителей духовного управления мусульман Татарстана Валиулла Якупов. Якупов был обнаружен мертвым около 10.00 в своем автомобиле на улице Заря в Советском районе Казани. По данным следствия, выстрелы производились в подъезде дома. Раненый Якупов смог дойти до машины, где и скончался. В этот же день неизвестные подорвали в Казани автомобиль муфтия Татарстана Илдуса Файзова, он получил ранения.В ночь на 29 июня 2012 года в селе Карамахи в Дагестане неизвестные вооруженные люди проникли в здание мечети, убили имама Магомедкамиля Гамзатова и прихожанина, после чего подожгли здание мечети и скрылись. Местные жители сами потушили огонь, а преступники перед тем, как скрыться, угнали припаркованный у мечети автомобиль. Убитый имам был известен своей непримиримой позицией по отношению к боевикам.11 апреля 2012 года в Москве был убит видный исламский общественный деятель Мехтин Метиев, гражданин Азербайджана. Тело мужчины с колото-резаными ранами шеи и раной лица было обнаружено у дома №43 по улице Вторая Брестская. Мехтиев возглавлял международный отдел Исламского культурного центра России, занимался международными и межконфессиональными связями.23 марта 2012 года в Буйнакске (Дагестан) на пересечении улиц Шамиля и Чкалова в результате взрыва погибли имам центральной мечети Буйнакска Гитиномагомед Абдулгапуров и его охранник – сотрудник местного ОВД. Ранее в адрес имама поступали угрозы со стороны неизвестных лиц, и к нему для охраны был приставлен сотрудник полиции. По сообщению МВД Дагестана, взрывное устройство было радиоуправляемое, самодельное, начиненное поражающими элементами, мощностью около одного килограмма в тротиловом эквиваленте. 13 февраля 2012 года в Пятигорске (Ставропольский край) в результате взрыва автомобиля ВАЗ‑2113 погиб заместитель муфтия Ставрополья Курман Исмаилов.15 сентября 2011 года в селе Чанкурбе в Буйнакском районе Дагестана был убит имам сельской мечети. Двое неизвестных проникли в домовладение имама мечети села Кадар Зайнудина Дайзиева и из автоматического оружия произвели по нему выстрелы. От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте. В ночь на 10 июля 2011 года в селе Карамахи Буйнакского района Дагестана убили имама местной мечети Магомеда Махдиева.14 июня 2011 года неизвестные расстреляли имама села Михеевка Кизлярского района Ашурулава Курбанова. Как сообщил представитель СУСК РФ по Дагестану, имам Ашурулав Курбанов был обнаружен с огнестрельными ранениями утром недалеко от мечети. В ночь на 20 апреля 2011 года в селе Аверьяновка Кизлярского района Дагестана неизвестные из автоматического оружия во дворе дома расстреляли бывшего имама села Бараздиновская Нури Рамазанова. Он скончался на месте.9 апреля 2011 года в селе Ясная Поляна Кизлярского района Дагестана неизвестные убили имама сельской мечети Магомеда Сайпудинов. По информации представителя МВД Дагестана, неизвестные лица проникли во двор домовладения Сайпудинова и из огнестрельного оружия через окно произвели в него выстрелы. От полученных огнестрельных ранений он скончался на месте.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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происшествия, справки, исламский культурный центр, следственный комитет россии (ск рф), убийство имама сельской мечети в дагестане, убийство имама в дагестане
19:29 12.11.2021 (обновлено: 19:32 12.11.2021)
 

Случаи убийств исламских религиозных деятелей в России в 2011-2021 годах

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПокушения на руководителей Духовного управления мусульман
Покушения на руководителей Духовного управления мусульман - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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12 ноября 2021 года в дагестанском селе Аметеркмахи был убит имам мечети. По информации пресс-службы СК РФ, между 62-летним жителем и имамом мечети произошел конфликт из-за давнего земельного спора. Прибыв к дому матери потерпевшего, мужчина открыл огонь, в результате чего имам был убит, еще два человека ранены. Раненый сын погибшего имама оказал сопротивление и смертельно ранил стрелявшего ножом. Брат и сын имама мечети с различными огнестрельными ранениями были доставлены в больницу.
31 декабря 2018 года в Назрани (Ингушетия) неизвестные расстреляли автомобиль ингушского религиозного деятеля Ибрагима Белхароева, правнука шейха Батал-Хаджи Белхороева. Ибрагим Белхароев погиб, а его водитель получил ранения.
6 января 2018 года в Хасавюртовском районе Дагестана был застрелен имам сельской мечети. Имам был убит около своего дома. Инцидент произошел в селении Муцалаул.
26 сентября 2016 года на Ставрополье был убит заместитель имама поселка Кара-Тюбе Нефтекумского района Равиль Кайбалиев. Он был расстрелян неизвестными на трассе Прасковея – Ачикулак.
1 декабря 2015 года в Хасавюрте неизвестными был убит имам одной из мечетей Сулейман Сулейманов (Кокрекский). Имам был в автомобиле, когда по нему открыли огонь из проезжавшей рядом машины. От ранений пострадавший скончался в больнице.
9 сентября 2015 года в Дагестане неизвестными был убит имам мечети села Куруш Мухаммад-хаджи Хидиров. Он был застрелен по пути в мечеть.
В ночь на 17 августа 2014 года имам владикавказской мечети Расул Гамзатов был убит у подъезда своего дома. По данным следствия, неизвестный произвел в него не менее семи выстрелов из огнестрельного оружия. Гамзатов от многочисленных ранений скончался на месте происшествия.
В ночь на 11 апреля 2014 года в селе Нечаевка Кизилюртовского района Дагестана двое неизвестных в масках проникли в дом преподавателя медресе и имама мечети Магомеда Закарьяева и застрелили его из пистолета.
3 августа 2013 года вечером в Махачкале (Дагестан) неизвестные обстреляли машину, в которую садился имам Ильяс Ильясов. От полученных ран он скончался на месте. Его водитель был доставлен в больницу. Представитель СК сообщал, что в адрес Ильясова поступали угрозы в связи с его религиозной деятельностью.
26 декабря 2012 года около селения Чми на окраине Владикавказа был расстрелян заместитель муфтия Северной Осетии Ибрагим Дударов, когда он возвращался домой. В него было произведено пять выстрелов.
11 ноября 2012 года в селе Хаджалмахи Левашинского района Дагестана неизвестные обстреляли местного жителя Гаджи Алиева, который являлся имамом местной мечети, мужчина погиб. В пресс-службе МВД Дагестана отметили, что мужчина был убит во дворе собственного дома.
11 октября 2012 года в станице Троицкая Сунженского района Ингушетии был убит мусульманский религиозный деятель Юнус Ахильгов.
28 августа 2012 года в селении Чиркей Буйнакского района Дагестана в результате взрыва террористки-смертницы в доме шейха Саида Афанди погибли семь человек, в том числе сама смертница и шейх.
19 июля 2012 года в Казани был убит один из руководителей духовного управления мусульман Татарстана Валиулла Якупов. Якупов был обнаружен мертвым около 10.00 в своем автомобиле на улице Заря в Советском районе Казани. По данным следствия, выстрелы производились в подъезде дома. Раненый Якупов смог дойти до машины, где и скончался. В этот же день неизвестные подорвали в Казани автомобиль муфтия Татарстана Илдуса Файзова, он получил ранения.
В ночь на 29 июня 2012 года в селе Карамахи в Дагестане неизвестные вооруженные люди проникли в здание мечети, убили имама Магомедкамиля Гамзатова и прихожанина, после чего подожгли здание мечети и скрылись. Местные жители сами потушили огонь, а преступники перед тем, как скрыться, угнали припаркованный у мечети автомобиль. Убитый имам был известен своей непримиримой позицией по отношению к боевикам.
11 апреля 2012 года в Москве был убит видный исламский общественный деятель Мехтин Метиев, гражданин Азербайджана. Тело мужчины с колото-резаными ранами шеи и раной лица было обнаружено у дома №43 по улице Вторая Брестская. Мехтиев возглавлял международный отдел Исламского культурного центра России, занимался международными и межконфессиональными связями.
23 марта 2012 года в Буйнакске (Дагестан) на пересечении улиц Шамиля и Чкалова в результате взрыва погибли имам центральной мечети Буйнакска Гитиномагомед Абдулгапуров и его охранник – сотрудник местного ОВД. Ранее в адрес имама поступали угрозы со стороны неизвестных лиц, и к нему для охраны был приставлен сотрудник полиции. По сообщению МВД Дагестана, взрывное устройство было радиоуправляемое, самодельное, начиненное поражающими элементами, мощностью около одного килограмма в тротиловом эквиваленте.
13 февраля 2012 года в Пятигорске (Ставропольский край) в результате взрыва автомобиля ВАЗ‑2113 погиб заместитель муфтия Ставрополья Курман Исмаилов.
15 сентября 2011 года в селе Чанкурбе в Буйнакском районе Дагестана был убит имам сельской мечети. Двое неизвестных проникли в домовладение имама мечети села Кадар Зайнудина Дайзиева и из автоматического оружия произвели по нему выстрелы. От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте.
В ночь на 10 июля 2011 года в селе Карамахи Буйнакского района Дагестана убили имама местной мечети Магомеда Махдиева.
14 июня 2011 года неизвестные расстреляли имама села Михеевка Кизлярского района Ашурулава Курбанова. Как сообщил представитель СУСК РФ по Дагестану, имам Ашурулав Курбанов был обнаружен с огнестрельными ранениями утром недалеко от мечети.
В ночь на 20 апреля 2011 года в селе Аверьяновка Кизлярского района Дагестана неизвестные из автоматического оружия во дворе дома расстреляли бывшего имама села Бараздиновская Нури Рамазанова. Он скончался на месте.
9 апреля 2011 года в селе Ясная Поляна Кизлярского района Дагестана неизвестные убили имама сельской мечети Магомеда Сайпудинов. По информации представителя МВД Дагестана, неизвестные лица проникли во двор домовладения Сайпудинова и из огнестрельного оружия через окно произвели в него выстрелы. От полученных огнестрельных ранений он скончался на месте.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
ПроисшествияСправкиИсламский культурный центрСледственный комитет России (СК РФ)Убийство имама сельской мечети в ДагестанеУбийство имама в Дагестане
 
 
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