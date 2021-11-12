https://ria.ru/20211112/dagestan-1758803756.html

В Дагестане возбудили уголовное дело из-за убийства имама мечети

В Дагестане возбудили уголовное дело из-за убийства имама мечети - РИА Новости, 12.11.2021

В Дагестане возбудили уголовное дело из-за убийства имама мечети

Уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия возбуждено в Дагестане по факту убийства имама, а также ранения его сына и брата, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T17:22

2021-11-12T17:22

2021-11-12T17:34

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

республика дагестан

убийство имама в дагестане

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия возбуждено в Дагестане по факту убийства имама, а также ранения его сына и брата, сообщает пресс-служба СК РФ."Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), п. "е" ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом) и ч. 3 ст.30, п.п. "а,е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в пятницу в дагестанском селе Аметеркмахи произошел конфликт из-за давнего земельного спора между 62-летним жителем и имамом мечети. Отмечается, что, прибыв к дому матери потерпевшего, мужчина открыл огонь, в результате чего имам был убит, еще два человека ранены. Подчеркивается, что раненый сын погибшего имама оказал сопротивление и смертельно ранил стрелявшего ножом. "Брат и сын имама мечети с различными огнестрельными ранениями доставлены в Акушинскую ЦРБ, оба находятся в реанимационном отделении", - добавили в СК.В настоящее время на месте работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20211112/napadenie-1758791919.html

https://ria.ru/20211106/zaderzhanie-1757852743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, убийство имама в дагестане