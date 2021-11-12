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В Дагестане возбудили уголовное дело из-за убийства имама мечети
В Дагестане возбудили уголовное дело из-за убийства имама мечети - РИА Новости, 12.11.2021
В Дагестане возбудили уголовное дело из-за убийства имама мечети
Уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия возбуждено в Дагестане по факту убийства имама, а также ранения его сына и брата, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T17:22
2021-11-12T17:34
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
убийство имама в дагестане
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия возбуждено в Дагестане по факту убийства имама, а также ранения его сына и брата, сообщает пресс-служба СК РФ."Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), п. "е" ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом) и ч. 3 ст.30, п.п. "а,е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в пятницу в дагестанском селе Аметеркмахи произошел конфликт из-за давнего земельного спора между 62-летним жителем и имамом мечети. Отмечается, что, прибыв к дому матери потерпевшего, мужчина открыл огонь, в результате чего имам был убит, еще два человека ранены. Подчеркивается, что раненый сын погибшего имама оказал сопротивление и смертельно ранил стрелявшего ножом. "Брат и сын имама мечети с различными огнестрельными ранениями доставлены в Акушинскую ЦРБ, оба находятся в реанимационном отделении", - добавили в СК.В настоящее время на месте работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20211112/napadenie-1758791919.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, убийство имама в дагестане
17:22 12.11.2021 (обновлено: 17:34 12.11.2021)
 
В Дагестане возбудили уголовное дело из-за убийства имама мечети

В Дагестане возбудили уголовное дело из-за убийства имама и ранения его сына и брата

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия возбуждено в Дагестане по факту убийства имама, а также ранения его сына и брата, сообщает пресс-служба СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), п. "е" ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом) и ч. 3 ст.30, п.п. "а,е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, в пятницу в дагестанском селе Аметеркмахи произошел конфликт из-за давнего земельного спора между 62-летним жителем и имамом мечети. Отмечается, что, прибыв к дому матери потерпевшего, мужчина открыл огонь, в результате чего имам был убит, еще два человека ранены. Подчеркивается, что раненый сын погибшего имама оказал сопротивление и смертельно ранил стрелявшего ножом. "Брат и сын имама мечети с различными огнестрельными ранениями доставлены в Акушинскую ЦРБ, оба находятся в реанимационном отделении", - добавили в СК.
В настоящее время на месте работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Республика ДагестанУбийство имама в Дагестане
 
 
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