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Ленинградская область
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Трехлетний бюджет Ленобласти сохранит социальную направленность
Трехлетний бюджет Ленобласти сохранит социальную направленность - РИА Новости, 12.11.2021
Трехлетний бюджет Ленобласти сохранит социальную направленность
В Ленинградской области состоялись публичные слушания проекта бюджета на предстоящий трехлетний период. Согласно документу, доходы в 2022 году запланированы в... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T14:24
2021-11-12T14:25
ленинградская область
экономика
общество
бюджет
кириши
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В Ленинградской области состоялись публичные слушания проекта бюджета на предстоящий трехлетний период. Согласно документу, доходы в 2022 году запланированы в объеме 160,7 миллиарда рублей, расходы ― 164,1 миллиарда рублей. Отраслевые приоритеты существенно не изменились ― больше половины расходов придется на реализацию трех основных направлений: образование, здравоохранение и социальная защита населения. Так, на сферу образования направят 39,4 миллиарда рублей, здравоохранение ― 25,6 миллиарда рублей, социальную поддержку граждан ― 24,3 миллиарда рублей. О том, на какие еще важные сферы будут расходоваться бюджетные средства, и как пандемия повлияла на наполняемость бюджета, в интервью РИА Новости рассказал первый заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель регионального комитета финансов Роман Марков.— Как формировался бюджет Ленобласти в это непростое пандемийное время?– Непросто. В 2020 году и в 2021 году нам приходилось на ходу принимать решения по перенаправлению ресурсов на борьбу с коронавирусом, а также на стимулирование отраслей экономики, которые страдали от пандемии. Тем не менее, и в прошлом и в этом году, нам удалось достичь сбалансированности бюджета и выполнить наши расходные обязательства.На ближайшие три года у нас много планов. Помимо строительства новых школ, поликлиник и дорог, важнейшим направлением в структуре расходов остается развитие транспортной системы ― на эти цели в следующем году планируется направить 15,5 миллиарда рублей, на сферу ЖКХ и ТЭК бюджет Ленинградской области выделит 9,7 миллиарда рублей. Кроме того, на реализацию национальных проектов только на 2022 год предусмотрено 9,7 миллиарда рублей. Еще 4,9 миллиарда рублей обеспечит федеральный бюджет. В тройке лидеров — "Жилье", "Демография", "Дороги". Одной из ключевых задач остается расселение аварийного жилого фонда ― в областной казне на формирование городской среды и обеспечение качественным жильем в будущем году планируется направить 8,3 миллиарда рублей.— Планирует ли регион прибегать к заимствованию недостающих средств из федерального бюджета?– Надеюсь, нам не придется прибегнуть к заимствованиям. Нам удалось правильно оценить ситуацию еще в апреле-мае этого года и своевременно ввести ограничения по расходам. Многие статьи бюджета к середине года удалось сократить на десять процентов и больше, высвободив ресурсы для того чтобы, в первую очередь, выполнить наши социальные обязательства.— Что повлияло на формирование нового бюджета?– Мы работали в условиях внешних и внутренних ограничений. К внешним, в первую очередь, отнесли все еще действующие финансовые и экономические санкции. Многие отрасли, в том числе сельское хозяйство, крайне зависимо от внешних рынков. Также внешними ограничениями стали: изменение экономической ситуации, связанной с COVID-19; изменение налогового законодательства России; исполнение указа президента №294 ("О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции); сохранение высокой доли инвестиционных вложений в инфраструктурные отрасли экономики; а также рост инфляции и цен на строительные материалы.Кроме того, серьезным ограничением возможности Ленобласти для получение финансовой помощи из федерального бюджета стал статус региона-донора. Мы входим в число субъектов, у которых одни из самых жестких процентов софинансирования из федерального бюджета. Это, в целом, отражает позитивную экономическую ситуацию, но денег получаем меньше.Внутренних ограничений всего четыре — ограничение уровня дефицита и госдолга; выполнения не только действующих расходных обязательств, но и реализация дополнительных мер для смягчения последствий пандемии. Кроме того, важным условием стало исключение с 2023 года из налогового законодательства РФ понятия консолидированных групп налогоплательщиков и связанное с этим сокращение доходов бюджета Ленобласти. И последний фактор – превышение темпов жилищного строительства в районах, граничащих с Санкт-Петербургом, над темпами развития социальной, жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктур.— Какая основная задача стоит перед правительством Ленобласти по исполнению бюджета региона?– Основная задача — смотреть за балансами расходов.— На какие объекты будет сделан основной упор в бюджете?– Несмотря на непростые экономические условия, в бюджете региона предусмотрено строительство и завершение знаковых объектов ― поликлиник, школ и многофункционального спортивного комплекса в Мурино, бассейна в Сертолово, моста через реку Волхов в Киришах, дорожных развязок во Всеволожском районе, а также реконструкцию водоочистных сооружений и строительство газопровода.— Справится ли бюджет с такой нагрузкой в это нестабильное время?– Система финансового управления в Ленинградской области имеет большой запас прочности. Прежде всего, управленческий, который позволяет нам справляться со всеми сложными проблемами. А запас "гибкости" бюджета и его "тонкие настройки" помогли нам выполнить все публичные нормативные обязательства перед жителями и попасть в первую группу регионов России с самым высоким качеством исполнения бюджета. Уверен, что эти высокие стандарты мы сохраним и обеспечим поступательное развитие Ленинградской области.
https://ria.ru/20211109/nagrada-1758240265.html
https://ria.ru/20211029/samoupravlenie-1756868007.html
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экономика, общество, бюджет, кириши
14:24 12.11.2021 (обновлено: 14:25 12.11.2021)
 

Трехлетний бюджет Ленобласти сохранит социальную направленность

© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области Трехлетний бюджет Ленобласти сохранит социальную направленность
 Трехлетний бюджет Ленобласти сохранит социальную направленность - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области
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В Ленинградской области состоялись публичные слушания проекта бюджета на предстоящий трехлетний период. Согласно документу, доходы в 2022 году запланированы в объеме 160,7 миллиарда рублей, расходы ― 164,1 миллиарда рублей. Отраслевые приоритеты существенно не изменились ― больше половины расходов придется на реализацию трех основных направлений: образование, здравоохранение и социальная защита населения. Так, на сферу образования направят 39,4 миллиарда рублей, здравоохранение ― 25,6 миллиарда рублей, социальную поддержку граждан ― 24,3 миллиарда рублей. О том, на какие еще важные сферы будут расходоваться бюджетные средства, и как пандемия повлияла на наполняемость бюджета, в интервью РИА Новости рассказал первый заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель регионального комитета финансов Роман Марков.
— Как формировался бюджет Ленобласти в это непростое пандемийное время?
– Непросто. В 2020 году и в 2021 году нам приходилось на ходу принимать решения по перенаправлению ресурсов на борьбу с коронавирусом, а также на стимулирование отраслей экономики, которые страдали от пандемии. Тем не менее, и в прошлом и в этом году, нам удалось достичь сбалансированности бюджета и выполнить наши расходные обязательства.
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На ближайшие три года у нас много планов. Помимо строительства новых школ, поликлиник и дорог, важнейшим направлением в структуре расходов остается развитие транспортной системы ― на эти цели в следующем году планируется направить 15,5 миллиарда рублей, на сферу ЖКХ и ТЭК бюджет Ленинградской области выделит 9,7 миллиарда рублей. Кроме того, на реализацию национальных проектов только на 2022 год предусмотрено 9,7 миллиарда рублей. Еще 4,9 миллиарда рублей обеспечит федеральный бюджет. В тройке лидеров — "Жилье", "Демография", "Дороги". Одной из ключевых задач остается расселение аварийного жилого фонда ― в областной казне на формирование городской среды и обеспечение качественным жильем в будущем году планируется направить 8,3 миллиарда рублей.
— Планирует ли регион прибегать к заимствованию недостающих средств из федерального бюджета?
– Надеюсь, нам не придется прибегнуть к заимствованиям. Нам удалось правильно оценить ситуацию еще в апреле-мае этого года и своевременно ввести ограничения по расходам. Многие статьи бюджета к середине года удалось сократить на десять процентов и больше, высвободив ресурсы для того чтобы, в первую очередь, выполнить наши социальные обязательства.
— Что повлияло на формирование нового бюджета?
– Мы работали в условиях внешних и внутренних ограничений. К внешним, в первую очередь, отнесли все еще действующие финансовые и экономические санкции. Многие отрасли, в том числе сельское хозяйство, крайне зависимо от внешних рынков. Также внешними ограничениями стали: изменение экономической ситуации, связанной с COVID-19; изменение налогового законодательства России; исполнение указа президента №294 ("О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции); сохранение высокой доли инвестиционных вложений в инфраструктурные отрасли экономики; а также рост инфляции и цен на строительные материалы.
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Кроме того, серьезным ограничением возможности Ленобласти для получение финансовой помощи из федерального бюджета стал статус региона-донора. Мы входим в число субъектов, у которых одни из самых жестких процентов софинансирования из федерального бюджета. Это, в целом, отражает позитивную экономическую ситуацию, но денег получаем меньше.
Внутренних ограничений всего четыре — ограничение уровня дефицита и госдолга; выполнения не только действующих расходных обязательств, но и реализация дополнительных мер для смягчения последствий пандемии. Кроме того, важным условием стало исключение с 2023 года из налогового законодательства РФ понятия консолидированных групп налогоплательщиков и связанное с этим сокращение доходов бюджета Ленобласти. И последний фактор – превышение темпов жилищного строительства в районах, граничащих с Санкт-Петербургом, над темпами развития социальной, жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктур.
— Какая основная задача стоит перед правительством Ленобласти по исполнению бюджета региона?
– Основная задача — смотреть за балансами расходов.
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— На какие объекты будет сделан основной упор в бюджете?
– Несмотря на непростые экономические условия, в бюджете региона предусмотрено строительство и завершение знаковых объектов ― поликлиник, школ и многофункционального спортивного комплекса в Мурино, бассейна в Сертолово, моста через реку Волхов в Киришах, дорожных развязок во Всеволожском районе, а также реконструкцию водоочистных сооружений и строительство газопровода.
— Справится ли бюджет с такой нагрузкой в это нестабильное время?
– Система финансового управления в Ленинградской области имеет большой запас прочности. Прежде всего, управленческий, который позволяет нам справляться со всеми сложными проблемами. А запас "гибкости" бюджета и его "тонкие настройки" помогли нам выполнить все публичные нормативные обязательства перед жителями и попасть в первую группу регионов России с самым высоким качеством исполнения бюджета. Уверен, что эти высокие стандарты мы сохраним и обеспечим поступательное развитие Ленинградской области.
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