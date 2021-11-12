Юрист рассказал, с каких доходов берут алименты
Юрист Соловьев предупредил о расширении перечня доходов, с которых удерживают алименты
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Постановление правительства от 2 ноября 2021 года "О перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей.." значительно расширяет список доходов для взыскания алиментов, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Теперь алименты будут удерживаться со стипендий, пособиий по безработице, доходов самозанятых, а также средств, полученных от продажи недвижимости. Кроме того в список попали дивиденды, проценты от банковских вкладов, налоговые вычеты, перечисляет он.
"Указанные дополнения учитывают изменения, произошедшие в налоговом законодательстве — появление новой категории налогоплательщиков — самозанятых граждан, а также решают давно перезревший вопрос включения ряда доходов в перечень учитываемых при взыскании алиментов", — подчеркивает юрист.
Соловьев напоминает, что суд устанавливает сумму алиментов в зависимости от размера доходов родителя: 25% на одного ребенка, 33% на двух, 50% — на трех и более.
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