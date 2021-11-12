https://ria.ru/20211112/alimenty-1758674036.html

С каких доходов теперь будут брать алименты

Юрист рассказал, с каких доходов берут алименты - РИА Новости, 12.11.2021

С каких доходов теперь будут брать алименты

Постановление правительства от 2 ноября 2021 года "О перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T02:17

2021-11-12T02:17

2021-11-12T02:17

общество

алименты

россия

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Постановление правительства от 2 ноября 2021 года "О перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей.." значительно расширяет список доходов для взыскания алиментов, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Теперь алименты будут удерживаться со стипендий, пособиий по безработице, доходов самозанятых, а также средств, полученных от продажи недвижимости. Кроме того в список попали дивиденды, проценты от банковских вкладов, налоговые вычеты, перечисляет он.Соловьев напоминает, что суд устанавливает сумму алиментов в зависимости от размера доходов родителя: 25% на одного ребенка, 33% на двух, 50% — на трех и более.

https://ria.ru/20211106/alimenty-1757870771.html

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2021

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общество, алименты, россия