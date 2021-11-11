14:21 11.11.2021 (обновлено: 15:59 11.11.2021)
Украинский генерал призвал готовиться к "народной войне" с Россией
Украинский генерал Романенко призвал перевооружить армию для "народной войны" с Россией
© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкБывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал в эфире интернет-канала "Исландия", что нужно сделать Киеву для успешного противостояния с Москвой.
По его словам, Украине может помочь опыт Азербайджана в прошлогоднем военном конфликте в Нагорном Карабахе: хотя в целом силы были равны, у Баку было современное вооружение, поставленное, в частности, Турцией и Израилем, которое и позволило решить исход конфликта в его пользу.
Романенко отметил, что военный потенциал России объективно выше, чем у Украины, однако приведенный пример дает шанс на определенный успех.
"У нас таких возможностей нет, потому это применение говорит о том, что нам как можно быстрее нужно перевооружаться современной техникой, вооружением, поднимать уровень выучки и быть готовым к тому, чтобы все это применять. И быть готовым к народной войне", — подытожил генерал.
Ранее украинский политолог Андрей Головачев, что Киев рискует потерять территории, если Россия признает Донецкую и Луганскую народные республики. По его мнению, если Украина продолжит непрогнозируемую и "фриковую" внешнюю и внутреннюю политику, США могут отказаться "сдерживать" Москву. Он допустил, что после этого ДНР и ЛНР предъявят претензии на всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Украинские власти восьмой год ведут военную операцию против ДНР и ЛНР, объявивших о независимости после госпереворота в феврале 2014 года. При этом Киев официально называет Россию "страной-агрессором". Москва не раз заявляла, что не участвует во внутриукраинском конфликте, не выступает субъектом Минских соглашений и заинтересована в том, чтобы соседняя страна преодолела политический и экономический кризис. При этом заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак отмечал, что Россия не останется в стороне, если ситуация в Донбассе начнет приобретать признаки геноцида.
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