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В РЖД прорабатывают детали введения QR-кодов в поездах
В РЖД прорабатывают детали введения QR-кодов в поездах - РИА Новости, 11.11.2021
В РЖД прорабатывают детали введения QR-кодов в поездах
Детали введения QR-кодов на железнодорожном транспорте уже прорабатываются, сообщили РИА Новости в РЖД. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T16:12
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Детали введения QR-кодов на железнодорожном транспорте уже прорабатываются, сообщили РИА Новости в РЖД."Безопасность и здоровье пассажиров являются главным приоритетом ОАО "РЖД", поэтому компания, безусловно, выполнит все новые требования транспортного законодательства", — добавили представители холдинга. "Надо отметить, что подобные меры приняты почти полгода назад в ряде зарубежных стран — Франции, Турции, ОАЭ и так далее. Там невозможно приобрести проездной билет без документов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест", — указали в компании.Как сообщал во вторник замгендиректора РЖД Евгений Чаркин, холдинг технологически готов выполнить решение государства о введении QR-кодов на железнодорожном транспорте, если такое поручение появится.Напомним, Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в четверг подтвердил разработку законопроектов об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах.
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16:12 11.11.2021 (обновлено: 17:23 11.11.2021)
В РЖД прорабатывают детали введения QR-кодов в поездах
РЖД: детали введения QR-кодов в поездах уже обсуждаются