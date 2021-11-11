https://ria.ru/20211111/rzhd-1758569120.html

В РЖД прорабатывают детали введения QR-кодов в поездах

В РЖД прорабатывают детали введения QR-кодов в поездах - РИА Новости, 11.11.2021

В РЖД прорабатывают детали введения QR-кодов в поездах

Детали введения QR-кодов на железнодорожном транспорте уже прорабатываются, сообщили РИА Новости в РЖД. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T16:12

2021-11-11T16:12

2021-11-11T17:23

туризм

оаэ

турция

франция

ржд

госдума рф

новости - туризм

пассажиры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/22319/83/223198308_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_78fe6629df71e6d3507a9e651b78ddb3.jpg

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Детали введения QR-кодов на железнодорожном транспорте уже прорабатываются, сообщили РИА Новости в РЖД."Безопасность и здоровье пассажиров являются главным приоритетом ОАО "РЖД", поэтому компания, безусловно, выполнит все новые требования транспортного законодательства", — добавили представители холдинга. "Надо отметить, что подобные меры приняты почти полгода назад в ряде зарубежных стран — Франции, Турции, ОАЭ и так далее. Там невозможно приобрести проездной билет без документов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест", — указали в компании.Как сообщал во вторник замгендиректора РЖД Евгений Чаркин, холдинг технологически готов выполнить решение государства о введении QR-кодов на железнодорожном транспорте, если такое поручение появится.Напомним, Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в четверг подтвердил разработку законопроектов об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах.

https://ria.ru/20211111/kod-1758555372.html

оаэ

турция

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оаэ, турция, франция, ржд, госдума рф, новости - туризм, пассажиры, туристы, туризм, транспорт, евгений чаркин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код