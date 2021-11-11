https://ria.ru/20211111/kod-1758555372.html

Оперштаб подтвердил разработку законопроектов о QR-кодах в транспорте

Оперштаб подтвердил разработку законопроектов о QR-кодах в транспорте - РИА Новости, 11.11.2021

Оперштаб подтвердил разработку законопроектов о QR-кодах в транспорте

Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в России подтвердил разработку инициатив о введении обязательной проверки QR-кодов в транспорте, а также... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T13:13

2021-11-11T13:13

2021-11-11T16:17

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в России подтвердил разработку инициатив о введении обязательной проверки QR-кодов в транспорте, а также для посещения кафе и магазинов."Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты", — рассказали представители оперштаба.Ранее об этой мере со ссылкой на источник в правительстве сообщало агентство РБК. По данным журналистов, она будет действовать до июня 2022 года. О внесении законопроектов в Госдуму сообщат дополнительно. Глава социального комитета Совфеда Инна Святенко заявила РИА Новости, что в верхнюю палату Федерального собрания эти документы не поступали. Цифровой код (QR) выдается на год после вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2 либо при подтвержденном официально COVID-19, а также после получения отрицательного результата ПЦР-теста. В последнем случае он действует 72 часа.Проверка кодов — одна из антиковидных мер, к которой во время эпидемии прибегали власти большинства регионов. В частности, с 1 декабря без такого документа в Хабаровском крае нельзя будет попасть на железнодорожные вокзалы и в аэропорты, посетить крупные ТЦ.

https://ria.ru/20211111/vaktsinatsiya-1758545485.html

https://ria.ru/20211110/qr-kod-1758410835.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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