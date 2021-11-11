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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211111/kod-1758555372.html
Оперштаб подтвердил разработку законопроектов о QR-кодах в транспорте
Оперштаб подтвердил разработку законопроектов о QR-кодах в транспорте - РИА Новости, 11.11.2021
Оперштаб подтвердил разработку законопроектов о QR-кодах в транспорте
Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в России подтвердил разработку инициатив о введении обязательной проверки QR-кодов в транспорте, а также... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T13:13
2021-11-11T16:17
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
новости - туризм
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в России подтвердил разработку инициатив о введении обязательной проверки QR-кодов в транспорте, а также для посещения кафе и магазинов."Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты", — рассказали представители оперштаба.Ранее об этой мере со ссылкой на источник в правительстве сообщало агентство РБК. По данным журналистов, она будет действовать до июня 2022 года. О внесении законопроектов в Госдуму сообщат дополнительно. Глава социального комитета Совфеда Инна Святенко заявила РИА Новости, что в верхнюю палату Федерального собрания эти документы не поступали. Цифровой код (QR) выдается на год после вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2 либо при подтвержденном официально COVID-19, а также после получения отрицательного результата ПЦР-теста. В последнем случае он действует 72 часа.Проверка кодов — одна из антиковидных мер, к которой во время эпидемии прибегали власти большинства регионов. В частности, с 1 декабря без такого документа в Хабаровском крае нельзя будет попасть на железнодорожные вокзалы и в аэропорты, посетить крупные ТЦ.
https://ria.ru/20211111/vaktsinatsiya-1758545485.html
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россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм
13:13 11.11.2021 (обновлено: 16:17 11.11.2021)
 
Оперштаб подтвердил разработку законопроектов о QR-кодах в транспорте

Власти готовят законопроекты о проверке QR-кодов в транспорте, магазинах и общепите

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москв
Посетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москв - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в России подтвердил разработку инициатив о введении обязательной проверки QR-кодов в транспорте, а также для посещения кафе и магазинов.
"Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты", — рассказали представители оперштаба.
Ранее об этой мере со ссылкой на источник в правительстве сообщало агентство РБК. По данным журналистов, она будет действовать до июня 2022 года.
О внесении законопроектов в Госдуму сообщат дополнительно.
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Цифровой код (QR) выдается на год после вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2 либо при подтвержденном официально COVID-19, а также после получения отрицательного результата ПЦР-теста. В последнем случае он действует 72 часа.
Проверка кодов — одна из антиковидных мер, к которой во время эпидемии прибегали власти большинства регионов. В частности, с 1 декабря без такого документа в Хабаровском крае нельзя будет попасть на железнодорожные вокзалы и в аэропорты, посетить крупные ТЦ.
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