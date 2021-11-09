https://ria.ru/20211109/rzhd-1758241575.html
РЖД заявили о готовности ввести QR-коды по решению государства
РЖД заявили о готовности ввести QR-коды по решению государства - РИА Новости, 09.11.2021
РЖД заявили о готовности ввести QR-коды по решению государства
РЖД технологически готовы выполнить решение государства о введение QR-кодов на железнодорожном транспорте, если такое поручение появится, сообщил... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T16:20
2021-11-09T16:20
2021-11-09T16:20
туризм
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. РЖД технологически готовы выполнить решение государства о введение QR-кодов на железнодорожном транспорте, если такое поручение появится, сообщил замгендиректора компании Евгений Чаркин на форуме CNews."Вопрос (введения QR-кодов на ж/д транспорте – Прим. ред.), безусловно, находится в плоскости государственного регулирования и тех решений, которые могут быть выработаны на уровне правительства. Мы технологически готовы выполнить все те поручения, которые могут поступить. Нас пандемия очень многому научила, мы очень много сделали, поэтому — какое решение будет принято со стороны государства, мы его, безусловно, выполним", — сказал Чаркин.Ранее во вторник глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов поддержал требование предъявлять QR-коды о вакцинации от коронавируса при посадке в самолет, но не при покупке билетов. Как заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают введение QR-кодов на транспорте, включая авиацию и железную дорогу, это прерогатива оперативного штаба.
https://ria.ru/20211109/qr-kod-1758206719.html
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дмитрий песков, ржд, аэрофлот, новости - туризм, пассажиры, михаил полубояринов, туризм, евгений чаркин, россия, коронавирус covid-19, qr-код
РЖД заявили о готовности ввести QR-коды по решению государства
РЖД технологически готовы выполнить решение государства о введение QR-кодов
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. РЖД технологически готовы выполнить решение государства о введение QR-кодов на железнодорожном транспорте, если такое поручение появится, сообщил замгендиректора компании Евгений Чаркин на форуме CNews.
"Вопрос (введения QR-кодов на ж/д транспорте – Прим. ред.), безусловно, находится в плоскости государственного регулирования и тех решений, которые могут быть выработаны на уровне правительства. Мы технологически готовы выполнить все те поручения, которые могут поступить. Нас пандемия очень многому научила, мы очень много сделали, поэтому — какое решение будет принято со стороны государства, мы его, безусловно, выполним", — сказал Чаркин.
Ранее во вторник глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов поддержал требование предъявлять QR-коды о вакцинации от коронавируса при посадке в самолет, но не при покупке билетов.
Как заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают введение QR-кодов на транспорте, включая авиацию и железную дорогу, это прерогатива оперативного штаба.