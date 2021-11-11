https://ria.ru/20211111/remont-1758568366.html

В Ленобласти завершили ремонт главной магистрали Ломоносовского района

В Ленобласти завершили ремонт главной магистрали Ломоносовского района - РИА Новости, 11.11.2021

В Ленобласти завершили ремонт главной магистрали Ломоносовского района

В Ленинградской области завершен ремонт главной региональной магистрали Ломоносовского района, работы велись в рамках нацпроекта "Безопасные качественные... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T14:02

2021-11-11T14:02

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области завершен ремонт главной региональной магистрали Ломоносовского района, работы велись в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, в общей сложности дорожники привели в порядок почти 13 километров трассы от кольцевой автомобильной дороги (КАД) Санкт-Петербурга до деревни Порожки Ломоносовского района. В ходе ремонта использовался усиленный асфальтобетон, разработанный по методу объемного проектирования. Щебень и вяжущий компонент в таком асфальте подбираются, исходя из климатических особенностей и нагрузок на дорогу. Для этого шоссе данный факт особенно важен, так через него проходит весь транзит южной части Ломоносовского района, выводя транспорт на Кольцевую дорогу."Понимая значимость этой трассы для водителей, мы в следующем году продолжим ее ремонт. Пройдём почти шесть километров через Гостилицы до перекрёстка с бывшим Южным полукольцом", — подчеркнул руководитель регионального дорожного комитета Денис Седов, инспектирующий объект в ходе рабочей поездки.В этом году в Ломоносовском районе в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" также обновлены участки областных трасс Анташи — Ропша — Красное Село (через Ропшу, Глядино и Сокули), основного пути к Сосновому Бору — дороги Санкт-Петербург — Ручьи (от КАДа до конца Большой Ижоры) и полностью магистраль Новый Петергоф — Низино — Сашино."Всего в рамках дорожного нацпроекта в Ленинградской области в этом году ремонтируется 110 километров региональных трасс. Национальный проект "Безопасные качественные дороги" реализуется по инициативе президента России и призван к 2030 году повысить долю дорог регионального значения в нормативном состоянии и снизить долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки", – добавили в пресс-службе.

https://realty.ria.ru/20211102/lenoblast-1757417954.html

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