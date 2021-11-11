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Распространение коронавируса
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Создатель российской вакцины поддержал идею повсеместных QR-кодов
"Было бы великолепно". Гинцбург поддержал идею ввести QR-коды в транспорте - РИА Новости, 11.11.2021
Создатель российской вакцины поддержал идею повсеместных QR-кодов
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поддержал инициативу ввести обязательную... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T14:52
2021-11-11T14:52
распространение коронавируса
общество
москва
госдума рф
российская академия наук
александр гинцбург
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поддержал инициативу ввести обязательную проверку QR-кодов в транспорте и других общественных местах, пишет РБК."Эта мера эффективна, доказательства этому мы видели летом на примере Москвы, когда после введения QR-кодов началась массовая вакцинация. Если коды будут введены на законодательном уровне, это будет великолепно", — заявил академик РАН.По мнению ученого, QR-коды позволят подавить циркуляцию доминирующего в России дельта-штамма коронавируса и предотвратить появление и распространение новых мутаций.Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 подтвердил разработку законопроектов о введении обязательной проверки QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах. О внесении законопроектов в Госдуму сообщат дополнительно.Ранее об этой мере со ссылкой на источник в правительстве заявлял РБК. Как отмечали СМИ, она будет действовать до июня 2022 года.
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общество, москва, госдума рф, российская академия наук, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19
14:52 11.11.2021
 
"Было бы великолепно". Гинцбург поддержал идею ввести QR-коды в транспорте

Глава Центра Гамалеи Гинцбург поддержал идею узаконить QR-коды в общественных местах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДиректор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поддержал инициативу ввести обязательную проверку QR-кодов в транспорте и других общественных местах, пишет РБК.
"Эта мера эффективна, доказательства этому мы видели летом на примере Москвы, когда после введения QR-кодов началась массовая вакцинация. Если коды будут введены на законодательном уровне, это будет великолепно", — заявил академик РАН.
По мнению ученого, QR-коды позволят подавить циркуляцию доминирующего в России дельта-штамма коронавируса и предотвратить появление и распространение новых мутаций.
Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 подтвердил разработку законопроектов о введении обязательной проверки QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах. О внесении законопроектов в Госдуму сообщат дополнительно.
Ранее об этой мере со ссылкой на источник в правительстве заявлял РБК. Как отмечали СМИ, она будет действовать до июня 2022 года.
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Распространение коронавирусаОбществоМоскваГосдума РФРоссийская академия наукАлександр ГинцбургРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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