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Создатель российской вакцины поддержал идею повсеместных QR-кодов
"Было бы великолепно". Гинцбург поддержал идею ввести QR-коды в транспорте - РИА Новости, 11.11.2021
Создатель российской вакцины поддержал идею повсеместных QR-кодов
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поддержал инициативу ввести обязательную... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T14:52
2021-11-11T14:52
2021-11-11T14:52
распространение коронавируса
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александр гинцбург
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поддержал инициативу ввести обязательную проверку QR-кодов в транспорте и других общественных местах, пишет РБК."Эта мера эффективна, доказательства этому мы видели летом на примере Москвы, когда после введения QR-кодов началась массовая вакцинация. Если коды будут введены на законодательном уровне, это будет великолепно", — заявил академик РАН.По мнению ученого, QR-коды позволят подавить циркуляцию доминирующего в России дельта-штамма коронавируса и предотвратить появление и распространение новых мутаций.Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 подтвердил разработку законопроектов о введении обязательной проверки QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах. О внесении законопроектов в Госдуму сообщат дополнительно.Ранее об этой мере со ссылкой на источник в правительстве заявлял РБК. Как отмечали СМИ, она будет действовать до июня 2022 года.
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РИА Новости
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общество, москва, госдума рф, российская академия наук, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19
"Было бы великолепно". Гинцбург поддержал идею ввести QR-коды в транспорте
Глава Центра Гамалеи Гинцбург поддержал идею узаконить QR-коды в общественных местах