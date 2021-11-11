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Создатель российской вакцины поддержал идею повсеместных QR-кодов

"Было бы великолепно". Гинцбург поддержал идею ввести QR-коды в транспорте - РИА Новости, 11.11.2021

Создатель российской вакцины поддержал идею повсеместных QR-кодов

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поддержал инициативу ввести обязательную... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T14:52

2021-11-11T14:52

2021-11-11T14:52

распространение коронавируса

общество

москва

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российская академия наук

александр гинцбург

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поддержал инициативу ввести обязательную проверку QR-кодов в транспорте и других общественных местах, пишет РБК."Эта мера эффективна, доказательства этому мы видели летом на примере Москвы, когда после введения QR-кодов началась массовая вакцинация. Если коды будут введены на законодательном уровне, это будет великолепно", — заявил академик РАН.По мнению ученого, QR-коды позволят подавить циркуляцию доминирующего в России дельта-штамма коронавируса и предотвратить появление и распространение новых мутаций.Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 подтвердил разработку законопроектов о введении обязательной проверки QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах. О внесении законопроектов в Госдуму сообщат дополнительно.Ранее об этой мере со ссылкой на источник в правительстве заявлял РБК. Как отмечали СМИ, она будет действовать до июня 2022 года.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, госдума рф, российская академия наук, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19