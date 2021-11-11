https://ria.ru/20211111/lnr-1758533546.html

В ЛНР заявили о готовности поставлять на Украину уголь и электроэнергию

В ЛНР заявили о готовности поставлять на Украину уголь и электроэнергию - РИА Новости, 11.11.2021

В ЛНР заявили о готовности поставлять на Украину уголь и электроэнергию

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики готовы рассмотреть варианты сотрудничества с Киевом по коммерческим поставкам угля и электроэнергии с... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T11:52

2021-11-11T11:52

2021-11-11T12:04

киев

луганская народная республика

в мире

украина

леонид пасечник

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573219792_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_a9077140077e136a27b7c4e65395bf67.jpg

ЛУГАНСК, 11 ноя - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики готовы рассмотреть варианты сотрудничества с Киевом по коммерческим поставкам угля и электроэнергии с территории республики, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.Ранее в ЛНР заявили, что на заседании экономической подгруппы по Донбассу, состоявшемся во вторник, представители Киева обратились с просьбой обсудить вопрос коммерческих поставок электроэнергии и угля с неподконтрольной властям Украины части Донбасса."На заседании экономподгруппы Киев просил обсудить поставки угля и электроэнергии из Донбасса на Украину на коммерческой основе. ЛНР готова рассмотреть варианты сотрудничества", - говорится в заявлении Пасечника, опубликованном на его странице в Twitter.Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в конце октября заявил, что Россия с 1 ноября прекращает поставки энергетического угля для украинских ТЭС. При этом он уточнял, что решение не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, используемого для нужд энергетики. Эту информацию РИА Новости подтвердило российское Минэкономразвития, указав, что прекращение поставок энергетического угля Украине связано с растущими потребностями внутри РФ, при этом российские компании в ноябре продолжат поставки других видов угля.Ранее компания "Укрэнерго" сообщила, что запасы угля на ТЭС страны на 1 ноября составляли 542,8 тысячи тонн. В минэнерго Украины ранее сообщили о планах украинских компаний импортировать в ноябре 562 тысячи тонн угля, из которых 200 тысяч законтрактовала госкомпания "Центрэнерго". Гарантированные запасы – это минимальные запасы, которые обязательно должны быть соблюдены согласно условиям ведения лицензионной деятельности. Как сообщил в среду депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, запасы угля на складах ТЭС Украины составляют 447,9 тысячи тонн, что на 310,4 тысячи тонн ниже гарантированных запасов, 62 энергоблока на ТЭС не работают вообще.Министр энергетики Украины Герман Галущенко в конце сентября говорил, что Украина отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. А премьер-министр Денис Шмыгаль в середине октября заверял, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе и вся страна зимой будет с теплом.

https://ria.ru/20211110/gaz-1758325215.html

https://ria.ru/20211104/ugol-1757751250.html

киев

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, луганская народная республика, в мире, украина, леонид пасечник, ситуация в днр и лнр