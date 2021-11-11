11:52 11.11.2021 (обновлено: 12:04 11.11.2021)
В ЛНР заявили о готовности поставлять на Украину уголь и электроэнергию
Пасечник: ЛНР готова рассмотреть варианты поставок на Украину угля и электроэнергии
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
ЛУГАНСК, 11 ноя - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики готовы рассмотреть варианты сотрудничества с Киевом по коммерческим поставкам угля и электроэнергии с территории республики, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
На заседании экономподгруппы Киев просил обсудить поставки угля и электроэнергии из Донбасса на Украину на коммерческой основе. ЛНР готова рассмотреть варианты сотрудничества.— Леонид Пасечник (@glavalnr) November 11, 2021
"На заседании экономподгруппы Киев просил обсудить поставки угля и электроэнергии из Донбасса на Украину на коммерческой основе. ЛНР готова рассмотреть варианты сотрудничества", - говорится в заявлении Пасечника, опубликованном на его странице в Twitter.
Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в конце октября заявил, что Россия с 1 ноября прекращает поставки энергетического угля для украинских ТЭС. При этом он уточнял, что решение не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, используемого для нужд энергетики. Эту информацию РИА Новости подтвердило российское Минэкономразвития, указав, что прекращение поставок энергетического угля Украине связано с растущими потребностями внутри РФ, при этом российские компании в ноябре продолжат поставки других видов угля.
Ранее компания "Укрэнерго" сообщила, что запасы угля на ТЭС страны на 1 ноября составляли 542,8 тысячи тонн. В минэнерго Украины ранее сообщили о планах украинских компаний импортировать в ноябре 562 тысячи тонн угля, из которых 200 тысяч законтрактовала госкомпания "Центрэнерго". Гарантированные запасы – это минимальные запасы, которые обязательно должны быть соблюдены согласно условиям ведения лицензионной деятельности. Как сообщил в среду депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, запасы угля на складах ТЭС Украины составляют 447,9 тысячи тонн, что на 310,4 тысячи тонн ниже гарантированных запасов, 62 энергоблока на ТЭС не работают вообще.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко в конце сентября говорил, что Украина отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. А премьер-министр Денис Шмыгаль в середине октября заверял, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе и вся страна зимой будет с теплом.