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https://ria.ru/20211111/kokhal-1758592780.html
В Петербурге обжаловали перевод вдовы убитого рэпера под домашний арест
В Петербурге обжаловали перевод вдовы убитого рэпера под домашний арест - РИА Новости, 11.11.2021
В Петербурге обжаловали перевод вдовы убитого рэпера под домашний арест
Защита потерпевшей стороны в деле об убийстве рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) обжаловала решение суда Петербурга перевести вдову музыканта Марину Кохал... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T15:47
2021-11-11T15:47
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербургский городской суд
энди картрайт
гибель украинского рэпера в петербурге
марина кохал
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Защита потерпевшей стороны в деле об убийстве рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) обжаловала решение суда Петербурга перевести вдову музыканта Марину Кохал из СИЗО под домашний арест, сообщил РИА Новости адвокат Антон Кобит.Кохал, находившейся под арестом с июля 2020 года, Санкт-Петербургский городской суд смягчил меру пресечения в конце октября, отметив, что "следствие приняло затяжной характер"."Нами подана апелляционная жалоба на постановление суда об изменении меры пресечения на домашний арест. Безусловно, мы считаем, что суд ошибочно принял такое решение, поскольку обстоятельства дела свидетельствуют о том, что обвиняемая Кохал должна находиться под стражей", - сказал Кобит.Жалоба подана во Второй апелляционный суд общей юрисдикции.Прокуратура Санкт-Петербурга также подала жалобу на решение суда о домашнем аресте Кохал, эту информацию РИА Новости подтвердили в пресс-службе ведомства.Кохал задержали 31 июля 2020 года: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. По данным СК РФ, она убила рэпера в ходе конфликта, расфасовав расчлененное тело. Кохал утверждает, что Юшко умер своей смертью - якобы от передозировки наркотиков, а она хотела представить все так, будто рэпер пропал.Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, рэпера, возможно, начали расчленять, когда он еще был жив, а причиной смерти могла стать гипоксия.
https://ria.ru/20211111/kartrayt-1758547266.html
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербургский городской суд, энди картрайт, гибель украинского рэпера в петербурге, марина кохал
15:47 11.11.2021
 
В Петербурге обжаловали перевод вдовы убитого рэпера под домашний арест

В Петербурге обжаловали перевод вдовы убитого рэпера Энди Картрайта под домашний арест

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОбвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге
Обвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Защита потерпевшей стороны в деле об убийстве рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) обжаловала решение суда Петербурга перевести вдову музыканта Марину Кохал из СИЗО под домашний арест, сообщил РИА Новости адвокат Антон Кобит.
Кохал, находившейся под арестом с июля 2020 года, Санкт-Петербургский городской суд смягчил меру пресечения в конце октября, отметив, что "следствие приняло затяжной характер".
"Нами подана апелляционная жалоба на постановление суда об изменении меры пресечения на домашний арест. Безусловно, мы считаем, что суд ошибочно принял такое решение, поскольку обстоятельства дела свидетельствуют о том, что обвиняемая Кохал должна находиться под стражей", - сказал Кобит.
Жалоба подана во Второй апелляционный суд общей юрисдикции.
Рэпер Энди Картрайт - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 12:41
Судмедэксперты допустили, что рэпера Картрайта начали резать еще живым
Прокуратура Санкт-Петербурга также подала жалобу на решение суда о домашнем аресте Кохал, эту информацию РИА Новости подтвердили в пресс-службе ведомства.
Кохал задержали 31 июля 2020 года: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. По данным СК РФ, она убила рэпера в ходе конфликта, расфасовав расчлененное тело. Кохал утверждает, что Юшко умер своей смертью - якобы от передозировки наркотиков, а она хотела представить все так, будто рэпер пропал.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, рэпера, возможно, начали расчленять, когда он еще был жив, а причиной смерти могла стать гипоксия.
Рэпер Энди Картрайт - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября 2020, 11:38
Тещу рэпера Картрайта заподозрили в пособничестве в его убийстве
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)Санкт-Петербургский городской судЭнди КартрайтГибель украинского рэпера в ПетербургеМарина Кохал
 
 
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