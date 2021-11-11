В Петербурге обжаловали перевод вдовы убитого рэпера под домашний арест
В Петербурге обжаловали перевод вдовы убитого рэпера Энди Картрайта под домашний арест
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОбвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Защита потерпевшей стороны в деле об убийстве рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) обжаловала решение суда Петербурга перевести вдову музыканта Марину Кохал из СИЗО под домашний арест, сообщил РИА Новости адвокат Антон Кобит.
Кохал, находившейся под арестом с июля 2020 года, Санкт-Петербургский городской суд смягчил меру пресечения в конце октября, отметив, что "следствие приняло затяжной характер".
"Нами подана апелляционная жалоба на постановление суда об изменении меры пресечения на домашний арест. Безусловно, мы считаем, что суд ошибочно принял такое решение, поскольку обстоятельства дела свидетельствуют о том, что обвиняемая Кохал должна находиться под стражей", - сказал Кобит.
Жалоба подана во Второй апелляционный суд общей юрисдикции.
Прокуратура Санкт-Петербурга также подала жалобу на решение суда о домашнем аресте Кохал, эту информацию РИА Новости подтвердили в пресс-службе ведомства.
Кохал задержали 31 июля 2020 года: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. По данным СК РФ, она убила рэпера в ходе конфликта, расфасовав расчлененное тело. Кохал утверждает, что Юшко умер своей смертью - якобы от передозировки наркотиков, а она хотела представить все так, будто рэпер пропал.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, рэпера, возможно, начали расчленять, когда он еще был жив, а причиной смерти могла стать гипоксия.
15 октября 2020, 11:38Тещу рэпера Картрайта заподозрили в пособничестве в его убийстве