https://ria.ru/20211111/iran-1758499893.html

Секретари Совбезов России и Ирана обсудили сотрудничество

Секретари Совбезов России и Ирана обсудили сотрудничество - РИА Новости, 11.11.2021

Секретари Совбезов России и Ирана обсудили сотрудничество

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев обсудил с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани вопросы... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T08:57

2021-11-11T08:57

2021-11-11T10:22

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иран

николай патрушев

узбекистан

евгений аношин

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россия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 ноя – РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев обсудил с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани вопросы российско-иранского сотрудничества в сфере безопасности, сообщил пресс-секретарь аппарата Совбеза России Евгений Аношин."Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Обсуждены вопросы российско-иранского сотрудничества в сфере безопасности", - сказал он.Встреча прошла на полях "Делийского диалога по региональной безопасности в Афганистане" в Нью-Дели.Ранее в Нью-Дели советники по национальной безопасности обсудили ситуацию в Афганистане. Во встрече приняли участие представители Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

https://ria.ru/20211019/sotrudnichestvo-1755191212.html

https://ria.ru/20211106/iran-1757877272.html

иран

узбекистан

россия

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в мире, иран, николай патрушев, узбекистан, евгений аношин, али шамхани, россия