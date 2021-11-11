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Секретари Совбезов России и Ирана обсудили сотрудничество
Секретари Совбезов России и Ирана обсудили сотрудничество - РИА Новости, 11.11.2021
Секретари Совбезов России и Ирана обсудили сотрудничество
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев обсудил с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани вопросы... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T08:57
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в мире
иран
николай патрушев
узбекистан
евгений аношин
али шамхани
россия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 ноя – РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев обсудил с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани вопросы российско-иранского сотрудничества в сфере безопасности, сообщил пресс-секретарь аппарата Совбеза России Евгений Аношин."Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Обсуждены вопросы российско-иранского сотрудничества в сфере безопасности", - сказал он.Встреча прошла на полях "Делийского диалога по региональной безопасности в Афганистане" в Нью-Дели.Ранее в Нью-Дели советники по национальной безопасности обсудили ситуацию в Афганистане. Во встрече приняли участие представители Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
https://ria.ru/20211019/sotrudnichestvo-1755191212.html
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в мире, иран, николай патрушев, узбекистан, евгений аношин, али шамхани, россия
08:57 11.11.2021 (обновлено: 10:22 11.11.2021)
 
Секретари Совбезов России и Ирана обсудили сотрудничество

Секретари Совбезов России и Ирана обсудили сотрудничество в области безопасности

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 ноя – РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев обсудил с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани вопросы российско-иранского сотрудничества в сфере безопасности, сообщил пресс-секретарь аппарата Совбеза России Евгений Аношин.
"Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Обсуждены вопросы российско-иранского сотрудничества в сфере безопасности", - сказал он.
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Встреча прошла на полях "Делийского диалога по региональной безопасности в Афганистане" в Нью-Дели.
Ранее в Нью-Дели советники по национальной безопасности обсудили ситуацию в Афганистане. Во встрече приняли участие представители Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Боливии Рохелио Майтой - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
6 ноября, 14:29
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В миреИранНиколай ПатрушевУзбекистанЕвгений АношинАли ШамханиРоссия
 
 
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